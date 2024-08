Naděje na další smysluplnou evoluci aut umírá, také VW míří s Golfem do pasti, kterou známe z dob Škod 120 či Trabantů včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na první pohled to zní jako dobrá zpráva, Golf se spalovacími motory půjde koupit dalších 10 let. Jenže bude to pořád ten samý Golf, jehož kořeny sahají ještě před rok 2012. Technické možnosti jsou dávno jinde, evoluce ale nepokračuje, sází se na mrtvého koně, o kterého málokdo stojí.

Pojďme se na moment vrátit do minulosti, konkrétně na počátek 70. let, kdy Škoda v hávu AZNP začala přemýšlet o nástupci modelů 100 a 110. Ten se měl dočkat přesunutí motoru dopředu, který by navíc roztáčel přední kola. Nicméně automobilka neměla k dispozici dostatek financí. Moskva navíc odmítla její žádost o licenci takové koncepce, neboť se obávala, že by Češi technologicky předehnali Sovětský svaz. Škoda tak nakonec musela přistoupit k modifikaci původního sedanu, který se v roce 1976 začal vyrábět v moderní verzi s označením 742, kterou známe spíš pod obchodními názvy 105, 120 apod.

Výroba této rodiny skončila až v lednu 1990, tedy po dlouhých 14 letech, navíc je třeba dodat, že technickým základem auta nebyly ani Škody 100 a 110, ale model 1000 MB, který se začal vyrábět už v roce 1964 - šlo tedy tou dobou o evolučně 26 let starou techniku, třebaže postupně vylepšovanou. V prosinci 1990 česká vláda oznámila, že požehnala svazku mladoboleslavské automobilky s koncernem Volkswagen, na který došlo následující rok. Pro Škodu to představovalo odpíchnutí se ode dna, neboť rázem získala německé know-how i pokročilé komponenty. Ze značky, které se dříve západ spíš vysmíval, se tak postupně začal stávat stále větší a váženější hráč, navíc v mezinárodním měřítku.

Jak to souvisí s dneškem? To se budete divit. I když se během uplynulých víc jak tří dekád zdálo, že VW má větší vliv na Škodu, než aby tomu bylo opačně, inspirace se zdá být obousměrná. Ale ne v dobrém slova smyslu. Technický ředitel německé automobilky Kai Grünitz nyní Top Gearu sdělil, že Wolfsburg toho od Čechů pochytil víc, než jsme si mysleli a je připraven postupně technicky zaostávat tak, jako jsme toho byli kdysi svědky v ČSSR.

Tentokrát na počátku není bující ekonomická mizérie daná komunismem, ale ta se zelenými kořeny. Pod její tíhou chce VW přejít jen na elektrický pohon, do kterého investuje miliardy navzdory tomu, že je naprostou většinou trhu odmítán. Tím se ale dostává do paradoxní situace, která bude mít za následek výše popsané v bledě modrém - výspou vývoje VW se stanou elektrické modely, zřejmě i přímo elektrický Golf, vedle něj ale bude dominující část poptávky uspokojována až do roku 2035 Golfem s benzinovými a snad i naftovými motory. To je dobré ne? Zní to tak, ale jen do chvíle, než zjistíte, že půjde pořád o to samé auto, které se prodává dnes.

Právě tím se Golf stává novodobou Škodou 105/120. Současná osmá generace totiž podobně jako „stodvacítka” není novým autem, jedná se o evoluci generace sedmé, která jako první použila platformu MQB. Stalo se tak už v roce 2012, dané komponenty navíc značka musela nějakou chvíli vyvíjet. Pokud tedy stávající Golf skutečně umře v roce 2035, bude mít jeho základ na kontě v daný moment již více než 23 let stáří. Srovnejte si to s 26 roky zmíněnými výše a v principu stejně na tom byl celý východní blok. Vzpomeňme životní cykly aut Tatry, Trabantu, Moskviče, Lady...

Grünitz nespecifikoval, jaké verze budou pokračovat, velmi pravděpodobně však VW zachová i sportovní deriváty jako GTI a R. Osmá generace by se přitom měla prodávat vedle té deváté, která ovšem dříve než v roce 2028 nedorazí. Němci u ní totiž již nepočítají s platformou MEB, která je zastaralá již od svého debutu před pěti lety, nýbrž s novou architekturou SSP. Její vývoj se ovšem soustavně protahuje.

Je tak opravdu smutné, čeho jsme se 35 let od cinkání klíči na náměstích dočkali. Znovu se do hry dostává centrálně řízená ekonomika, která z velké části potlačuje snahy o smysluplnou evoluci a efektivní inovace, však se podívejte, co se pořád dá dělat se spalovací technikou. A kde by dílem přirozeného vývoje mohla být za 10 let? Že toto svírání světa v kleštích k blahobytu nevede, jsme se už mohli přesvědčit, proč to chceme opakovat?

VW Golf letos prošel faceliftem, který zdaleka nemá být tím posledním. Pokud totiž vůz opravdu vydrží až do roku 2035, můžeme oněch modernizací poznat ještě několik. A lidem nezbyde nic jiného než vzít aspoň takové auto, také to už jsme ostatně poznali. Foto: Volkswagen

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

