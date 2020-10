Nejpraktičtější a nejdražší Dacia je v prodeji, Češi ale zatím mají smůlu včera | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Už se zdálo, že nikdy nedorazí, i když jde o auto, o němž si nejeden Čech nechává zdát. Nakonec se dostalo do sériové výroby a dá se koupit, zrovna v ČR ale Duster Pick-up zatím k mání nebude.

Koncem září jsme ji pomalu vystrojili pohřeb. Řeč je o Dacii Duster v nejpraktičtější verzi pick-up, kterou šéf rumunské divize Renaultu sliboval už v únoru 2019 pro nejbližší měsíce. Sama firma po několika měsících skutečně avizovala sériové začátek výroby, na prodej ale nedošlo ani se začátkem října 2020. Tento model nebylo možné ani objednat, natož pak spatřit u kteréhokoli z dealerů značky v Evropě, nakonec na něj ale Rumuni přece jen nezanevřeli.

Dnes tak oznámili, že Duster Pick-up vyvinutý a vyráběný automobilce blízkou karosárnou Romturingia míří do prodeje, a to se 165 cm dlouhou korbou s výklopnou zádí schopnou uvézt až 500 kg nákladu. Odlišné části byly vyrobeny z blíže neupřesněného kompozitu, který navazuje a nosné kovové části karoserie a vytváří nový celek, jež si podle Dacie zachovává celkové rozměry i typické přednosti Dusteru.

Věříme tomu, minimálně jedna odlišnost se ale najde. Zatímco v případě standardního Dusteru můžete volit z řady různých specifikací, v případě varianty Pick-up máte na výběr přesně jednu - může to být jen bíle lakované auto s motorem 1,5 dCi o výkonu 85 kW (115 koní) a točivém momentu 260 Nm v 2 000 ot./min. Poháněná kola jsou vždy všechna (vždy jsou 16" z lehkých slitin) a byť dynamické parametry automobilka neudává, spotřebu 4,93 litru nafty (sic) v kombinované provozu prozradila.

Standardní výbavové prvky prý odpovídají vysoké úrovni výchozího modelu, jmenovitě ale Rumuni hovoří o jen o bezpečnostních od ABS po čtveřici airbagů. Více se dozvíme až zítra, kdy začne prodej tohoto vozu, ovšem s jedním velkým „ale” - zatím bude k mání jen v Rumunsku. Snad se to časem změní, tak to dříve Dacia alespoň plánovala. Cenu vám nicméně můžeme říci rovnou: 22 546 Eur včetně rumunské DPH, tedy asi 612 tisíc Kč. To je opravdu hodně peněz na Dacii, dokonce více než na rovněž drahou elektrickou novinku, je to ale vrchol nabídky svého druhu.

Dacia Duster Pick-up se nakonec po létech odkladů dostala do sériové výroby a prodeje. Zatím je ale k mání jen v Rumunsku za ne zcela skromnou cenu. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler