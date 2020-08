Mitsubishi prý zastavilo dovoz všech klíčových modelů do Evropy, je to asi úplný konec

Mitsubishi zastavilo dovoz všech klíčových modelů do Evropy, je to asi úplný konec před 4 hodinami | Petr Prokopec

Už tak divoká situace okolo budoucnosti Mitsubishi nabrala podle všeho rychlý spád. Automobilka podle obvykle dobře informovaných zdrojů s okamžitou platností zastavila dovoz všech SUV do Evropy a nemá v plánu jej obnovit.

Pro řadu lidí je koronavirus jen prachobyčejnou virózou, kvůli které není třeba dělat tolik povyku. Jaká je realita, necháme na odbornících, ekonomické problémy, které reakce na tuto infekci způsobila, jsou ale skutečné. Intenzivně je pociťují také automobilky, které ze dne na den přišly o velkou část svých příjmů, náklady jim ovšem zůstaly prakticky všechny. Řešit tak musí zapeklitou situaci, díky které dochází na dosud nevídané kroky. Další právě provedlo Mitsubishi, které s okamžitou platností prakticky končí na evropských trzích. Možná jednou provždy.

Japonská automobilka již před několika dny oznámila, že nebude na starém kontinentu posílat do prodeje nové generace modelů Outlander a ASX. Stejně jako neměl dorazit ani Eclipse Cross Plug-In Hybrid. Daný stav nicméně měl být pouze dočasný, neboť Mitsubishi aktuálně potřebuje šetřit a drahá konverze chystaných novinek na evropské verze se značce nehodila do krámu. Japonci si tedy chtěli vystačit se stávajícími vozy, které by prodávali tak dlouho, dokud by jim to platné předpisy dovolily.

Pokud si uvědomíme, že Outlander PHEV je spojen s emisemi CO2 ve výši pouhých 46 gramů na kilometr, pak by vlastně SUV mohlo být v showroomech značky navěky věků. Zvláště když zájem o něj byl vysoký, v rámci starého kontinentu jde totiž o nejprodávanější plug-in hybrid současnosti. Jenže chyba lávky, Japonci to v Evropě balí prakticky zcela. Soustředit se hodlají hlavně na asijské trhy a překvapivě také na Ameriku, třebaže tam prodávají aut méně než na starém kontinentu.

Podle zdrojů Automotive News uvnitř automobilky Mitsubishi s okamžitou platností zastavilo dovoz stávajících generací Outlanderu, ASX a Eclipse Cross do Evropy. Uspokojeny budou pouze dosavadní objednávky, a tak poslední vozy dorazí z Japonska v září. Poté již dealerům zůstane pouze malý hatchback Space Star a pick-up L200, jejichž prodej sice má být oficiálně zachován, ovšem nedokážeme si si představit, jak by se to stalo. „Bez SUV nejsou obchody. Dealeři nemohou přežít s malým vozem a L200,“ zmínil onen zdroj s tím, že úplný konec přijde záhy.

Mitsubishi zatím radikální tah nepotvrdilo, nicméně prodejci jsou dle očekávání rozčarovaní. Řada z nich totiž začala budovat nové showroomy, pročež de facto vyhodila peníze oknem. S absencí SUV v nabídce totiž zmizí zákazníci, z nichž některé přiláká už jen výrazná sleva na skladové produkty. Většina z nich se ovšem ke třem diamantům rovnou otočí zády, neboť ačkoliv Mitsubishi mluví o zachování servisů a jejich podpoře, důvěryhodnost ve značku je u dna.

Pokud se vše potvrdí, skončí tak jedna dlouhá éra. S dovozem aut do Evropy začaly tři diamanty v roce 1975 a největší slávy dosáhly v 90. letech minulého století, kdy hlavně Lancer Evo vládl světovému rallye. V té době toužil po vlastnictví Mitsubishi skoro každý fanoušek rychlých kol. Dnes však řada lidí ani neví o jejich existenci, a to značka na starém kontinentu setrvávala zejména jako respektovaný výrobce SUV. Bez těchto modelů v nabídce o ní za pár let Evropy nebude mít ani ponětí, ať už tu oficiálně působit bude, nebo nikoli.

