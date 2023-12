Mercedes znovu riskuje s pochybnou vrcholnou verzí nového SL. Je tak těžká, že o tom vůbec nechce mluvit před 2 hodinami | Petr Miler

Třícípá hvězda si nedá říci a dál hybridizuje své portfolio, i když nemůže nevidět, s jak rozporuplnými pocity to lidé přijímají. Nový SL 63 S E Performance není a nemůže být výjimkou. Je tak těžký, že tato klíčová technická informace zcela chybí ve výčtu zveřejněných parametrů.

Málokterá automobilka se v dnešní době dokáže byť jen v principu držet alespoň základních hodnot, kolem kterých byla postavena. Jsme dost staří na to, abychom věděli, že to dekády šlo a jen v posledních letech to nejde, a tak dozajista nepřijmeme argumentaci, že jde zkrátka o nezastavitelný vývoj, který probíhal vždy, akorát teď si jej více všímáme. Jsme ale realisté, a tak pochopitelně neignorujeme, že se výrobci ocitli pod bezprecedentním, zejména politickým tlakem. I tomu ale lze čelit různě.

Nikdo se z něj nedokáže vymanit, dá se mu ale přizpůsobit v tom, co je nevyhnutelně nutné, a aspoň ve zbývajícím prostoru se snažit udržet si tvář. To dělá třeba BMW a byť nebudeme říkat, že jsme z jeho posledních novinek bůhvíjak nadšení, v rámci jakéhosi umění možného se blíží maximu reálného potenciálu. Úplně jinou roli ale na sebe vzal Mercedes, který v případě techniky zavrhl téměř vše, na čem postavil svou image. A začal nabízet věci, které od něj ze zákazníků nechce téměř nikdo.

Němci to s nimi přesto zkusili, nutně ale už museli poznat, že síla jejich image a marketingu má své limity. Ani němečtí novináři nechápou, proč u výkonných verzí vsadil na hybridní čtyřválce, fandové zoufale ukazují, že starší iterace téhož nabízí víc než nové, s elektromobily se značce také nedaří, přičemž investoři to nemíní přehlížet, a nejvýmluvněji zákazníci říkají svými peněženkami jasné ne. Přesto automobilka raději zkouší vydupat zájem ze země a odmítá změnit směr, i když je dnes už nad slunce jasné, že konkurence jí za to dá políček, protože se stejným směrem nevydá.

Opravdu nerozumíme tomu, proč jakákoli firma takto uvažuje. Je normální, že nabídnete něco, o čem jste přesvědčeni, že je skvělé, zákazníci vám ale pak dají najevo, že není. To se může stát. Ale abyste pak místo toho, že se chytíte za nos, raději máchali lopatou na všechny strany a zákazníkům dál cpali jedno a totéž? To normální není, Mercedes to ovšem dělá. A asi to ještě chvíli dělat bude.

Nejnověji tak přichází s dalším hybridním autem, které po technické stránce dává pramalý smysl. Na jednu stranu si můžeme ulevit, že se drží motoru 4,0 V8, na tu druhou je ale otázkou, proč jej doplňuje elektrickým pohonem, který v prvé řadě celé auto zabíjí přidanou hmotností, aniž by se staral o dynamiku, kterou by o něco posílený osmiválec mohl s nižší hmotností zajistit sám.

Mercedes tedy rozšiřuje nabídku verzí SL od divize AMG o variantu 63 AMG S E Performance, která po čtyřválcovém SL 43 a osmiválcovém SL 63 přidává do palety alternativ hybridní pohon. Stále 4,0litrový V8 se v tomto případě stará o 612 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu, k čemuž jediný elektromotor přidává dalších 204 koní. Kdyby aspoň šlo o hybridní čtyřkolku, která by aspoň změnila a zjednodušila konstrukci vozu... Ale ne, elektromotor naopak působí jen na zadní nápravu a celkový potenciál až 816 koní a 1 420 Nm pracuje se stejně konstruovaným pohonem 4x4 za pomoci 9stupňového automatu.

Je to rychlé auto, o tom žádná, z 0 na 100 km/h se má rozjet za 2,9 sekundy, nejvyšší rychlost činí 317 km/h, to je ale tak nějak vše. Ani jako plug-in hybrid ve smyslu schopnosti jízdy čistě na elektřinu auto neobstojí (elektrický dojezd maximálně 13 km šnečím tempem je opravdu minimalistický), daní za nakopnutí dynamiky v přímce pak bude ohromná hmotnost navíc, která auto přizabije ve všech ostatních disciplínách. Musí být dokonce tak vysoká, že automobilka ani neuvádí, jaká je, to je v rámci podobných představení technicky vypiplaných aut krajně neobvyklé.

Pokud ale víme, že standardní SL 63 váží nemalých 1 970 kg a u jiných osmiválcových Mercedesů-AMG přidává plug-in hybridní pohon 260 kg hmotnosti, bude i při snaze SL nějak odlehčit vážit tento vůz jistě přes 2,2 tuny. Dvě celé dvě tuny v dvoudvéřovém sportovním roadsteru? To je opravdu zvěrstvo.

Je to škoda, neboť jinak si Mercedes s autem vyhrál. SL 63 AMG S E Performance standardně pracuje s natáčecí zadní nápravou a podvozek je vybaven vedle ocelových pružin také adaptivními tlumiči a aktivními stabilizátory O brzdění se standardně starají karbon-keramické kotouče. Nechybí ani aktivní aerodynamika v podobě zásuvného předního spojleru, který se v rychlostech nad 80 km/h stará o vytvoření Venturiho efektu a snižuje zdvih na přídi. Vzadu najdeme aktivní spoiler na víku kufru, který známé už z SL 63, podle Mercedesu byl ale přeprogramován tak, aby vyhovoval mimořádnému výkonu PHEV a jeho konkrétně nezmíněné, ale nepopiratelné vysoké hmotnosti.

Auto vstoupí do prodeje příští rok za zatím neznámou cenu, čekejme ale něco mezi 5 a 6 miliony Kč. Že by se pro něj hnali tradiční příznivci vrcholných AMG, pochybujeme. Skoro jistě to nebude takový propadák jako čtyřválcové C 63 AMG a někteří prostě budou chtít nejvíc. To chápeme, s Mercedesem-AMG SL 63 S E Performance ale dostanou hlavně nejvíc hmotnosti, bohužel.

Další hybridní AMG je další kontroverzní novinkou Mercedesu. K čemu vůbec je hybridní? Aby vážilo tolik, že o tom automobilka raději vůbec nemluví? Ostatní benefity tohoto řešení ve stínu přidané hmotnosti zapadají. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

