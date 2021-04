Motory na benzin a naftu neskončí, EU uznala, že zákaz by poškodil životní prostředí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Aktivisté to asi budou brát jako protimluv, jde ale o realitu. Pokud by totiž EU příliš tlačila elektrickou strunu, příroda by dostala na frak.

Na konci minulého týdne jsme nejspíše potěšili řadu motoristů. Evropská unie podlehla tlaku expertů a v rámci připrav normy Euro 7 couvla od nejtvrdšího scénáře. Pokud by ten byl naplněn, od roku 2025 by sítem emisních testů neprošlo nic jiného než elektromobily a plug-in hybridy, přičemž během pár let by nastal i konec druhých zmíněných aut. Před něčím takovým varovala řada odborníků a jakkoli jsme ani v takový moment nečekali, že EU ustoupí, stalo se to.

Je nicméně třeba dodat, že Euro 7 je i nadále hrozbou. Brusel zatím pouze uznal, že se do povolených hranic nemusí auta vejít za všech okolností a limity NOx nebudou zredukovány až na 10 miligramů na kilometr, nýbrž na 20 nebo 30 miligramů. Ve srovnání se stávajícími 80 mg je to sice i tak razantní sešup, ovšem výrobci již nyní uvádí, že tuto mez bude možné splnit s benzinovými i dieselovými motory. Ostatně, k podobné úrovni se někteří výrobci dostali již nyní přirozeným vývojem, nikoliv kvůli příkazům od zeleného stolu.

„Z předložených nových plánů, které se týkají normy Euro 7, je jasné, že Evropská komise akceptuje limity technicky možného a odmítá cíle, kterých by dosáhnout nešlo,“ uvádí ke změně názorů šéfka německé průmyslové asociace VDA Hildegard Müller. Komise podle ní akceptovala i to, že nepřímý zákaz motorů na benzin a naftu by poškodil životní prostředí, jakkoli se něco takového příznivcům elektrických aut nemusí pozdávat.

Šéfka VDA totiž stejně jako řada dalších expertů poukazovala na to, že pokud budou od roku 2025 platit pravidla tak tvrdá, že do dalšího prodeje již nic jiného než elektromobily nepustí, pak lidé automaticky nepoběží do showroomů pro nové vozy na elektřinu. Jistotou by bylo pouze to, že si svá postarší benzinová či dieselová auta ponechají delší dobu. A protože jejich exhalace jsou s emisemi moderních vozů zcela nesrovnatelné, přírodě by to skutečně neprospělo.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na ekonomickou stránku. Pokud by byla vynechána pouze jedna mezigenerační výměna, která přichází zpravidla po nějakých třech až šesti letech, přišel by onen kolaps. „Zažili bychom nezaměstnanost, jaká nemá obdoby,“ uvádí k tématu Manfred Schoch, šéf odborů BMW. A na jeho straně je i německý spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer, dle kterého „nesmíme přijít o evropský automobilový průmysl“.

Tlak na EU byl tedy evidentně nemalý a jelikož Německo v podstatě plní bruselskou kasu, začalo být nejspíše i Evropské komisi jasné, že si svými plány podřezává větev, na které sedí. Zároveň je ale z jejich skutků evidentní i nemalé politikaření. Cíle související s omezováním emisí CO2, které normy Euro neupravují, ale zůstávají stejné. Stávající limit 95 g/km tak má klesnout do roku 2030 o 66 procent, i to je ale splnitelné - jedná se o průměrné flotilové emise a pokud elektrická auta budou dále považována za zcela bezemisní, může vedle nich v nabídce automobilových výrobců figurovat prakticky cokoli.

BMW je jednou z mála automobilek, které už dříve nesklouzly k politikaření a sázce pouze na elektrickou kartu, přestože hrozilo, že v Evropě nebude moci od roku 2025 prodávat nic jiného. Teď už je jasné, že motory jako ten pod kapotou M5 CS s 635 koňmi nudou moci žít i nadále. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec