Nejnovější Ford ukazuje jen prohlubující se zkázu značky. I za „zaváděcí cenu” je drahý, nabízí toho velmi málo

Je fascinující, s čím je dnes Ford schopen s vážnou tváří přicházet jakožto s představou vozu, po kterém by někdo měl prahnout. Po Pumě Gen-E nebude prahnout skoro nikdo, i za „zaváděcí cenu” je drahá a nabízí jen míň než dosud známá provedení.

Ford již nějaký ten pátek míří v Evropě jediným směrem, a to dolů. Automobilka s modrým oválem ve znaku léta vrší jedno špatné strategické rozhodnutí na druhé, neboť nejprve zvedla ceny svých spalovacích aut natolik, že se stala nekonkurenceschopnými, a následně rozhodla, že když už s nimi nedosáhla úspěchu, zaměří se na ještě dražší elektromobily nabízející ještě menší hodnotu za peníze. Následovat nemohlo nic jiného než fiasko, neboť zde máme značku, která si po celé století budovala pověst výrobce dobrých aut za dobré peníze.

Nikoho krom Fordu tedy dnes nemůže překvapit, že modrý ovál na starém kontinentu kráčí od desíti k pěti. Za prvních deset měsíců letošního roku jeho tržní podíl klesl z 4,1 na 3,4 procenta, načež byl modrý ovál převálcován oběma korejskými konkurenty (Hyundai, Kia). Výhled do budoucna pak nevypadá vůbec dobře, neboť příští rok má skončit další z bestsellerů minulosti, a sice Focus. Ten sice už netáhne tak jako dřív, pořád se ale stará skoro o pětinu všech prodejů.

Své někdejší plány sice letos značka označila za „pitomou vizi” a zrušila je i pro Evropu, příchod nových elektromobilů do prodeje to ale nezastaví. Nejnovějším želízkem v ohni pro ni aktuálně je Puma Gen-E, tedy elektrická varianta stávajícího úspěšného SUV. Benzinové provedení dnes formálně startuje na 629 900 Kč, díky zvýhodnění jej ovšem můžete pořídit za 499 900 korun. Bateriová novinka pak nese standardní cenu 868 900 Kč, ta zaváděcí činí nejméně 749 900 Kč. To možná není tolik na poměry elektromobilů, ale jinak?

Však se podívejte, co za své peníze dostanete, z toho jásat opravdu nejde. Elektrická Puma je totiž u nás k dispozici ve dvou úrovních výbavy, kdy ovšem každá disponuje toutéž technikou. Vpředu usazený elektromotor tedy produkuje 168 koní, s nimiž jste na stovce za 8 sekund. Energii pak čerpá z lithium-iontových baterií o kapacitě 43 kWh, což je ekvivalent 11litrové nádrže na naftu. Je tak zjevné, že k udávanému dojezdu 376 km se dostanete pouze ve chvíli, kdy pojedete s totálním sebezapřením rychlostmi ani nedosahujícími legálních maxim, v normální praxi bude i 250 km hodně. A na „oblíbených” 70 procent kapacity baterie je to už jen 175 km.

Ford přesto doufá, že elektrická Puma bude mít úspěch, který ostatně potřebuje, aby vyhověl zpřísňujícím se mechanismům EU. Když si nicméně vezmeme, že Škoda Elroq je pouze o 50 tisíc korun dražší, ačkoliv jde o daleko větší kus auta, bude to mít modrý ovál velmi těžké, i když náhodou natrefí na někoho, kdo si by si podobné auto chtěl koupit. Zvláště když nemůže bodovat ani dobíjením, neboť jakkoli 28 minut potřebných k doplnění kapacity z 10 na 80 procent (znovu oblíbená sedmdesátka...) nepůsobí až tak tristně, je to dáno hlavně mizernou velikostí paketu násobenou 0,7 - maximální dobíjecí výkon je totiž 100 kW. [[0000054598 Srovnejte si to s tím, co je dnes běžné u čerpací stanice.

Ve zbytku pak pomalu není o čem mluvit, neboť elektrická varianta přímo vychází z té spalovací, po jejímž boku se bude v rumunské Craiově také vyrábět. Po stránce venkovní se přitom liší jen zaslepenou čelní maskou a přepracovaným zadním spoilerem, pod přední kapotou pak díky absenci motoru vznikl drobný druhý zavazadelník (43 l) a ten zadní nyní pobere o trochu víc nákladu (574 až 1 283 l). Rozvor 2 588 milimetrů ale zůstal zachován, délka se pak jen lehce natáhla na 4 214 mm.

Uvnitř je možné počítat s 12,8palcovým přístrojovým štítem a 12palcovou obrazovkou multimédií, přičemž vyšší úroveň výbavy Premium přihazuje audio systém B&O s deseti reproduktory, panoramatickou střechu či třeba zimní paket s vyhřívanými sedadly, volantem a čelním sklem. Díky aktuálnímu zvýhodnění pak toto provedení startuje na 805 tisících korunách.

Jakou parádu Ford s tímhle autem udělá, ukáže jen čas, podle nás je ale jen symbolem prohlubující se zkázy značky. Je to znovu nabídka mířící zcela mimo teritoria, kde by byl Ford schopen lovit, poměr hodnoty za peníze je mizerný. Pokud se tohle auto bude prodávat v Česku víc než po kusech měsíčně, bude to menší zázrak.

Elektrická Puma se od spalovací verze liší i exkluzivním žlutým lakem, nicméně vůči benzinovému provedení je i přes zvýhodnění citelně dražší a nabízí toho téměř bezvýhradně míň. Tohle na bestseller opravdu nevypadá. Foto: Ford

