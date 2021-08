Němci odhalili nové řešení airbagů, je to první zásadní inovace po mnoha letech před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Continental

Airbagy jsou v nových autech standardem už pěkných pár pátků, přes dílčí inovace ale fungují v principu stále stejně. Německá novinka nikoli a do prodeje se má dostat velmi brzy.

Kořeny airbagu sahají až do roku 1919, kdy si toto řešení nechali poněkud kuriózně patentovat nikoliv mechanici, nýbrž dva zubaři. Od té doby bezpečnostní prvek prošel celou řadou inovací, jež se ovšem v posledních letech soustředily především na navýšení počtu napříč kabinou. Zatímco původně airbag bránil nárazu tváře do volantu či palubní desky, dnes chrání také s boky, hlavy či kolena. A aby toho nebylo málo, pak jsou tu i venkovní chránící chodce během případné srážky a pádu na kapotu motoru.

Jedním z výrobců airbagů je Continental, jenž se jejich vývoji a hlavně jejich kontrolním systémům věnuje již 40 let. Oslavy chystá na autosalon v Mnichově, kde bude představena i nová technologie Pre-Crash Safety Monitor. Ta zajistí, aby k nafouknutí airbagů došlo v závislosti na konkrétní situaci, počtu pasažérů a jejich pozici v autě. Každý airbag je aktivován separátně, navíc díky senzorům na přídi vozu může dojít k jejich aktivaci dříve, než až ve chvíli nárazu.

Continental uvádí, že tímto způsobem nebude navýšena jen ochrana cestujících, ale zároveň dojde k prodloužení životnosti airbagu. Německá společnost navíc počítá s tím, že do budoucna by u airbagů dokonce docházelo ještě k upouštění vzduchu, a to ve chvíli, kdy je do nich člověk odražen zpětně. V té chvíli může poněkud paradoxně dojít k jeho zranění, což nová technologie eliminuje. Doufejme tedy, že skutečně zafunguje a že tu do budoucna nebudeme mít opakování skandálu, jenž položil japonskou firmu Takata.

Němci nicméně nezůstali jen u jedné inovace, v Mnichově se tak pochlubí i systémem Battery Impact Detection. Ten již dle názvu reaguje na příchod elektrické éry, přičemž počítá se senzory CoSSy (Contact Sensor System), které v případě nehody mohou okamžitě zjistit i minimální poškození akumulátorů. Continental hodlá tuto funkci propojit s kontrolními mechanismy airbagů, načež tak senzory budou moci detekovat i vandalismus. A stejně tak vezmou v patrnost i silniční nerovnosti.

O přesném termínu nasazení v produkčních vozech se pak Continental zatím nezmiňuje, vyjasnění možná přijde v onom Mnichově. Hovoří ale o brzkém nasazení do produkčních aut, čemuž není těžké věřit - novinky vychází z existujících systémů, které do jisté míry jen propojují, nemusely bychom čekat ani tak roky, ale spíše měsíce. Ostatně ony kontrolní systémy dokáže Continental již nyní modernizovat online, další vylepšování je tak o poznání snazší.

Lze už jen dodat, že vývoji řídicích jednotek airbagu se Continental začal věnovat již v roce 1981, přičemž o pět let později odstartoval i prodej. Od té doby německá společnost vyrobila již více než 350 milionů exemplářů. Během oněch pětatřiceti let pokročila od ovládání jednoho airbagu ke kontrole až 48 nezávislých okruhů. Další skandál, o jaký se postarala zmiňovaná Takata, by tak nemusel znovu nastat. Na ověření si ale ještě nějaký ten pátek budeme muset počkat.

Continental se s novou řídicí jednotkou airbagů a dalšími inovacemi pochlubí za pár týdnů na autosalonu v Mnichově. Do prodeje by pak tyto bezpečnostní prvky měly zamířit spíše v řádu měsíců nežli let. Foto: Continental

Zdroj: Continental

