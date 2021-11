Nejvíce a nejméně spolehlivá auta dle TÜV Report 2022 ukazují hlavně úpadek části drahých Němců před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: TÜV Süd Presse und Medien

Světově nejrozsáhlejší studie spolehlivosti aut všech druhů a stáří je venku ve své nejnovější podobě. Přinášíme vám tradičně detailní přehled výsledků všech hodnocených aut ve všech věkových skupinách.

TÜV Report je jistě nejrozsáhlejší a dost možná nejvíce věrohodnou studií spolehlivosti aut všeho duhu. A pro kupce nových i ojetých vozů by měl představovat skoro povinnou četbu. Nevychází totiž z emocí jednotlivých majitelů, nýbrž z výsledků německých technických kontrol. Těch bylo mezi červencem 2020 a červnem 2021 provedeno více než 9,6 milionu, což ve srovnání s přechozím obdobím představuje nárůst o přibližně 800 tisíc. Za tím pochopitelně stojí loňský příchod pandemie koronaviru, který omezil i provoz zkušeben. Platnost technické tak byla prodloužena a lidé se na kontroly vydávali až později.

I přes vyšší počet kontrol nicméně poklesl počet stěžejních problémů, kvůli kterým auta nemohou legálně do provozu, a to o dva procentní body na 17,9 %. Technici zároveň dodávají, že se snížila i míra stížností na světla a komponenty podvozku. Ovšem stejně tak zmiňují i průměrný nižší nájezd, na čemž se taktéž podílela pandemie. Tím pochopitelně kleslo opotřebení jednotlivých dílů, což logicky vedlo k navýšení spolehlivosti. Mimo Němci dodávají, že auta z let 2017 a 2018 jsou velkými držáky, jejichž kvalita taktéž značně zamíchala celým reportem.

V tomto kontextu přitom hned na úvod musíme poukázat na možná největší letošní překvapení, jenž se týká nejhoršího vozu v kategorii čtyř- a pětiletých aut. Na daný post totiž kleslo BMW řady 5, jemuž společnost dělá spřízněná řada 6. To je pro mnichovskou automobilku opravdu tristní vizitka, neboť její vozy startující okolo dvou milionů jsou hodnoceny hůře než veškeré modely Dacie. Stojí za tím přitom hlavně problémy s pružinami a tlumiči, které předčasně odepsala vysoká hmotnost těchto aut.

Ve srovnání s neúspěchem BMW jen více vyniká Mercedes, jehož GLC se již potřetí v řadě stalo celkovým vítězem ankety. Na pódium jej pak navíc doplnila stříbrná třída B, zatímco těsně pod ním skončil model SLC. Tím ovšem úspěchy třícípé hvězdy nekončí, neboť kupé třídy E obsadilo šestou příčku, zatímco třída A a třída C figurují ještě společně s Audi Q3 na sdíleném osmém až desátém místě. Když si pak navíc uvědomíme, že dalšími zástupci v top 10 je VW T-Roc, Porsche 911 a Audi Q2, pak za těmi nejlepšími stojí pouze dva německé automobilové koncerny.

Ještě než pak definitivně zamíříme k jednotlivým věkovým kategoriím, v rychlosti zmíníme, že technickou kontrolou prošlo bez větších výhrad více než 7 milionů aut, tedy nějakých 73 procent. Zmiňované problémy s podvozkem zaznamenali technici u všech věkových kategorií, přičemž dodávají, že celkově došlo ke zlepšení oproti loňskému roku o 0,1 procentního bodu. U čtyř- a pětiletých aut je pak zlepšení 0,2procentní, zatímco u šesti- a sedmiletých se o stejnou míru snížily problémy s řízením. Koroze je pak hlavně záležitostí devítiletých a starších vozů.

Absolutně nejspolehlivějším autem na trhu je podle TÜV i pro letošek Mercedes GLC starý maximálně 3 roky, zde jej vidíme v jedné z lepších verzí 43 4Matic od AMG. Kompletní výsledky všech dalších hodnocených aut najdete v přehledech níže. Foto: Mercedes-Benz

Kategorie dvou- a tříletých aut

Většinu vítězů v této kategorii jsme již zmínili, pročež nyní jen dodáme, že nejlepší desítka má na kontě maximálně 2,5procentní poruchovost. Ve srovnání s loňskem zde tak máme zlepšení o 0,3 procentního bodu, přičemž lepší než dříve jsou jak zástupci třícípé hvězdy, tak i Porsche 911. Volkswagen T-Roc se pak v žebříčku objevuje vůbec poprvé, a to rovnou na pódium, což je opravdu dobrá vizitka pro německou automobilku a sedmou generaci Golfu, z níž vůz vychází.

Co se týče chvostu žebříčku, zde nepřekvapivě najdeme modely Dacie. Co by ovšem již zaskočit mohlo, to je jejich vyšší poruchovost, která třeba u Loganu vzrostla z 10,4 na 11,6 procenta a u Dusteru z 11,1 na 11,4 procenta. Všeobecně se totiž očekával spíše pravý opak, tedy že rumunské vozy budou kvalitnější. To je nicméně případ pouze Dokkeru a Sandera, stejně jako si lehce polepšil třeba Reanult Kangoo. Mimo to pak mezi nejhoršími nechybí ani Ford Galaxy a VW Sharan, i tato MPV jsou na tom ale nyní lépe než před rokem.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

S překvapením je spojena i tato kategorie, neboť Porsche 911 se muselo spokojit se stříbrnou příčkou, a to kvůli zhoršení poruchovosti ze 2,7 na 2,9 procenta. Ani při loňském stavu by ale nezvítězilo, lépe je na tom Audi Q2. Dokonce v takové míře, že překonává i novější modely. „Neúspěch“ automobilky z Zuffenhausenu pak ještě podtrhuje SUV Macan, které bylo loni třetí s 3,8 procenty. Stejné poruchovosti ale letos dosáhl čtvrtý Seat Ateca, zatímco Porsche se s 4,5 procenty poroučelo až na devátou příčku.

Výrobce sportovních vozů však i přesto neopustil nejlepší desítku, na otevření šampaňského tak vlastně stále má nárok. BMW by ovšem mělo zamířit do kouta a klečet, neboť výsledek řady 5 a 6 je opravdu tristní. Zvláště když oproti loňsku došlo ke zhoršení poruchovosti ze 14,9 na 16,8 procenta. To skutečně není zanedbatelný pád.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

V této kategorii se již vracíme k zavedeným pořádkům, tedy k vítězství Porsche 911. To pak následuje Volkswagen Golf Sportsvan, který je evidentně tím nejkvalitnějším lidovým vozem posledních let. Zlepšení se pak dočkal i Mercedes třídy B, ovšem jen v rámci nižší poruchovosti. V žebříčku ovšem poklesl ze třetího na páté místo, neboť jej překonaly Suzuki SX4 a Toyota RAV4. Ty pak ještě na šestém místě doplňuje Mazda 2, jinak však TÜV Report příliš nepotvrzuje zvěsti o neprůstřelné kvalitě japonských aut.

Druhý konec žebříčku je pak již přehlídkou známých tváří, neboť kromě modelů Dacie tu máme opět BMW 5/6, Renault Kangoo, VW Sharan a Ford Galaxy. Jak se tedy zdá, v případě těchto modelů si zaděláváte na těžkosti bez ohledu na věk. Zamrzí to nicméně hlavně u mnichovské značky, kde bude účet za opravy výrazně vyšší než u té rumunské. Při šesti- nebo sedmiletém stáří se totiž již nedá předpokládat, že by na nápravu problémů došlo v rámci záruky.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie osmi- a devítiletých aut

Šok. Přesně to je slovo, které nás napadá na nejlepší auta v této kategorii. Chybí totiž mezi nimi Porsche 911, které loni bralo zlato, a to s 6,7procentní poruchovostí. Na chvostu tabulky pak sice značku z Zuffenhausenu nehledejte, ovšem i tak je její odchod z top 10 zarážející. Zejména při pohledu na výsledky Audi, jehož TT je na první příčce a kterému záda jistí šesté Q5 a deváté Q3. Zabodoval pak i Mercedes, a to s druhou třídou B, třetím SLK a pátým GLE.

V případě opačného konce spektra tu máme vlastně dobré zprávy, nejhorší Kangoo totiž dosáhlo na 31,8procentní poruchovost. Loni na tom ovšem francouzský model byl citelně hůře, mimo to jej ještě překonávala s 34,4 procenta Dacia Logan. V jejím případě ale nyní došlo na pětiprocentní zlepšení, stejně jako šlo nahoru i Sandero či Duster. Spolehlivost rumunských aut je tedy sice soustavně lepší, ovšem i tak musí automobilka ještě pořádně zabrat, aby se zbavila nelichotivých přívlastků.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

Jsme ve finále, ovšem ani v této kategorii již nevládne Porsche. Kultovní devětsetjedenáctka tak již není sazkou na jistotu, nižší nájezd a nemalá péče majitelů už zjevně nestačí. Místo toho se znovu o slovo hlásí hlavně zástupci Audi, kterým zdatně sekunduje Volkswagen Golf Plus jakožto další známý „držák“ německé značky. Se stejnou poruchovostí jako tento hatchback se zvýšenou střešní linií je pak spojována i Honda Jazz, která tak zákazníkům nenabízí jen na danou velikost velký vnitřní prostor, ale také nemalou spolehlivost.

Konec žebříčku pak může zaujmout snad jen přítomností Kie Picanto a Suzuki Swift, jinak tu znovu máme hlavně rumunské vozy. Ty doplňují modely Peugeotu, Renaultu a Fiatu, které tak znovu mohou v někom zažehnout mýtus o nemalé poruchovosti francouzských aut. Tím sice nechceme říci, že jejich novinky jsou kvalitativně neprůstřelné, ovšem jak se můžete podívat v jednotlivých tabulkách, velké množství vozů je daleko horší, přestože je někdy obestírá i aura nesmrtelnosti.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Zdroj: TÜV Süd

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.