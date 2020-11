Němci jdou proti proudu, ukázali úplně nové auto bez turba a automatu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Žádné „ořezávátko” mířící do nejnižších pater trhu, ale hotový ideál nadšených řidičů pošle v řádu týdnů na trh Porsche. Ukázalo a řeklo k němu už téměř vše, snad jen vzhledem bude nová 911 GT3 rozdělovat.

Když bylo v roce 2013 představeno v Ženevě tehdy nové Porsche 911 GT3, publikum kupodivu nepropuklo v jednomyslný bouřlivý jásot. Naopak se davem začala nést jistá kritika, za čímž stál opravdu razantní posun oproti předchozí generaci. Vůbec poprvé totiž automobilka u tohoto modelu použila elektrické řízení a natáčecí zadní nápravu. A především byla zákazníkům nabídnuta pouze automatická převodovka PDK, což oproti minulosti, kdy byl k mání kvůli úspoře hmotnosti pouze manuál, znamenalo obrat o 180°. Nebylo tak vlastně překvapivé, když se záhy začalo mluvit o tom, že nejde o až tak pravověrné Porsche 911 GT3.

Nyní se značka připravuje na odhalení zcela nové verze, jenž spadá pod generaci 992. Opět lze tedy očekávat mnohé změny, tentokráte by nicméně fanoušci již měli zůstat ve větším klidu. Značka totiž už některým umožnila svezení s vývojovými prototypy a kromě toho dala do placu i sadu oficiálních fotek, ze kterých je jasně patrné, že tentokráte bude manuál k dispozici již od počátku, stejně jako můžeme počítat s atmosférickým čtyřlitrovým motorem. V této třídě aut je to dnes už unikátní kombinace a těžká chůze proti proudu dějin. Asi ale tušíte, že nás tím může Porsche jedině potěšit.

Neznamená to nicméně, že by veškeré kontroverze zcela zmizely. Publikum se asi nejvíce bude dělit u zadního křídla, které bude poprvé v historii tohoto modelu uchyceno shora. Po stránce vizuální nejde zrovna o nejelegantnější řešení, jakkoliv závisí na vašem úhlu pohledu - pokud jste tedy stejně jako my okruhovými masochisty, nejspíše při jeho spatření propuknete v nadšení. Díky tomuto řešení totiž může vzduch pod křídlem proudit bez omezení, což snižuje koeficient aerodynamického odporu. Souběžně s tím navíc nahoru letí i přítlak.

Dá se nicméně předpokládat, že někteří lidé budou reptat i při pohledu na čelní partie. Porsche totiž novinku osadilo rozměrnou centrální částí nárazníku, která rovněž lépe upravuje proudění vzduchu. Pokud přitom vše bude lakované černou barvou, pak nová koncepce do jisté míry zapadne. Stačí však odlišný odstín karoserie, a rázem tu máme jasně patrný výkus, který nebude lahodit všem. Je nicméně nutné dodat, že díky němu i onomu křídlu působí GT3 jako neskutečně nízké auto.

Šéf vývoje vozů GT Andreas Preuninger přitom dodává, že s novou karoserií byl oproti stávajícímu provedení navýšen přítlak o nemalých 50 procent. Souběžně s tím značka razantně překopala přední zavěšení a vzpěry MacPherson vůbec poprvé u silniční 911 nahradila dvojitými lichoběžníky ze závodního speciálu RSR. Dvacetipalcové přední a jednadvacetipalcové zadní pneumatiky by tak měly být k silnici doslova přilepené, přičemž obouvat je budou kola s centrální maticí.

Ještě než zamíříme do motorového prostoru, můžeme dodat, že standardem jsou ocelové brzdy s kotouči o rozměru 408 milimetrů vpředu a 380 mm vzadu. Mezi příplatky však samozřejmě nebude chybět ani karbonová sada. Ta by přitom měla dostat na starosti 510 koní a 470 Nm, tedy stejný výkon a točivý moment, s jakým bylo spárováno i Porsche 911 Speedster. Pohonná jednotka přitom má zvládat točit až 9 000 otáček, jakkoliv plně vyhovuje přísnějším emisním normám.

Automobilka již naznačila, že jakkoliv je nová karoserie větší než dosavadní, hmotnost vozu by neměla překročit předchozích 1 374 kilogramů. Dá se tedy předpokládat, že manuální verze bude na stovce dříve než za 3,9 sekundy, zatímco u provedení, které vyfasuje převodovku PDK, můžeme počítat s časem nižším než 3,4 s. Nejvyšší rychlost pak v obou případech přesáhne metu 300 km/h, s ohledem na důraz kladený na přítlak však nikoliv o mnoho.

Lze už jen dodat, že uvnitř čeká na zákazníky pouze dvojice sedadel, zadní nouzová lavice opět padla za oběť odlehčování. Volič jízdních režimů pak vůči běžnému Porsche 911 nabízí pouze tři módy místo pěti, a sice normální, sportovní a okruhový. To je ale z dostupných informací vše, premiéra by se přitom měla odehrát v řádu několika málo měsíců. Zatím ovšem není jisté, zda u toho bude i verze GT3 Touring bez křídla, či zda s jejím odhalením Porsche vyčká, každopádně vznikne.

Finální zmínku pak už věnujeme pouze Preuningerovu přiznání, které zazní v přiloženém videu Top Gearu s Chrisem Harrisem. Šéf vývoje vozů GT totiž objasnil, proč před sedmi lety došlo na v úvodu zmiňovanou kontroverzi a použilo pouze automat. Porsche prý tehdy nemělo v případě tohoto projektu dostatek kapacit i financí na to, aby postavilo vůz se dvěma převodovkami. Přednost tak pochopitelně dostalo PDK. Enormní tlak na návrat ke klasice ze strany tradičních zákazníků ale nakonec automobilku přiměl nabídku rozšířit, přičemž manuál tak trochu zaplatila limitovaná verze Porsche 911 R - 991 prodaných aut za velmi vysoké sumy investici do ručního řazení ospravedlnilo snadno.

Nové Porsche 911 GT3 dorazí znovu s čtyřlitrovým atmosférickým motorem, jehož výkon bude manuální převodovka posílat na zadní řiditelnou nápravu. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec