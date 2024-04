Mercedes elektrifikoval další sporťák. Je znovu tak těžký, že o jeho hmotnosti vůbec nechce mluvit před 6 hodinami | Petr Prokopec

Auto je to silné a rychlé, o tom žádná, ale copak jsou výkon a akcelerace v přímce vším? Nový Mercedes-AMG GT 63 S E Performance bude vážit dalece přes 2 tuny a podobně tučná bude i jeho cena.

Loni v srpnu představil Mercedes-Benz druhou generaci modelu GT. Za tou znovu stojí sportovní divize z Affalterbachu, která se nicméně nedržela tak zkrátka jako před deseti lety. Oproti svému předchůdci se tak kupé natáhlo o 180 milimetrů do délky a o 70 mm do výšky. V důsledku toho se vůz stal praktičtějším, neboť již nedisponuje pouze dvěma předními sedadly, ale také zadní nouzovou lavicí. Smutnější je, že tím nabral 180 kilo nadváhy, načež hmotnost osmiválcové verze vzrostla na 1 970 kg.

I přes značnou obezitu ovšem nelze druhou generaci považovat za pomalou, alespoň ne v přímém směru - provedení GT 63 osazené čtyřlitrovým osmiválcem naladěným na 585 koní totiž zvládá stovku za 3,2 sekundy. Něco takového nezní špatně, Němci se nicméně rozhodli, že je třeba zákazníkům dodat i výkonnější varianty. Nově si tak můžeme představit provedení GT 63 S E Performance disponující dokonce 816 koňmi a které stovku zvládá za 2,8 sekundy.

Třícípá hvězda tak novinku tituluje jako nejlépe zrychlující AMG v historii. Její dynamiku má dále podtrhnout maximálka 320 km/h, které si užijete, aniž byste museli doplácet za posunutý omezovač. Otázkou však zůstává, zda byste na toto tempo měli vystoupat, zvláště pak na veřejných silnicích bez únikových zón. Provedení GT 63 S E Performance je totiž hybridem, jehož ústrojí zvedá laťku dalece nad dvě tuny. Jak moc, nevíme, soudě podle jiných modelů půjde snadno o 2,3 tuny. A zkrotit takovou hmotnost už vyžaduje dostatek místa.

Mercedes-Benz si je zjevně vědom kritiky, která jeho poslední modely osazené elektrifikovanými pohony provází, a proto automobilka přesnou hmotnost neuvádí ani na výslovnou žádost. I lidem bez doktorátu z raketových věd by rázem mohlo dojít, jak problematickým obchodem elektrifikace takových aut je - za obrovskou hmotnost navíc dostáváte dynamiku, která není k dispozici neustále, ale jen s dostatečně nabitými bateriemi, kterým dříve nebo později „dojde šťáva”.

Tímto způsobem ale Němci mohou počítat jen s porcí kritiky navíc. Zvláště když se v tiskové zprávě o hmotnosti zmiňují, ovšem nikoliv konkrétně. Pouze v kontextu s uložením elektrické jednotky u zadní nápravy, což mělo napomoci rovnoměrnému rozložení kil mezi předek a zadek. Agregát naladěný na 204 koní má přitom napomáhat při akceleraci, předjížděcích manévrech a v případě prokluzu zadních kol je část jeho výkonu poslána dopředu.

Samotná spalovací jednotka poskytuje 612 koní, tedy vyšší výkon, než jaký dosud nabízela. Již to by pochopitelně vedlo k nějakému zrychlení, dietní program by pak daná čísla umocnil ještě více. Tímto směrem se ovšem značka nevydala, přičemž je otázkou, jak je tomu do budoucna. Protože ale Mercedes soustavně mluví o elektrifikaci od rána do večera, i když v posledních týdnech již s menším nadšením, od dalších variant toho příliš nečekáme.

Aktuálně tak už jen zmíníme, že součástí výbavy novinky jsou baterie o kapacitě 6,1 kWh, které lze dobíjet skrze domácí wallbox, běžnou zásuvku, rychlodobíjecí stanici či s pomocí rekuperace brzdné energie, jejíž výkon činí až 100 kW. V té chvíli je možné jednopedálové řízení, kdy není třeba dupat na posílené brzdové ústrojí. To tvoří odlehčené karbon-keramické kotouče svírané vpředu šestipístkovými a vzadu jednopístkovými třmeny.

Co se podvozku týče, Mercedes jej naprogramoval tak, aby při překročení mety 80 km/h klesnul o 40 milimetrů blíže k zemi. To napomáhá vytvořit Venturiho efekt, jenž vůz táhne k vozovce. Souběžně s tím dochází v daném okamžiku také s vysunutí zadního automatického spoileru. S průjezdem skrze úzké vlásenky přitom dále napomáhá řiditelná zadní náprava, jež je součástí standardu, tak jako 20palcová aerodynamická litá kola.

V interiéru je pak novinek poskrovnu, zmínit lze v podstatě jen sportovní volant a sedadla. Ta disponují třemi masážními programy, přičemž Mercedes s nimi může spárovat i podsvícení, aby vám navodil co nejpříjemnější náladu. Pokud to ovšem myslíte vážně se sportovní jízdou, půjdete spíše do příplatkových sedadel s integrovanými hlavovými opěrkami. Volit je pak možné rovněž mezi jedno- či dvoubarevnou kůží a mikrovláknem.

Na ceny je ještě brzy, ostatně objednat vůz půjde až ve třetím letošním kvartálu. S lácí nicméně rozhodně nelze počítat, ostatně na pěti milionech korun startuje již výchozí GT 63 bez elektrifikace. S bateriemi, elektromotorem a dalšími novinkami bude spojeno přinejmenším milionové zdražení.

Dvoudveřové GT prošlo elektrifikací, nově tak nabízí 816 koní. S nimi ovšem již bude spojena nemalá obezita, značka proto přesnou hmotnost raději tají. Foto: Mercedes-Benz

