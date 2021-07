Mercedes nechá zákazníky průběžně platit za výbavu, kterou v autě mají už z výroby před 3 hodinami | Petr Prokopec

Být 1. duben, myslíme si, že je to vtip, v půlce léta je to ale nanejvýš nepravděpodobné. Mercedes se rozhodl účtovat formou pronájmu za technickou funkci vozu, která je na palubě vždy přítomna. Navíc jen v Evropě, nikoli za oceánem.

Není tomu až tak dlouho, co Mercedes-Benz představil nový model EQS. Elektrický ekvivalent třídy S zatím ještě nemá konkrétní ceny, v případě zájmu se lidé mohou u třícípé hvězdy pouze registrovat. Mnohé nicméně vychází najevo o výbavových prvcích, jimiž bude vůz na různých trzích vybaven. Mercedes-Benz tak ještě před zahájením prodeje bude muset řešit nemalou kontroverzi, která je spojena s jedním technickým prvkem.

Jde o řiditelnou zadní nápravou, ve své podstatě známou, v případě tohoto konkrétního řešení ale revoluční technikou. Třícípá hvězda standardně u každé varianty počítá s vytočením zadních kol až do úhlu 4,5 stupně, nicméně stejně jako u již zmíněné třídy S nabídne také pro model EQS systém, která maximální možný úhel zvětší až na 10 stupňů. Díky tomu se 5,2metrová limuzína otočí v prostoru o průměru 10,9 metru, což je na tak velký vůz působivé. Problémy by jí tedy neměl činit pohyb ani v evropských metropolích, jejichž uličky jsou mnohem užší než v těch amerických.

Kde je problém? Ve způsobu, jak se automobilka také rozhodla tento prvek prodávat, neboť kráčí ruku v ruce s trendem dalšího placení za koupi auta, které už je dávno vaše. Možná tak chce jen zlepšit svou ekonomickou bilanci, možná si je i vědoma, že evropští majitelé vylepšený systém ocení více než Američané, každopádně v zámoří nabídne právě až 10stupňové natočení zadních kol ve standardu. Na starém kontinentu ale nikoli.

Tady bude pro vůz běžně k dispozici jen 4,5stupňové natočení, za to větší si bude třeba připlácet. Ovšem nikoli tak, že byste zaplatili něco navíc a dostanete něco navíc, to vůbec ne. Technika je v obou případech totožná, automobilka pouze nastavuje, jak velké natočení kol dovolí elektronika. Jinými slovy: I Evropan dostane to samé, co Američan, softwarovým omezením ale bude o lepší systém ochuzen.

Kdyby to byl jeden z asi 220 příplatkových prvků vozu, sotva si toho někdo všiml, Mercedes se ale rozhodl zajít ještě dále. Vzhledem ke zmíněnému je možné si více řiditelnou zadní nápravu zaplatit nejen při objednání, ale i později. A to formou předplatného - stačí zaplatíte 489 Eur (cca 12 500 Kč) ročně nebo 1 169 Eur (asi 30 000 Kč) za tři léta. Nemůžeme nedodat: Co to proboha je?

Automobilka by snad měla chtít nabízet to nejlepší technické řešení, kterého je schopna, klidně za peníze. Neměla by ale přijít s něčím převratným, pak uměle omezovat schopnosti tohoto prvku a nechat si průběžně platit za to, že umělé omezení zmizí. Mercedes vám za zmíněné peníze nedá doslova nic, jen vám umožní naplno využít to, co v autě stejně máte a co už jste si koupili. Je to jako by vám prodala auto s karbon-keramickými brzdami, pak je nechala softwarově ztrácet účinek a limit odstranila až po úhradě měsíčního poplatku. A jak byste jednou nezaplatili, brzdy by vadly zas.

Dokážeme si přitom představit aplikaci tohoto principu na různé věci. Třeba BMW takto prodává Wi-Fi hotspot v autě, protože se také průběžně musí platit za data. Nebo také nabízí jednorázové platby za doplnění určité výbavy, kterou jste si nekoupili zprvu - to už je kontroverznější, ale také to jde pochopit. Ovšem proč časově omezené předplatné za fungování věci, kterou v autě už máte a průběžně nic dalšího nestojí? To nám přijde spíše jako výpalné než jako příplatek.

Můžeme se divit, jak chceme, bohužel to ale ukazuje smutnou budoucnost aut, protože tímto směrem míří kde kdo. Z aut se stávají počítače na kolech, jejichž software je možné soustavně na dálku měnit a automobilky zjevně nedokáží odolat možnostem, které to skýtá. Nedivme se tedy, až se do nějakého vozu bude montovat jen jeden motor a různé výkonové varianty se budou „odemykat” formou předplatného. Protože... Proč ne, když to nese?

Nový Mercedes-Benz EQS dostal elektronicky řízenou zadní nápravu schopnou natáčet zadní kola v úhlu až 10 °, každý. Ovšem v Evropě vám značka větší úhel náklonu odemkne jen za příplatek, a to klidně formou předplatného na 1 rok nebo 3. Ve Státech jej nabízí standardně všem, mimochodem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Motor und Sport

Petr Prokopec