Mercedes končí s elektrickými modely EQ. Přiznal, že auta s tvary krabičky od mýdla nechce skoro nikdo

Třícípá hvězda během pár dnů dokonala skoro neuvěřitelný obrat. Po letech bazírování na přechodu na elektrická do několika let pod taktovkou modelů EQ odpískala jak snahu dokončit tento proces do roku 2030, tak typy EQ jako takové. Teď ještě připustit utopičnost vysněného konečného stavu.

Chybami se člověk učí, říkají nám odmala. Jenže zatímco jiných spoustu pouček z dětství lidé nosí na srdci po řadu dalších dekád, na tuto jako by většina z nich soustavně zapomínala. Neplatí to jistě jen v automobilovém světě, zejména v tom je ale v poslední době patrné, jak obtížné pro některé je se postavit tváří v tvář realitě a říci něco v tom smyslu, že se prostě spletli. Jen takový krok je totiž cestou k jisté katarzi, která dovoluje chybu napravit a znovu ji neopakovat.

Výsledek bude nakonec stejný, protože když se začnete pokoušet o řešení, které jednoduše není technicky schůdné, skončíte u některé z alternativ tak jako tak. Akorát bez realistického pohledu na svá vlastní předchozí selhání to bude bolestivější, složitější a nepřinese to nezbytné poučení. Přesně v této pasti se nyní ocitají automobilky, které před pár roky více či méně naivně vsadily všechno na elektrická auta, která měly prodávat tu od roku 2025, tu od roku 2030, tu od jiného termínu.

Všechno to byly absurdity, neboť tohle je věc, kterou za současného stavu techniky rozumně plánovat prostě nemůžete. Přesto to dotyčné firmy udělaly a nyní pochopitelně zjišťují, že to nepůjde. Plány se tak mění, jenže ani to nevede k tomu, že by si přiznaly omyl a aspoň napodruhé připustily, že mrtvý kůň, na kterém dosud jely, nikdy cválat nebude. Naopak věří tomu, že když ho polijí vodou a počkají pár let, nakonec přece jen zaržá.

Dosavadní vývoj přitom volá po radikálním řezu, neboť se po řadě let čekání na zázrak jasně ukazuje, že žádný nepřijde - elektromobily v jejich současné podobě dál trápí drahé, velké a těžké baterky s omezenou životností, které v jakkoli dohledné době nemají šanci být zásadně jiné. A i kdyby přišly, potíže s infrastrukturou i samotné limity výroby elektrické energie ani za mnoho let nedovolí všechny vozy v provozu na všech místech byť jen Evropy (natož pak světa, proboha) dobíjet tak, aby je šlo rozumně používat. Elektromobily mohou být součástí nabídky, součástí řešení čehokoli. Ale aby se staly jediným řešením za rok, dva nebo šest? Je to absolutně vyloučené.

Automobilky to mohly a měly vědět dávno, zjišťují to ale až nyní. Své nesmyslné plány na elektrická auta tak odpískal Ford, skrečoval je i Jaguar Land Rover a po něm dokonce i Mercedes, který nyní místo zastavení prodejů spalovacích vozů v roce 2030 naopak slibuje něco v tom duchu, že je bude prodávat také dlouho po tomto termínu. A zrovna třícípá hvězda zachází rovnou ještě dál, jak v rozhovoru pro Top Gear prozradil Christoph Starzynski viceprezident Mercedesu pro vývoj.

Starzynski přiznal, že elektrické modely jako EQE a EQS se neprodávají tak dobře, jak vedení automobilky doufalo. S ohledem na výše odkazované vyjádření nejvyššího šéfa firmy je zřejmé, že problémem je hlavně elektrický pohon, firma nicméně realisticky vidí problém též v designu těchto modelů. Jsou skoro beztvaré, vypadají jako krabičky od mýdla, ne-li jako použité mýdlo samo o sobě. „Tyhle komentáře se k nám dostaly a vzali jsme je vážně,” řekl Starzynski realisticky poté, co se jej Top Gear zeptal, zda design, který sice pomáhá nízkému koeficientu odporu vzduchu, ale jinak jen odrazuje, není pro cílové publikum trochu moc.

Automobilka tak modely EQ zcela odpíská, přestane používat toto označení. A změní i vzhled budoucích novinek, nově půjde spíše cestou naznačenou konceptem nového CLA. „Když se podíváme na jazyk konceptu CLA a podíváme se trochu víc do budoucna, určitě vidíme, že se jím budeme inspirovat,” řekl trochu šroubovaně Christoph S. Jenže ani jeden z těchto kroků neznamená skutečné srovnání se Mercedesu s realitou.

Podobně jako Ford či Jaguar ani Mercedes po podobných slovech nedokáže ústy svých zástupců přiznat, že se nevydal dobrou cestou a je třeba se z dosavadních chyb poučit víc než tak, že budete dál dělat to samé, jen trochu jinak a trochu později. Protože to není tak, že by šlo o správnou cestu s nesprávným načasováním, které ke schůdnosti chybí jen málo. Je to v principu absurdní rozhodnutí postavené na ideologii, nikoli technické a ekonomické racionalitě. A rozumné je zde vždy jen jeden přístup: Budeme vždy nabízet o komplexně nejlepší a nejefektivnější řešení, které bude v danou chvíli k dispozici.

Tak daleko Mercedes ani Starzynski nejsou. „Na konci dne je naším konečným cílem zcela přejít na elektrický pohon,” opakuje dál stejný nesmysl s tím, že na elektromobily bude chtít přejít dál, jen s jinými jmény, jiným designem a o něco později. No, tak snad příště. Jistě, i drobnější posun směrem k realistickému uvažování je pozitivní a je třeba ho kvitovat. Dokud ale výrobci neopustí vize postavené okolo dogmaticky stanovených cílů, nemají šanci vrátit se k efektivnímu fungování, které v posledních letech většina z nich bez mrknutí oka opouští.

Nehezké, nesmyslné a v zásadě nechtěné, takové jsou obvykle modely EQ od Mercedesu. Automobilka to zjistila, a tak kompletní elektrifikaci portfolia do roku 2030 vzdala, s modely EQ skončí a design mýdlových krabiček opustí. Bez změny „konečného řešení” v podobě stoprocentní elektromobility kdesi v dáli se ale dál bude pokoušet cválat na mrtvém koni. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Top Gear, Mercedes-Benz

