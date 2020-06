Mercedes podlehl tlaku doby. Přemaloval své F1 načerno, rozjíždí kontroverzní program před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1

Nic proti snahám bojovat proti rasismu, naopak jsme ti poslední, kteří by si přáli rozlišovat lidi podle toho, jak vypadají. Ale bojovat proti rasismu otevřenou diskriminací, to zní poněkud zvláštně.

Hnutí Black Lives Matter (BLM) jsme se dosud věnovali jen v náznacích a to zejména v souvislosti s škodami na automobilech napáchaných protestujícími v USA. Mimo to jsme poukázali rovněž na nepřiměřenost a neprofesionalitu zásahů americké policie, mimo to se ale celá záležitost našeho oboru příliš nedotýkala. Nyní se ale k věci musíme opět vrátit, neboť do boje za konec rasismu začíná stále větší měrou vstupovat tým Mercedes F1. A činí tak způsobem, který namísto zklidnění přinese spíše více vášní a emocí.

Třícípá hvězda totiž do letošního ročníku vstoupila s tradičním barevným schématem, jež neodráží pouze historii třícípé hvězdy, ale také titulárního sponzora, malajsijskou společnost Petronas. Proto byly monoposty vyvedené ve stříbrné barvě, kterou doplnily zelené detaily. Až dosud s takovým designem nikdo neměl problém, Mercedes ale zjevně pod tlakem doby též chtěl dát najevo, na jaké straně stojí.

Jistě jej k tomu přiměl i vliv Lewise Hamiltona. Ten ostatně již na sklonku května, kdy protesty propukly, týmu vyčetl, že hnutí BLM dostatečně nepodpořil. Jen pár hodin poté tak již sociálními sítěmi koloval oficiální vzkaz, že stáj je na Lewisově straně. To bylo nyní potvrzeno maximálním možným způsobem, neboť třícípá hvězda právě odhalila pozměněnou kamufláž pro letošní rok. Ze stříbrných šípů se tak staly šípy černé.

Na jedné straně je hezké, že Mercedes využívá možností a poukazuje na problém, který by v moderní společnosti být neměl. Nicméně nezůstal jen u toho, dále slíbil i to, že do konce roku rozjede program Diversity and Inclusion (Diverzita a inkluze), který bude vzdělávat členy týmu, analyzovat procesy přijímání nových zaměstnanců a zlepší dostupnost sportu a podporu pro talentované lidi z málo zastoupených částí společnosti.

Právě tento krok vzbuzuje mezi lidmi nejvíce nevole. Němci na jedné straně říkají, že budou bojovat proti rasismu a na tu druhou říkají, že budou přijímat více lidí na základě barvy jejich pleti a říkat tomu diverzita. Celkem chápeme obavy, že tohle vášně stěží uklidní, spíše naopak.

Mercedes změnil barevné schéma svých monopostů F1...



...to stávající nejspíše bylo příliš rasistické a diskriminační. Současně ale svým programem Diverzita a inkluze naznačuje, že mu stejné chování opačným směrem nepřijde zvláštní

Zdroj: Mercedes-AMG Petronas F1

Petr Prokopec