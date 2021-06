Nejlevnější elektromobil prodávaný i skoro zadarmo neobvykle ukázal, jak je praktický před hodinou | Petr Prokopec

Pořídit se dá i za méně než 11 tisíc Kč, což jsou směšné peníze. A i jeho skutečná cena je velmi nízká. To ale neznamená, že je k ničemu - zvládá odvézt i 225litrový a 270kilový sud whisky.

Na počátku dubna jsme si mohli představit nový nejlevnější elektromobil Evropy. Tím už není Dacia Spring, tu lze v tomto daném kontextu považovat za velmi drahou. Dartz Freze Nikrob totiž startuje na pouhých 9 999 Eurech (cca 254 tisíc korun), což je navíc běžná cena ještě neoproštěná od dotací. Pokud si tedy toto městské vozítko koupíte třeba v Německu, dostanete jej pomalu zadarmo - z ceny zbude jen 429 euro, tedy necelých 11 tisíc Kč. Už proto bychom tedy nedivili, kdyby zájem o něj byl nemalý, na jasnější data si ale budeme muset ještě počkat.

Dartz ale na nic čekat nemíní a místo toho se rozhodl ukázat praktičnost svého elektrického vozítka vzniklého úpravou čínského Wulingu Hongguang Mini EV. Automobilku k tomu přiměl příchod Citroënu Ami Cargo, což je užitková verze francouzského elektromobilu do města. Tento vůz je přitom pouze 2,41 metru dlouhý a počítá s dojezdem maximálně 70 km, načež se opravdu nikam jinam než do městské zástavby nehodí. V úzkých uličkách by pak měl zvládnout převézt až 400 litrů či 140 kilogramů nákladu.

Kvůli tomu Francouzi dali padáka sedačce spolujezdce, v podstatě zde tak vlastně máme jen ideál pro kurýry. I když ani ti možná o něj nebudou mít zájem, neboť s dojezdem 70 km mnoho parády nenadělají. A jak aktuálně doložili Lotyši, až tak příliš horké to není ani s vychvalovanou praktičností. Součástí impéria Leonarda F. Jankeloviče, majitele a šéfa Dartzu, je totiž i Baltic Whisky Bank, která se již dle názvu zabývá výrobou whisky. A právě s pomocí jednoho 225litrového barelu byli oba vozy poměřováni.

Freze Nikrob přitom s netradičním zavazadlem nakonec neměl problém, jakkoliv ze snímků je patrné, že napěchovat obří sud dovnitř muselo dát práci. V případě Citroënu pak sice test neproběhl, ve výsledku ovšem ani nemusel. Jak bylo totiž již zmíněno, vůz zvládne pobrat maximálně 140 kilo, onen sud však vážil 270 kg. Kromě toho je Ami Cargo o poznání menší než Freze Nikrob, a to nikoliv jen na délku, ale i na šířku. A disponuje pochopitelně i kratším rozvorem.

Již na základě těchto údajů je evidentní, že sud whisky se s vnitřním prostorem Citroënu neslučuje. Navíc, i kdyby se náklad dovnitř nakonec skutečně vešel, stále by francouzský vůz patřil mezi poražené. Je totiž jednomístný, zatímco Freze zůstal i se sudem dvoumístný. Jankelovič tak již zvažuje novou reklamní kampaň, v jejímž rámci by investoři do whiskárny po sepsání smlouvy jako bonus obdrželi právě čínsko-lotyšský elektromobil s jedním sudem za předními sedadly. Ať už to udělá nebo ne, je to vskutku neobvyklá forma prezentace.

Freze Nikrob je nejen levným, ale evidentně i praktickým elektromobilem. Lotyši totiž dovnitř napěchovali obří sud whisky, a přesto zůstala i dispozici dvě přední sedadla. Otázkou je pak sice dojezd při přidané zátěži 270 kg, to však nyní ponechme stranou. Foto: Dartz

