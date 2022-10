Nejlepší motory roku ztratily lesk, úprava pravidel zametla cestu dřív nevolitelným řešením před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Nic proti evoluci, pokud ale nějaká anketa dekády stojí na tom, že volí nejlepší motory aut do určité cenové hranice, aby každý rok nevyhrával šestnáctiválec Bugatti, a najednou cenová hranice padne, aby mohly být voleny pohony spalovacích aut, není to vývoj, je to pokřivení.

Elektromobilům je zjevně třeba zamést cestičku ve všech možných ohledech. Nejde tedy jen o neustálé projevy podpory ze strany politiků, ústupky začínají dělat i pořadatelé mnoha anket. Jednu z těch nejprestižnějších odstartoval v roce 1994 americký magazín Ward's AutoWorld. Ten se rozhodl, že bude každoročně vyhlašovat desítku nejlepších motorů. V potaz byl přitom brán nejen výkon, ale také třeba hluk či vibrace, stejně jako úroveň technické pokročilosti. Každá jednotka pak byla v příslušných vozech testována minimálně po dobu dvou měsíců.

Aby motory mohly být nominovány, musely jimi osazené vozy plnit i cenový strop. Ten se postupně vyšplhal na 65 tisíc dolarů (dnes cca 1,66 milionu Kč), načež nebylo překvapivé, že se mezi vítězi začaly objevovat značky jako BMW či Porsche. Loňský ročník byl nicméně prvním, kde již cena nehrála žádnou roli. Kromě toho pak došlo i ke změně názvu ankety, kdy původní označení World's 10 Best Engines nahradilo spojení World's 10 Best Engines and Propulsion Systems. A jak asi již tušíte, důvodem pro obě změny jsou právě elektrické jednotky.

Tyto změny se stejně jako loni nemalou měrou podepsaly i na letošních výsledcích. Z deseti nejlepších ústrojí roku totiž pouze tři agregáty spalují benzin. Vedle toho tu pak máme jednu hybridní jednotku, jednu plug-in hybridní a pět ryze elektrických. Jde přitom o systémy, které používají Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Hyundai Ioniq 5, Lucid Air a Mercedes-Benz EQS. A jakkoli těmto jednotkám nechceme upřít jisté kvality, za přelomové je opravdu považovat nemůžeme.

V minulosti jsme již mnohokrát zmínili, že s elektrickou revolucí dojde na smazání rozdílů mezi mnohými značkami. To se koneckonců potvrzuje třeba při pohledu na koncernové vozy, kdy taková Škoda Enyaq disponuje naprosto shodnou technikou jako Audi Q4 e-tron. Oba vozy se navíc prodávají za stejné peníze, ani jeden bychom ale za vrchol evoluce rozhodně nepovažovali. Zvláště když na rozdíl od spalovacích aut hrají pohonné jednotky u elektromobilů až druhé housle.

Pokud by tedy u elektrických aut něco mělo být hodnoceno, pak jsou to především jejich baterie. I když by totiž na poli motorovém došlo k mnoha pokrokům, veškerou využitelnost budou limitovat právě pakety zasazené momentálně již většinou do podlahy. Bez nich si ani neškrtnete, stejně jako u benzinových a dieselových aut nelze počítat s čímkoli, pokud stávkuje právě pohonná jednotka. Američané tak de facto porovnávají jablka s hruškami.

Automobilový svět ale dnes z velké části hledí jen jedním směrem a asi se s tím nedá nic dělat. Bude tedy třeba číst takříkajíc mezi řádky, a to více než kdy dříve. Navíc je zjevně třeba počítat s tím, že velkoobjemové jednotky postupně z ankety vypadnou. Letos se totiž mezi oceněné dostal už jen jeden řadový a jeden vidlicový šestiválec. Ještě v roce 2020 nicméně do nejlepší desítky spadaly tři jednotky R6, jedna V6 a co více, dokonce i 6,2litrový osmiválec. To ještě cena byla faktorem...

10 nejlepších motorů a hnacích ústrojí dle magazínu Wards pro rok 2022

Acura Integra A-Spec - 1,5litrový benzinový čtyřválec

Ford F-150 Lightning - elektrické ústrojí

GMC Hummer EV - elektrické ústrojí

Hyundai Ioniq 5 - elektrické ústrojí

Lucid Air - elektrické ústrojí

Mercedes-Benz EQS - elektrické ústrojí

Nissan X-Trail - 1,5litrový benzinový tříválec VC-Turbo

Jeep Grand Cherokee 4xe - dvoulitrový benzinový čtyřválec PHEV

Jeep Grand Wagoneer - třílitrový benzinový řadový šestiválec

Toyota Tundra i-Force Max - 3,5litrový benzinový vidlicový šestiválec HEV

Pohonná jednotka Hurricane koncernu Stellantis patří mezi deset nejlepších motorů pro letošní rok. Jde o jeden ze tří ryze spalovacích agregátů, jenž počítá se šesti válci a třemi litry objemu. To je druhá nejvyšší hodnota v tomto kole, do budoucna lze navíc očekávat jen další tlak na downsizing a elektrifikaci. Foto: Stellantis

Zdroj: Ward's AutoWorld

