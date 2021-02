Nejnovější VW používají zcela nový prvek výbavy, dosud si ho málokdo všiml před 7 hodinami | Mirek Mazal

Je to něco zcela neobvyklého, navíc to na první pohled vypadá jen jako okrasná záležitost. Jistě z obou důvodů tak dosud málokdo pochopil, že pás diod vyhrávající všemi barvami v nových VW ID je ve skutečnosti funkční záležitostí.

Elektrický hatchback Volkswagen ID.3 už je nějaký ten pátek v prodeji, na trh nyní míří menší SUV ID.4 a brzy se do něj dostane také větší model ID.6. Navíc je třeba dodat, že ID.3 alespoň na některých trzích pomalu domácní, třebaže předpokládáme, že jeho druhá pozice v pořadí nejprodávanějších aut Evropy loni v prosinci byla dána hlavně snahou Volkswagenu uměle snížit své flotilové emise, a tedy registrací maxima aut na sebe sama a své dealery. Leckdo by si tak mohl myslet, že modely z řady jsou známy do posledního podstatného detailu, ale není tomu tak.

Sám VW zjistil, že existence jedné ze zajímavých funkcí jeho novinek unikla skoro všem, a tak se na ni právě s příchodem typu ID.4 do prodeje rozhodl upozornit. Jde o systém světelných signálů zvaný ID.Light, který při stání na místě vypadá jen jako okrasná záležitost tak typická pro moderní auta. Jenže barevné osvětlení z LED tady není pro okrasu - slouží ke komunikaci s řidičem a dalšími členy posádky.

Před startem se bílé světlo změní na modré jako forma přivítání a oznámení připravenosti nabitého pohonného ústrojí. Nebezpečí vyhodnocené jako důvod pro použití brzd se ukáže v široké červení linii, zatímco příchozí telefonní hovor může být oznámen pulzující zeleným signálem. Novinka je také propojena s navigačním systémem, takže barvy pulzují i při každé snaze o navedení do odbočky či jiného jízdního pruhu. Podobných signálů systém ID.Light vydává řadu a podle VW tím nemá řidiče rušit, ale právě naopak.

Stefan Franke, duchovní otec systému, říká, že s rostoucími velikostmi palubních displejů má lidský mozek stále větší problém vnímat důležité signály náležitě rychle, a to i v hlasové podobě. ID.Light tak má jednoduše, srozumitelně a přímočaře nahradit či zviditelnit některé z nich a jízdu tak učinit bezpečnější. Technologie dále využívá head-up displeje s rozšířenou realitou, na něm jsou zobrazovány důležité informace rovnou ve výhledu řidiče. Aktivace systému je možná hlasitým vyslovením „Hello ID“, uvedení do provozu pak bude indikováno pulzujícím světlem na levé nebo pravé straně.

Je to nepochybně zvláštní prvek a jsme zvědavi, s jakou se setká odezvou, zatím jsme na něj žádnou jasnou reakci od majitelů nezískali - patrně si jej sami moc nevšímají. VW jistě též vyčkává, jak bude ID.Light hodnocen, neboť o sériovém začlenění do jiných modelů značky VW zatím nehovoří.

Projevy technologie ID.Light v kabině nepřehlédnete, pochopit, že jde o více než designovou záležitost ale není snadné. Proto nyní VW upřesnil, jak systém funguje. Foto: Volkswagen

