Nejlevnější auta, se kterými můžete jet rychleji než se sebedražším novým Volvem

Kontroverzním krokem se Švédové sami vystavili riziku posměchu, a tak se jej dočkali. Dnes vám stačí i některá z nejlevnějších aut na trhu, abyste ukázali záda Volvu za miliony s 390 koňmi pod kapotou.

V minulém roce Volvo oznámilo, že od letoška začne omezovat maximálku svých aut na 180 km/h. A jak Švédové řekli, tak i učinili. Pokud tedy nyní vyrazíte do showroomů značky, přes onu metu se již nedostanete, i když máte pod pravou nohou několik set koní. Volvo přitom vše ospravedlňuje touhou po bezpečnosti, máme ale pocit, že tady jde spíše o náklady na vývoj a výrobu. Je totiž mnohem levnější postavit auto, které svými brzdami, podvozkem nebo třeba i takovými drobnostmi jako jsou stěrače zvládá 180 km/h, než které musí zvládat o desítky km/h více. Švédové vás tak za stoosmdesátku nepustí, ač je to třeba v Německu legální a tamní dálnice jsou statisticky vůbec nejbezpečnější v Evropě.

Jsme zvědavi, jak tento krok ovlivní prodeje značky, stejně jako podnikání mnoha tuningových firem. Přenastavit elektronický omezovač je nadmíru snadné. Ovšem poté může nastat pravý opak švédských záměrů. Jak jsme již naznačili, pokud Volvo bude svá auta vyvíjet s ohledem na jasně danou maximálku, může v mnoha ohledech polevit při konstrukci či volbě materiálů.

Čekat tedy lze opravdu vášnivé debaty, které ostatně Volvo dle svého prohlášení skutečně hodlalo vyvolat. Nicméně ty nemusí vést směrem, který by švédské automobilce byl milý. Zatím ve svých snahách zůstává osamocena, a co více, záda jejím vozům nyní může třeba v onom Německu ukazovat spousta nesrovnatelně levnějších aut.

Zcela necháme stranou německou prémiovou konkurenci, která sice taktéž užívá elektronický omezovač, ovšem ten zasahuje až při 250 km/h. Navíc Audi, BMW i Mercedes lidem nabízí u některých modelů možnost jeho přenastavení až nad magickou třístovku a bezpečně víme, že všechny sportovní modely vyvíjí zmíněné trio bez omezovače, tj. zvládnout využít svůj dynamický potenciál, i když omezovač odstraníte zcela. Místo toho se budeme zabývat značkami, jako je třeba Dacia, neboť Švédové se svým krokem postarali o to, že spousta opravdu levných a jednoduchých aut rázem dokáže jet rychleji než jakékoli nové Volvo.

Pokud si pořídíte třeba Dacii Duster s novým 1,3litrovým motorem, můžete již se 130 koňmi upalovat rychlostí až 191 km/h. A 150 koní vás pak vynese dokonce na dvoustovku. Zůstávat nemusíme pouze u rumunského SUV, lépe je na tom i Logan MCV. Ten je od letoška k mání s litrovým tříválcem naladěným na 101 koní, díky nimž zvládne 181 km/h. Volvo tedy za sebou sice nechává velmi těsně, ovšem zkuste si sami sebe představit na místě řidiče, jenž má před sebou nápis T8 signalizující přítomnost skoro čtyřnásobného výkonu. Ovšem i tak vyhodíte blinkr a několikrát dražšího švédského zástupce začnete pozvolna nechávat za sebou.

Jaký další levný prcek může ukázat Volvu záda? Citroënu C3 PureTech stačí 110 koní na nejvyšší rychlost 193 km/h, Opel Corsa s přeplňovanou jedna-dvojkou je ještě o chlup rychlejší (194 km/h). Litrová jednotka pak na překonání Švédů stačí i Kie Rio (186 km/h), Fordu Fiesta (183 km/h) nebo Hyundai i20 (188 km/h). A nejinak jsou na tom Nissan Micra a Renault Clio, které sto koní dotlačí na maximálku 184 km/h, respektive 187 km/h.

Litrový motor pak užívá i taková Škoda Fabia, která se jako hatchback s 95 koňmi rozjede na 185 km/h. Platit za ni přitom budete pouze 314 900 Kč, případně o 14 tisíc korun více, pokud sáhnete po kombíku. V té chvíli ovšem již můžete počítat s maximálkou dokonce 187 km/h. A to ani nemluvíme o verzi motoru, jež dává k dispozici 110 koní a se kterou se přiblížíte dvoustovce. Na takovou nejvyšší přitom stačí pouze 350 900 Kč.

Zmínit můžeme ještě číslo jedenáct, tedy Mazdu 2, která je oproti již zmíněné konkurenci o trochu dražší, startuje totiž na 390 900 Kč, za což dostáváte jedna-pětku a 90 koní. A také maximálku 183 km/h. Stále je to ovšem pakatel vedle takového Volva XC90, které je k dispozici od 1 999 900 Kč a jež má pod kapotou 390 koní. Ovšem ani s nimi již momentálně nemůžete jet více než 180 km/h.

Pochopitelně nepředpokládáme, že by si někdo koupil Fabii na „závodění” s Volvy, stejně jako si asi nikdo nekoupí Volvo na „závodění” s Fabií. Inspirování nizozemskými kolegy jsme jen chtěli nastavit zrcadlo absurditě přístupu Volva, které se buď dále snaží myslet za zákazníky, nebo omezuje vývojové a výrobní náklady ad absurdum. Ani jedno není tím, co by se nám mělo či mohlo líbit.

S těmito deseti levnými vozy můžete aktuálně jet rychleji než s jakýmkoliv novým Volvem, i kdyby mělo pod kapotou takřka 400 koní

Inspirace: Autoblog.nl

