Největší moderní průšvih Mercedesu nedostal po 5 letech jediný kupec, šéf firmy říká, že ho schválili opilí

Víte, že je něco hodně špatně, když od premiéry určitého auta uběhne 5 roků a ani po takové době nedokážete slíbit přesný termín dodání prvního vyrobeného vozu. Pokud se Mercedes řadí mezi automobilky, které chtějí konkurovat Tesle, v tomto se jí vyrovnal už teď.

V roce 2017 představil Mercedes-Benz na autosalonu ve Frankfurtu silniční Formuli 1. Tedy model One, který pod kapotou skutečně hostil upravenou turbohybridní jednotku dominantního monopostu stříbrného šípu. Něco takového pochopitelně vzbudilo nejen obrovský ohlas, ale také nemalý zájem. Ač tedy byla základní cena stanovena na mohutných 2,72 milionu dolarů (dnes cca 63,4 milionu Kč), automobilka záhy evidovala více než 1 000 objednávek. Vedení proto muselo přistoupit k náročnému eliminačnímu procesu, neboť do prodeje mělo zamířit jen 275 vozů.

Mercedes již v době premiéry konceptu oznámil, že produkční verze se nebude příliš lišit. A co bylo podstatnější, dorazit měla v roce 2018. To se ovšem nestalo, místo toho automobilka musela začít řešit mnohé problémy. Většina z nich nepřekvapivě souvisela s instalací závodního motoru do silničního vozu, což má řadu úskalí, která jsme kdysi detailně probírali a přímé použití agregátu z Formule 1 činí nemožným.

Třícípá hvězda tak musela přistoupit k úpravám, mimo jiné snížit volnoběžné otáčky z pěti tisíc na dva. To pomohlo zlepšit i ovladatelnost, problémy tím ale neskončily. Samotný 1,6litrový šestiválec je totiž součástí velmi komplikovaného ústrojí, které dále čítá čtyři elektromotory. Dva z nich přitom neslouží pouze k roztáčení předních kol, ale rovněž k couvání, neboť osmistupňová převodovka počítá pouze s jízdou vpřed.

Právě toto ústrojí opět převzaté z ef-jedniček způsobil Mercedesu další komplikace, a tedy i průtahy. A jakkoli se vše již zdálo být překonané, loni vyvstal nový problém. AMG One se totiž nevejde do evropských norem upravujících míru hluku, za čímž stojí právě závodní agregát, který na závodních okruzích nepotřebuje ani tlumicí materiál, ani filtr pevných částic.

Implementace obojího má navíc stálo za další prodlevou, neboť tyto prvky mají negativně ovlivňovat nejen výkon, ale dokonce i pohodlí. Ač se tedy tedy technici v srpnu 2019 žádali automobilku o dvouletý odklad uvedení do výroby, teď už je jasné, že ani ten zdaleka nestačil. Ač tedy Němci loni doufali alespoň v premiéru produkční verze do konce roku, nic takového se nestalo. A o dalších skoro pět měsíců později nevíme, kdy by se to mohlo stát.

Z AMG One se tak stal jasně největší moderní průšvih třícípé hvězdy, který ani po pěti letech nekončí. Že tomu tak je, nepřímo přiznal i nejvyšší šéf Mercedesu Ola Källenius, který v rozhovoru pro Autocar uvedl: „Lidé z AMG a divize výkonných pohonů pro Formuli 1 za námi před léty přišli a řekli: 'Hele, máme skvělý nápad, pojďme dát motor z Formule 1 do silničního auta!' Musel bych se podívat do historie na záznam z jednání vedení, ale jsem si jistý, že jsme museli být opilí, když jsme řekli ano,” vzpomíná dnes s hořkostí Källenius. Podle Autocaru bude se hotové auto mohlo aspoň ukázat „v řádu týdnů”, něco takového jsme ale slyšeli tolikrát, že tomu nebudeme věřit, dokud se to skutečně nestane.

Pro dnešek už jen dodáme, že jakmile novinka s lehce upraveným závodním motorem dorazí, měla by její pohonná jednotka zvládnout 50 tisíc kilometrů bez nutnosti repase. Ta pak nebude levná, nicméně předpokládáme, že na ni nejspíše nikdy nedojde. Z celé série bude totiž ve větší míře používáno nanejvýš pár aut, zbytek zamíří do klimatizovaných garáží navyšovat svou hodnotu. Což je na celé věci v kontextu veškerých patálií s vývojem vlastně ta nejsmutnější zpráva.

Mercedes ukazuje model AMG One už pět let a loni v květnu naznačoval, že vůz konečně zamíří za zákazníky. Nestalo se to dodnes, teď šéf třícípé hvězdy říká, že s dalšími lidmi z vedení firmy museli být opilý, když tomuhle autu dali zelenou. Foto: Mercedes-Benz

