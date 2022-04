Největší automobilka světa právě nalila 8,5 miliardy do spalovacích motorů, s jejich koncem nepočítejte před 9 hodinami | Petr Prokopec

Některé automobilky otevřeně sází vše na jednu kartu s tím, že za pár let nebudou prodávat nic než auta s elektrickým pohonem. Výjimky na tomto poli existují a je jistě pozoruhodné, že jednou z nich je Toyota.

Vyvinout automobil rozhodně není levná záležitost. V tomto ohledu můžeme vzpomenout na Mercedes-Benz, který utratil celou 1 miliardu Eur, tedy nějakých 24,5 miliardy korun, za pouhý facelift třídy E. Ve výsledku tak vlastně není překvapivé, že výrobci rádi strkají hlavy do oprátky nařizování elektromobilů všem a všude. V takovém případě budou moci veškeré své investice soustředit jen jedním směrem a navíc doufat, že jim nikdo nebude konkurovat s něčím žádanějším - bude to zakázané.

Toyota je nicméně automobilkou, která nechce nechávat svou budoucnost v rukou lidí, kteří nejen nemají potřebné znalosti a přesto strkají do všeho nos. Japonci tak již několik let soustavně naznačují, že nebudou vše sázet na jednu kartu. A jakkoliv loni přišli se svým prvním elektromobilem bZ4X, který brzy dostane sourozence, nebrání se ani hybridům či vodíkovému ústrojí. A co je podstatné, k ledu nehodlají strčit ani spalovací motory.

Značka místo toho oznámila, že do budoucna počítá hlavně se čtyřválcovými jednotkami, která bude stěžejním agregátem nových modelů Toyoty i Lexusu. A i když to nejsou zrovna motory ohromující nadšence, vnímat to lze jako velmi dobrou zprávu. Toyota totiž evidentně s pohřbem spalovacích jednotek nepočítá. Místo toho jen do rozšíření jejich výroby nasype nemalých 383 milionů dolarů (cca 8,57 mld. Kč), z čehož 222 mil. USD (4,97 mld. Kč) je určeno továrně v Huntsville v Alabamě, kde se pohonné jednotky budou montovat.

Japonci nicméně nepočítají pouze s investicí do jediného podniku. Z výše zmíněné celkové sumy totiž 109 mil. USD (2,44 mld. Kč) zamíří do továrny v Troy v Missouri, kde se budou vyrábět hlavy nových čtyřválců. Jejich bloky pak obstará podnik v Jacksonu v Tennesse, do kterého bude investováno 36 mil. USD (805,49 mil. Kč). A aby toho nebylo málo, finálních 16 mil. USD (358 mil. Kč) získá továrna v Georgetownu v Kentucky, kde se rozšíří stávající linka na čtyřválce. Ta má přitom kapacitu 600 tisíc jednotek ročně.

O nových motorech, jenž ve čtyřech továrnách budou vznikat, pak Toyota zatím mnoho informací nezveřejnila. Počítá však s tím, že budou jak ryze spalovací, tak i hybridní. Druhé zmíněné pak někdy před rokem 2025 doplní baterie s tuhým elektrolytem. Japonci tuto technologii nechtějí v prvé řadě nasadit v elektromobilech, neboť by došlo na jejich další zdražení. U hybridů však ceny o tolik výš nevyletí, baterie zůstanou relativně malé.

