Nejvyšší vedení koncernu Volkswagen skutečně rozhodlo o budoucnosti šéfa firmy

Herbert Diess se kvůli svým odvážným elektrickým plánům pustil na tenký led už loni a letos již jednou žádal nejvyšší vedení koncernu VW o podporu. Tehdy ji nedostal, napodruhé už ano.

Dobře si pamatujíc časy komunistického Československa, ve kterém bylo kvůli centrálnímu plánování prakticky „všeho jinak”, než bylo třeba, jsme velmi citliví na zásahy do přirozeného běhu ekonomiky, které od sebe vzdalují nabídku a poptávku. Evropská unie něco takového dělá systematicky už dekády, dokud ale šlo jen o jisté usměrňování, nehrozilo reálné riziko toho, že se na jedné straně budou vyrábět věci, které málokdo chce. A na té druhé budou požadovány takové, které pro změnu nikdo nenabízí.

V případě aut jsme bohužel této situaci stále blíže, neboť EU se rozhodla vzít tržní mechanismy do svých rukou a automobilkám stále více nepřímo nařizuje, co mají vyrábět. Zcela je přitom ale ignorováno to, co je druhou stranou požadováno. Jakmile se podíváte na vývoj na trzích, kde nejsou elektrická auta masivně subvencována, ať už jde o Austrálii nebo klidně Českou republiku, zájem o ně je prakticky nulový, protože jsou nepraktická a drahá. EU přesto ale tlačí na to, aby se dříve nebo později prodávala nejlépe jen ta.

Zákazník je v tomto boji malým pánem, na druhé straně jsou ale automobilky, obří korporace, které mají tu moc zajistit, aby věci plynuly poněkud přirozenějším směrem. Jak ale nedávno zmínil šéf Formule 1, firmy na tento boj prakticky rezignovaly a nechaly i sobě nadiktovat, co mají dělat. Ať už z pohodlnosti, nebo prospěchářství, se na tuto loď přidal také šéf koncernu VW Herbert Diess, který dříve EU tvrdě kritizoval, teď ji ale ponouká k přitápění pod kotlem regulací. Byl za to opakovaně kritizován, mimo jiné i českým manažerem, a tak se ocitl v poněkud nejisté pozici.

O jeho budoucnosti tak měla už dříve rozhodnout rada ředitelů VW Group, která ale zprvu zaujala neutrální postoj - nechtěla Diesse ani podpořit, ani se postavit proti němu. Sám Herbert D. ale znovu požádal o jakési vyslovení důvěry, kvůli němuž se vedení sešlo v pátek. Jak jsme tedy informovali, možné bylo cokoli, od jeho odchodu po „věčné” setrvání, nejpravděpodobnějším se ale jevilo prodloužení jeho kontraktu. A přesně to se také stalo.

Agentura Reuters tedy informuje, že Diess povede koncern VW o dalších 2,5 roku déle a místo dubna 2023 má u vesla setrvat až do října 2025. Šance, že by se někdo postavil proti plánům EU, které staví automobilky a jejich zákazníky do pozice nevýhodné pro obě strany a výhodné pro bůh ví koho, je tak stále menší, neboť Diess to opravdu nebude. Z velkých automobilek zbývají Toyota a Hyundai, které nechtějí jít slepě za jedním cílem. A jsou to velcí hráči, nicméně v Evropě zase tolik neznamenají - rozhodně ne tolik, co VW Group.

Herbert Diess bude moci u Volkswagenu dále spřádat své elektrické plány, nejvyšší vedení koncernu mu prodloužilo kontrakt o 2,5 roku.

Zdroj: Reuters

