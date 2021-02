Nejlevnější velký kombík Evropy v novém zná své ceny, základ stojí pouhých 199 tisíc před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Už se chvíli vyrábí a o jeho cenách byla v neoficiální rovině též řeč, teprve dnes byl ale odhalen jeho kompletní ceník. Nezajímavý věru není, inovovaná Lada Largus je k mání za hubičku.

Synonymem velkého kombíku za co nejméně peněz byla v Evropě po léta Dacia Logan MCV. Opravdu velký, až sedmimístný vůz na pomezí kombíku a MPV nabízel spoustu prostoru za málo, loni ale skončil bez nástupce. Nový Logan sice existuje a už si jej můžete koupit i u nás, jenže je to jen sedan, kombík už dorazit nemá. Některé špionážní fotky naznačují opak, podle nás jde ale pokaždé o nový Renault Express s rumunským logem, což je spíše auto na pomezí dodávky a MPV, dnes pozoruhodně oblíbená alternativa.

Vypadalo to tedy, že s nejlevnějším velkým kombíkem starého kontinentu je nadobro konec, on ale v prodeji zůstane. Jen nebude mít logo Dacie, třebaže to Dacia fakticky bude. Auto zůstane v prodeji jako rozsáhle modernizovaná Lada Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem MCV a přednedávnem se začala vyrábět. Zmiňovali jsme i její ceny, pokaždé ale šlo o neoficiální a kusé informace, teď už víme konečně vše přímo od automobilky.

Pokud si o tomto autě čtete poprvé, připomeňme, že Largus není obdobou druhé generace Loganu MCV, ale té první. Zájemcům o maximum prostoru za minimum peněz to ale vadit nemusí, neboť tento vůz je extrémem svého druhu. Oproti sedanu se u něj rozvor prodloužil o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je více než třeba u Škody Kodiaq, největšího českého MPV pro sedm. Také první Logan MCV zvládl převézt až sedm lidí a při sklopených sedadlech pobrat neskutečných 2 350 litrů zavazadel.

Tyto specifikace zůstávají u Largusu 2021 v platnosti, modifikován byl hlavně vzhled. Vůz se dočkal nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Výsledek je citelně odlišný a člověku nemůže uniknout stylizace podle písmene „X“ vlastní všem moderním Ladám. V interiéru byly klíčové prvky jako volant, přístrojový panel, loketní opěrky i sedadla převzaty z Lady X-Ray, takže modernizace je to poměrně rozsáhlá.

Auto dneškem vstupuje do prodeje, a tak si konečně můžeme říci, na kolik přijde. Lada v posledních měsících neriskuje přízeň svých cenově senzitivních kupců, a tak novinky hrne na trh obvykle ještě levněji než dříve. Largus 2021 není výjimkou, neboť v osobní verzi (k mání jsou i užitkové, ty jsou ještě levnější) začíná na 690 900 rublech, to je pouhých 199 tisíc Kč. V takovém případě dostanete pětimístnou verzi s výbavou Classic a motorem 1,6 o výkonu 90 koní, který na přední kola míří přes 5stupňový manuál. Akcelerace na stovku za 14 sekund a maximálka 160 km/h vážně neuchvátí, o tom ale tohle auto vážně není.

Výbava je skutečně základní, spravit to musí jeden airbag a dálkový centrál, ale cena odpovídá. Výše lze vyrazit s výbavou Comfort od 790 900 rublů (228 tisíc Kč), se kterou už půjde bez problémů žít - má posilovač řízení, elektrická okna a zrcátka, vyhřívaná sedadla klimatizaci, audiosystém, tempomat, více airbagů, isofixy, ABS, skutečně kde co. K té pak můžete za 20 tisíc rublů přidat výkonnější motor 1,6 se 106 koňmi, za 27 tisíc sedm sedadel nebo zamířit až k výbavě Luxe s tímtéž (tedy silnějším motorem a 7 sedadly), která už má i věci jako parkovací senzory a kameru nebo navigaci, skutečně vše. Za 911 900 rublů, asi 263 tisíc Kč, pořád kouzelná nabídka.

Ještě výše lze jít s verzí Cross, která přidá více stylu a praktičnosti pro cestování mimo silnice a ve verzi Prestige ještě pár výbavových drobností navíc (ceník je zatím nejmenuje). I tak se vůz vejde do 1 milionu rublů a přijde na 981 900 RUB, tedy 283 tisíc Kč. O nejlevnější kombík tedy Evropa zjevně nepřichází, spíše nabízí ještě více za ještě méně. Do ČR si jej ale budete muset nechat individuálně dovézt, tady se za Ladami oficiálně zavřela voda.

Faceliftovaný Largus 2021 už si je nejen možné prohlédnout do detailu, ale také jej koupit. Ceny jsou vzhledem k jeho schopnostem vážně lidové. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler