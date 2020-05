Největší autopůjčovna zkouší uniknout bankrotu levným rozprodejem zajímavých aut před hodinou | Petr Prokopec

Rok stará auta s malými nájezdy za polovinu ceny, s tím se vrhá na trh v naději na záchranu americký Hertz. Jen Corvette Z06 ve speciální edici poslal na trhu minimálně 22 kusů.

Připomínat, že svět zcela ochromil koronavirus, je po dvou měsících evropského řádění pandemie nejspíše zbytečné. Nová infekční choroba si celosvětově vyžádala již čtvrt milionu lidských životů, stejně jako má na svědomí problémy řady ekonomických subjektů. Jedním z nich je slavná autopůjčovna Hertz, jejíž fungování se kvůli paralyzovanému cestovnímu ruchu v podstatě zastavilo. Firma je tak na pokraji bankrotu, přičemž prozatím nefiguruje mezi vyvolenými, jimž pomáhá americká vláda.

Hertz proto hledá všemožné způsoby, jak by se udržel nad vodou sám od sebe. Odstartovalo tedy to, co bylo již od počátku nevyhnutelné, tedy rozprodej firemního majetku. Ten je opravdu rozsáhlý, neboť autopůjčovna expandovala do celého světa. Zároveň kladla velký důraz na modernizaci svého vozového parku, stejně jako na rozmanitost. Půjčit jste si tedy mohli tuctový mainstreamový sedan, hatchback či SUV, stejně jako vrcholné supersporty. Tato selekce dosud byla její výhodou, spousta aut ale nyní spíše napomáhá zkáze.

Hertz se s ohledem na zmíněné logicky zadlužil a pravidelné splátky bez příjmů nemá z čeho platit. Vznikl tak miliardový dluh, jenž se nyní autopůjčovna pokusí alespoň zčásti splatit rozprodejem některých aut. Jako první na trh míří ty nejzajímavější, konkrétně pak Corvette Z06 generace C7. Jde navíc o speciální edici 100th Anniversary Edition, jež vznikla u příležitosti stého výročí firmy.

Supersport s výkonem 650 koní a žlutočernou karoserií byl vyroben pouze ve sto kusech, přičemž minimálně dvaadvacet je aktuálně k mání. Ve všech případech jde o vozy z loňského roku, což samozřejmě má vliv na nájezd. Ten není až tak vysoký i proto, že Hertz vozy půjčoval s limitem na pouhých 75 mil (121 km). Ceny startují lehce nad 57 tisíci dolary (cca 1,43 mil. Kč), což je více než zajímavé, protože původní cena byla 95 000 USD (2,39 mil. Kč).

Dá se tedy předpokládat, že nabízená auta zmizí velmi rychle. Stejně jako lze očekávat velký zájem také o další vozy, které jsou na prodej. Patří mezi ně i Chevrolet Camaro ve verzích SS a ZL1, který byl dokonce upraven firmou Hendrick Motorsports. Výkon 6,2litrového osmiválce se tak zvedl ze 455 na 480 koní. Firma přitom nabízí exempláře s extrémně nízkých nájezdem, jenž se pohybuje okolo 4 tisíc kilometrů. Ceny jsou tedy nepřekvapivě vyšší než u výkonnější Corvette Z06.

Hertz rozprodává svůj vozový park...



...pořídit si tak můžete Corvette Z06 se 650 koňmi ve speciální edici 100th Anniversary Edition, a to pomalu za polovinu původní ceny

Zdroj: Hertz

Petr Prokopec