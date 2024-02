Nejslavnější dodávka Fordu se dočkala továrního tuningu, teď vypadá jako rallyový speciál před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to od Fordu jistě svérázný pokus, jak zvýšit zájem o jeho auta, ale je pořád lepší než většina kroků, o které se v poslední době pokusil. Hlavně vizuálních úprav se navíc nedočkal jen Transit, ale také pick-up Ranger.

Fordu se v Evropě poslední dobou ani trochu nedaří. Zatímco v roce 2019 měl na kontě 1 331 300 registrací, o rok později to bylo 1,1 milionu aut a o další rok později dokonce jen 880 tisíc. Předloni již šlo jen o 680 tisíc prodejů, a jakkoli loni nejspíše došlo k lehčímu růstu (známy jsou zatím pouze výsledky divize osobních vozů, jež má na kontě 518 371 registrací, tedy o 0,4 procenta více než v roce 2022), doby, kdy šlo o jednoho z nejúspěšnějších výrobců v Evropě jsou nenávratně v zapomnění.

Nedá se říci, že by něco takového bylo překvapením. Ford se v průběhu oněch posledních pár let dobrovolně připravil o většinu svých ikon. Takový osmiválcový Mustang je tedy v Evropě pořád k dispozici, jenže jakkoli startuje na relativně příznivých 1 591 900 korunách, pro většinu lidí již jde o příliš vysoké sousto. Modely, které dříve v publiku probouzely touhu, už v nabídce nejsou vůbec, nebo jsou stále více do počtu. Takový Focus už ani nemá verzi RS, která image tohoto modelu šponovala do stratosféry. A provedení ST je jen slabou náplastí, navíc také příliš drahou.

Když z celé rovnice ještě vyškrtneme Fiestu ST, je zjevné, že Fordu vážně chybí lákadla. Ta sama o sobě samozřejmě vysoké prodeje nedělala, jenže lidé toužící po Focusu RS kupovali alespoň standardní verzi s nadějí, že jednou se jim povede zamířit výše. S tím je dnes konec, tříválcová Puma ST vážně není tím, co Angličané nazvali „halo modelem”. To si evidentně uvědomil i Ford, který se na počátku roku 2024 rozpomněl, že je již sedmadvacet let klíčovým partnerem rallyového týmu M-Sport.

Modrý ovál tak aktuálně přišel hned se dvěma vozy, které těží ze soutěžních speciálů, jako tomu svého času bylo třeba u Mitsubishi a Subaru. Byť tu rozhodně nemáme duchovní nástupce legend, jakými byly Lancer Evo a Impreza WRX STI. Řeč je místo toho o Transitu a Rangeru, tedy o dodávce a pick-upu. Ford je pak navíc přepracoval hlavně vizuálně, technika zůstala víceméně standardní. Ovšem jak říká jedno známé přísloví - občas nemusí pršet, jen když kape.

Transit Custom MS-RT se tak pyšní patřičně agresivní čelní maskou, se kterou byly spojeny zakázkové boční prahy a překopaná záď. Ta počítá nejen se zadním difuzorem, nýbrž také s výrazným střešním křídlem, jež zasahuje do stran. Dorazila také 19palcová litá kola redukující neodpruženou hmotnost v každém rohu o kilo, zatímco do interiéru se nastěhovala sportovní sedadla a sportovní volant. Obojí je dekorováno modrým ozdobným prošíváním.

Po stránce motorické lze volit z plejády jednotek, přičemž dvoulitrový turbodiesel produkující 150 koní standardně počítá s manuálem a pohonem předních kol, zatímco verze naladěná na 170 koní je již spárována s automatem a za příplatek i se systémem 4x4. V případě plug-in hybridní verze pak lze počítat s 235 koňmi, zatímco čistě elektrické provedení jich nabízí dokonce 285. Tento výkon pak lze při volbě eko-režimu zredukovat na pouhých 136 koní.

Co se týče Fordu Ranger MS-RT, ten bude k mání pouze s třílitrovým turbodieselem naladěným na 240 koní a 600 Nm. Doprovázet jej pak bude desetistupňový automat, stejně jako maska ovlivněná hlavně asijskými šampionáty. Nechybí pak ani upravené boční prahy, stejně jako „kachní ocas“ na zádi korby. S tím je přitom sladěn spoiler na střeše kabiny, do které zamířilo totéž jako u Transitu, tedy sportovně koncipovaná sedadla a volant s ozdobnými švy.

U pick-upu se nicméně Ford pustil i do úprav podvozku, jenž byl přitvrzen a klesl blíže k zemi o 40 milimetrů. Zároveň došlo vpředu i vzadu na rozšíření blatníků o 82 mm, neboť rozšířen byl nejen o 40 mm rozchod kol, ale zároveň se do všech rohů nastěhovaly 21palcové ráfky obuté do pneumatik o rozměru 275/45. Ford přitom uvádí, že jde o vůbec největší kola, jaká kdy Ranger v Evropě obouval, přičemž zlepšit mají stabilitu pick-upu na silnici.

Objednávky je možné začít sepisovat s prodejci značky již nyní, na dodávky obou aut ovšem dojde až někdy v půlce roku. Dá se předpokládat, že hlavně Transit lakovaný ve specifické barvě Yellow Green by mohl otáčet řadou krků a zájem o modrý ovál navýšit. Pokud ale Ford touží po návratu na výsluní, bude muset podobným způsobem snažit ještě daleko víc. Krok správným směrem ale rozhodně kvitujeme.

