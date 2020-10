Mercedesu, který si koupil Hamilton, se přes obří dotace nedaří ani doma v Německu před 7 hodinami | Petr Miler

Mercedes v posledních letech skoro nepoznal neúspěch, letošní rok je pro něj ale velkou výzvou. Proplout jím mu měl pomoci nový elektrický model EQC, zájem o něj je ale příliš malý.

Německo dnes dává na elektrická auta dotaci až 240 tisíc Kč na kus, a tak není divu, že jejich prodeje letí strmě nahoru. V uplynulém měsíci se elektrická a hybridní auta podílela na celkových prodejích 8 %, což je při velikosti německého trhu znamená 21 188 prodaných vozů. Některým elektromobilům, například Renaultu Zoe, se velmi daří, když si toto francouzské mini dokázalo za jediný měsíc najít 3 603 zákazníků a své prodeje meziročně zvýšit v řádu stovek procent. Ne každý elektromobil ale má dnes v Německu na růžích ustláno a paradoxně může jít i o domácí koně.

Jedním z nich je Mercedes-Benz EQC, který třícípá hvězda ve své domovině mocně propaguje už řadu měsíců. Kromě marketingových aktivit, mezi které patřila i koupě vozu Lewisem Hamiltonem, automobilka ráda hovoří o vysokém zájmu, ten je ale všechno, jen ne takový. A tak i v době, kdy všechno elektrické zažívá v Německu boom, EQC jen paběrkuje.

V datech tamního úřadu pro motorová vozidla (KBA) informace o počtu prodejů EQC na první pohled vůbec nenajdete, neboť automobilka je samostatně neeviduje - možná raději. Musíte při pročítání tabulek chvíli přemýšlet a objevit kolonku „vozy s elektrickým pohonem” u modelu GLC. V takový moment narazíte na 349 prodaných aut za září a 1 363 aut za celý rok. To nemusí na první pohled vypadat jako úplná mizérie, je ale třeba si uvědomit, kde jsme - na největším evropském trhu s auty vůbec.

Evidovaných 349 aut za září je opravdu bída s nouzí a to je nejlepší měsíc EQC za celý rok. Pro srovnání - konkurenčního Audi e-tron se letos prodalo čtyřikrát tolik (5 452 aut), což je obrovský rozdíl- A moc dobře pro Mercedes nevyznívají ani data z celé Evropy. Do srpna si letos našel na celém starém kontinentu méně zákazníků než Audi jen v Německu a srovnání celoevropských čísel znovu vyznívá přibližně čtyřikrát lépe pro čtyři kruhy.

Proč tomu tak je, nedokážeme jednoznačně říci. Buď se EQC lidem zkrátka nelíbí, nebo jsou klienti Mercedesu příliš konzervativní a příliš dobře situovaní na to, aby naskákali do elektrických aut jen proto, že jim někdo zaplatí pár set tisíc z jejich ceny. Zrovna ve své současné situaci by ale Němci potřebovali toto auto prodávat, jinak nemají šanci vyhnout se dalším a dalším škrtům.

Možná proto mění strategii a vrací se zpět k větším modelům, na nichž mohou mít dostatečné marže, aby pokryli případné pokuty placené směrem k EU, i když nebudou elektrické. Každá automobilka dnes ostatně stojí před podobně složitým rozhodováním - zda pokuty placené EU za auta s nadlimitní spotřebu resp. emisemi CO2 nevyjdou levněji než investice do elektromobilů. Ty také stojí miliardy a pokud je nikdo nekupuje, firmě s emisní bilancí nepomohou téměř nijak, jako v případě Mercedesu.

