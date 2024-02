Mobilní dobíjecí stanice dokonale ukazuje absurditu protežování elektrických aut, je to nesmysl na druhou před 7 hodinami | Petr Prokopec

Dovolte nám se od plic hořce zasmát. Je opravdu vrcholem absurdity, když politikům na jednu stranu vadí představa, že by bioetanol mohl být používán jako palivo pro spalovací auta. Ovšem jakmile slouží coby z podstaty méně efektivní zdroj elektřiny pro elektromobily, je to najednou skvělé?

Evropská unie chce soustavně bojovat s klimatickými změnami. Za těmi podle Bruselu stojí kdeco, rozhodně však nikoli letecké transfery europolitiků. Ti jinou formu dopravy už pomalu nepoužívají, a to přesto, že se povětšinou přesouvají jen po starém kontinentu. Ten je přitom protkán hustou silniční sítí, v důsledku čehož neexistuje důvod, proč by politici nemohli přesednout do elektromobilů, které protežují jako spásné řešení pomalu všech světových problémů. Že tak sami nečiní, jen dokládá, kterak jsou zmínky o jejich skvělé použitelnosti pro kohokoli a kdekoli jen báchorkami na dobrou noc.

Hlavní překážkou jejich rozšíření jsou velké, těžké a drahá baterie, které není možné hned z několika důvodů opravdu rychle dobít velkým množstvím energie. Je tak třeba až absurdně propracovaná infrastruktura s relativně výkonnou dobíjecí stanicí v každé Horní Dolní. Nic takového ale nevznikne ještě dekády, i kdyby trakaře padaly, a tak se někteří snaží tuto nezbytnosti obejít. Nový pokus společnosti Me Energy z německého Brandenburgu je ale stejně hloupý jako směšný.

Me Energy se vytasila s mobilní dobíjecí stanicí Rapid Charger 150, která dle názvu zvládá dobíjet automobilové akumulátory při výkonu až 150 kW. Ten pochopitelně není k dispozici permanentně, ale jen po omezený čas, neboť sama satanice není připojena k žádné síti. Ale to nevadí, protože si elektřinu umí sama vyrobit. Jak? No to se nasmějete.

Stanice sice nepoužívá jinde oblíbený dieselový generátor, spalovací motor ale má též, běží na bioetanol. Kdyby se tomu všichni vysmáli, nebudeme se touto věcí ani zabývat, realitou je ale pravý opak. Někteří politici a dokonce některá média tomuto nápadu tleskají. Proboha proč? Však pokud byste chtěli to samé palivo přímo použít jako zdroj pohonu u spalovacích aut, což bude vždy efektivnější než z něj dělat pohyb, z toho elektřinu, tu ukládat, nabít s ní baterii a pak z ní stejně „vyrobit pohyb”, bude to problém. Bylo by to označené za řešení zjevně škodící životnímu prostředí, pokud ale jde o palivo generátoru, který dělá přesně výše popsané a pak ještě „nakrmí” elektromobil, je to najednou čistota sama.

I malé dítě vám přitom řekne, že na politiky požehnaném procesu je cosi shnilého. A není to rostlinný odpad, ze kterého - stejně jako z cukrové třtiny nebo kukuřice - může být bioetanol vyráběn. Tato mobilní dobíječka má mít dostatek paliva na produkci zhruba 4 tisíc kilowatthodin, což je ekvivalent ani ne 20 plných nádrží spalovacích aut. Vážně, co tohle řeší? Je to nesmysl non plus ultra, a to jsme nezmínili cenu - Me Energy si za jednu takovou stanici účtuje 150 tisíc Eur, cca 3,78 milionu korun. Skvělá věc, opravdu skvělá...

Petr Prokopec

