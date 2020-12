Musk prosí zaměstnance, aby aspoň letos splnili cíl pro rok 2018, ignorovali nekvalitní auta před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokud máte pocit, že u Tesly konečně zavládla alespoň trocha klidu a firma se nyní bude soustředit na to, aby zlepšila kritizovanou kvalitou a dostávala svým závazkům, mýlíte se, nic takového zjevně není na pořad dne.

Elon Musk v minulosti opakovaně přiznal, že má problém s dodržováním termínů, které si sám stanoví. Poučit se z toho ale nezvládl a dále až příliš často slibuje něco, co následně není dodrženo. Příliš ambiciózní cíle považuje za součást motivace, což lze chápat, jako šéf takto sledované firmy by ale neměl k této věci přistupovat tak, jako ke snahám o snížení vlastní tělesné hmotnosti či čemukoli podobnému - cokoli co řekne je bedlivě sledováno a jakýmkoli nedodrženým slibem je následně konfrontován.

Je tomu tak i v případě výrobních cílů, což nejlépe připomíná interní e-mail zaslaný zaměstnancům firmy o vánočních svátcích. V něm připomíná, že automobilka má už jen pět dnů na to, aby letos dodala půl milionu aut v jednom kalendářním roce a prosí je, aby tuto metu zdolali. Přitom nepomněl zmínit kritiky firmy, kteří naznačovali, že něco takového není možné. Poněkud ale zapomněl dodat, že on sám půl milionu vyrobených aut za 12 měsíců stanovil jako cíl při představování výsledků investorům v roce 2016 již pro rok 2018.

Musk tak prosí zaměstnance, aby v roce 2020 napnuli své síly ke splnění cíle pro rok 2018, což je poněkud tragikomické. Pro letošek bylo při té samé příležitosti stanoveno jako cíl vyrobit 1 milion automobilů - tomu zůstane Tesla bez ohledu na realitu na hony vzdálena.

Nejde však jen o to, že se Musk tímto způsobem pokouší alespoň o dva roky později splnit cíl pro rok 2018. Ještě tragikomičtější je způsob, jakým ho chce také dosáhnout. Ve zmiňovaném emailu totiž o pomoc požádal také lidi stojící na konci linky, tedy kontrolory kvality, aby v podstatě nedělali svou práci. Mají zajistit, aby vozy mohly okamžitě vyrazit za svými majiteli bez toho, aniž by se jimi PDI (pre-delivery inspection, inspekce před dodáním) zabývala. Ta by totiž musela řešit nedostatky, které při výrobě vznikly, což by mohlo dodání 500 tisíc aut za rok zhatit.

Šéf Tesly dokonce výslovně že na něco takového dnes „prostě není čas”. Hlava firmy, jejíž auta platí podle renomovaných studií za daleko nejnekvalitnější na trhu tak v době relativní pohody vyzývá kvalitáře, aby jako prvotřídní zboží „odfajfkovali“ i to, které kvalitní není. Dá se tak předpokládat, že auta vzniklá v této době budou znovu předmětem kritiky pro své nepochopitelné nedostatky.

Nic nového pod sluncem, řeknete možná. Ano, nic nového. Jen jsme možná doufali, že Tesla alespoň v pozici nejhodnotnější automobilky světa (aktuálně 633 miliard dolarů, což je více než Toyota, VW, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford, Nissan, Hyundai a ještě několik mnohonásobně větších výrobců aut dohromady) se bude snažit dělat svá auta aspoň kvalitně.

Hlavně Tesla Model 3 proslula za dobu své výroby svou nekvalitou, která se dalece vymyká současným měřítkům automobilového průmyslu. Za této situace Elon Musk na konci roku 2020 prosí zaměstnance, aby ignorovali nekvalitní vozy kvůli splnění výrobního cíle, který firma stejně o dva roky prošvihla. Foto: Tesla

Zdroj: Inside EVs

