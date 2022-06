Mercedes po pěti letech čekání odhalil sériovou verzi auta, kterou mělo vedení schválit opilé před 5 hodinami | Petr Prokopec

Přes tuto pověst ale nepůsobí ani trochu jako dílo někoho, kdo by pracoval v podroušeném stavu. Pokud se někdy má automobilový svět dočkat silničního vozu blízkého monopostům Formule 1, těžko to půjde dotáhnout dál než sem.

Dlouho slibované se konečně stává skutečností. Mercedes totiž odhalil hypersport AMG One, který nám jako produkci blízký koncept ukázal již v roce 2017. Němci tehdy zmiňovali, že novinka je téměř připravena k výrobě, následně však museli řešit jeden problém za druhým. Není tedy divu, že podle šéfa automobilky Oly Källeniuse muselo být celé vedení opilé, když projektu dalo zelenou. Co ovšem nejspíše trápí pouze akcionáře značky, to je pro zbytek světa požehnáním. Nestává se totiž příliš často, aby na veřejné komunikace zamířily technologie z Formule 1.

Středobodem vozu je pochopitelně jeho hnací ústrojí, které se skládá z 1,6litrového benzinového šestiválce s přímým i portovým vstřikováním paliva a čtyř elektromotorů. Spalovací agregát se čtyřmi hřídelemi přitom zvládá točit až 11 tisíc otáček a dosahuje výkonu 574 koní, což je na tak malou jednotku působivé. První z elektromotorů namontovaný na klice pak přihazuje dalších 163 koní, zatímco druhý integrovaný do turba dodává 122 koní. Kromě toho je tu pak ještě dvojice elektromotorů na přední nápravě, s nimiž je spojeno 326 koní.

Celkově je se soustavou spojeno 1 063 koní, s nimiž zvládnete sprint na dvoustovku za pouhých 7 sekundy. Akceleraci na stovku pak automobilka nezmiňuje, dodává však, že hybridní V6 má lepší odezvu na plyn než atmosférický V8, oproti kterému disponuje větší porcí výkonu v nízkých otáčkách. Maximálka vozu je pak omezena na 352 km/h, zatímco spotřebu ovlivňuje použití 8,4kilowatthodinové baterie. S tou sice lze urazit pouze 18,1 kilometru, ovšem i tak se díky benevolenci norem vůz dostal na papírových 8,7 l/100 km/h.

Vůz je přitom možné nastavit v šesti jízdních a třech aerodynamických režimech. První Race Safe spoléhá hlavně na elektrickou energii a spalovací jednotku připojí až po silnějším sešlápnutí plynu. V režimu Race pak dochází k zapojení všech agregátů, upřednostňována je však rekuperace brzdné energie. EV odkazuje na čistě elektrickou jízdu, zatímco v případě módu Race Plus již dochází na ztuhnutí podvozku a snížení světlé výšky o 37 milimetrů vpředu a 30 mm vzadu. To samé se děje v režimu Strat 2, který jediný nabízí plný výkon.

Opomenout nesmíme ani režim Individual, který uloží vaše oblíbené silniční nastavení, přesunout se pak můžeme k aerodynamickým módům. Ten s názvem Highway přitom počítá se zataženým zadním křídlem a otevřenými aktivními klapkami v předním difuzoru, zatímco v případě režimu Track můžete naopak počítat s aretací křídla. Otevřeny jsou pak i přední výdechy na blatnících, což napomáhá tlačit nápravu k zemi. V případě modu Race DS se pak sice redukuje přítlak o 20 %, ovšem kvůli dosažení vyšší rychlosti.

Mercedes se měl skutečně snažit, aby AMG One bylo něčím jako silniční Formulí 1. Režim DRS tedy aktivujete s pomocí tlačítka, k deaktivaci pak dochází pouhým sešlápnutím brzdového pedálu. Jízdní mód Strat 2 je pak brán jako kvalifikační, přičemž právě jeho zvolením odemykáte cestu onomu 7sekundovému zrychlení na dvoustovku. Jako kokpit F1 pro dva je pak ostatně popisována i kabina, které vévodí karbonové skořepiny, které na první pohled vypadají jako součást středového tunelu.

Jakkoli u sedadel lze nastavit opěradlo pouze ve dvou polohách, ideální pozici prý najde za volantem ve stylu F1 každý. Sloupek řízení je totiž elektricky nastavitelný, pedály pak mechanicky. Na rozdíl od královské motoristické disciplíny však nechybí ani nemalý komfort, o který se stará jak klimatizace, tak třeba dva porty na USB a multimédia s 10palcovým displejem. Výhled vzad pak obstarává digitální zrcátko, neboť zadní okno kvůli komplexnímu hnacímu ústrojí chybí.

Můžeme už jen dodat, že Mercedes-AMG One lze osadit standardními 10paprskovými kovanými hliníkovými koly či 9paprskovými kovanými hořčíkovými. V obou případech nicméně nechybí aerodynamické karbonové kryty a pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 o rozměru 285/35 vpředu a 335/30 vzadu. Na přední nápravu pak byly instalovány karbon-keramické kotouče o rozměru 398 mm se šestipístkovými třmeny, zatímco vzadu jsou 380milimetrové a čtyřpístkové brzdy.

Německá automobilka vyrobí pouze 275 exemplářů, všechny ale již mají dávno svého majitele. Mezi hrstku vyvolených se přitom počítají i piloti F1 Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a Nico Rosberg. Továrnímu týmu nicméně zůstává věrný už pouze první z nich, zatímco druhý přešel do Alfy Romeo a třetí ještě před premiérou konceptu ohlásil odchod do důchodu. Zbytek klientely tak bude v opravdu zajímavé společnosti.

Sériový Mercedes-AMG One se prakticky neliší od konceptu, se kterým nás třícípá hvězda seznámila již před pěti lety. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.