Nejnovější Dacii odhalil únik patentových snímků, bude nejlevnější svého druhu

Jestliže dosud existovalo alespoň zrnko pochybnosti o tom, čím nová Dacia Spring bude, teď už je to naprosto jasný. Chystaný nejlevnější elektromobil je jasný klon Renaultu City K-ZE.

Co jsme v pondělí nakousli, to dnes můžeme dojíst. Řeč je o chystané Dacii Spring, jež se neukázala pouze v Rumunsku při testech, ale rovněž na obrázcích uniklých z patentového úřadu. Plně ukázány jsou tak čelní i zadní partie, které až dosud halila kamufláž. Dáno je to samozřejmě tím, že právě zde lze najít ten největší rozdíl vůči výchozímu Renaultu City K-ZE. Vpředu je specifická hlavně maska a logo, samotné světlomety ale již odpovídají příbuznému, který se od roku 2018 vyrábí a prodává v Číně.

Vzadu se již Dacia od originálu liší o trochu více, krom emblému totiž dorazila nová grafika koncových lamp i jiné zpracování spodní části. Zatímco Renault se více podobá konceptu, s jakým rumunská značka chtěla ohromit na ženevském autosalonu, produkční Spring bude dávat najevo svůj plebejštější původ. To je pak ostatně patrné i vpředu, kde ona čelní maska působí až neskutečně laciným dojmem. Finální soudy si nicméně necháme až na slavnostní odhalení vozu.

Produkční verze Dacie Spring by měla být odhalena ještě letos, do prodeje pak zamíří jako nejlevnější elektromobil Evropy v roce příštím. Automobilka dosud potvrdila pouze to, že vůz bude měřit 3,75 metru na délku a nabídne dojezd 200 kilometrů dle cyklu WLTP. Zda za tím nicméně budou stát baterie o kapacitě 26,8 kWh a elektromotor naladěný na 44 koní a 125 Nm točivého momentu, jenž používá čínský originál, zatím nebylo potvrzeno.

Všeobecně se nicméně spekuluje o tom, že Spring bude k mání hned s několika pakety baterií. Zda na takovou diverzitu ovšem dojde, není jisté. Ostatně Renault City K-ZE má již celou řadu prakticky identických příbuzných, u nichž na změnu hnacího ústrojí nedošlo. Stejné akumulátory, které lze při rychlodobíjení dobít na 80 procent za 50 minut, tak používá i Venucia e30, Dongfeng Aeolus EX1, Dongfeng Fengxing T1 a Dongfeng Fengguang E1.

Právě toto rozvětvení a tedy rozmělnění nákladů umožnilo Renaultu a jeho čínským partnerům, aby se s cenou dostali opravdu nízko. City K-ZE totiž po zohlednění dotací startuje ve své domovině na pouhých 61 800 yuanech (cca 207 tisíc Kč). Verze od Dacie pak sice bude stoprocentně k mání za citelně vyšší sumu, nicméně ta by ve výsledku nemusela přesáhnout 400 tisíc korun. I proto, aby byl zachován velký rozdíl vůči Škodě Citigo-e iV a šlo o nejlevnější elektromobil Evropy, jak Dacia zamýšlí.

Tím jsme se dostali na úplný závěr, pročež jen zmíníme jednu nejasnost. Ze snímků je patrné, že Dacia Spring dostala do vínku konvenční víčko nádrže. To samozřejmě může sloužit k dobíjení, nicméně elektromobily většinou mají zdířky v čelních partiích. Nejinak je tomu i u Renaultu, pročež je možné, že verze od Dacie nedorazí jako ryzí elektromobil, ale jako hybrid či elektrické auto s range extenderem na benzin. Nebo klidně i jako všechny tyto varianty, to nám Rumuni ještě budou muset říci.

Produkční Dacia Spring již nepůsobí tak šmrncovně jako koncept, který se měl ukázat na ženevském autosalonu, to se ale nakonec dalo čekat. Foto: Autoweek.nl

Zdroj: Autoweek.nl

