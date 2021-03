Němci vyzkoušeli novou nejlevnější Dacii ve vrcholné verzi, to je hned jiná písnička před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Nová generace nejlevnějších Dacií na jednu stranu zaujala svým vzhledem, pojetím interiéru i dostupnou výbavou, na tu druhou ale zklamala poměrem ceny a provedení základních verzí. Co když ale sáhnete po tom nejlepším?

Dacia loni odhalila nové generace modelů Logan a Sandero, tedy svých nejlevnějších modelů, které svého času stály za jejím prvotním vzepětím. Automobilka v jejich případě dokonce slibovala, že přepíšou historii v poměru ceny a užitné hodnoty a zprvu to tak skutečně vypadalo. Oba modely jsou mezigeneračně o pořádný kus dál a Rumuni slibovali přibližně zachování dosavadních cen, to se ale tak úplně nestalo.

Jednak ceny zamířily o něco výše a ty základní se ještě více než kdy dříve hlavně o marketingové fráze typu „cena od”. V základu totiž Sandero nenabízí prakticky nic a možnosti rozšíření výbavy jsou též prakticky nulové. Musíte tedy sáhnout po vyšších úrovních výbavy, abyste dostali vůbec cokoli kloudného a cena roste s tím. Bez 300 tisíc Kč v kapse nic rozumného nekoupíte, a to už je cifra, za kterou si lze vybírat i z jiných vozů.

Trochu jiným pohledem se na věc podívali kolegové z německého Auto Bildu, kteří vyzkoušeli nové Sandero ve verzi Stepway v maximální konfiguraci i s dalšími příplatky. Dacia je totiž pořád značkou, která za vyšší specifikace nežádá tolik, takže i když se základní Sandero stalo relativně o dost dražším, to vrcholné není cenově zase o tolik jinde. Špičková verze Stepway s motorem 1,0 TCe o výkonu 90 koní přijde s nejvyšší výbavou Comfort na 334 900 Kč, což už nezní zle. A i když přidáte zlatavou barvu (11 000 Kč), hezčí kola (5 500 Kč) a veškerou další myslitelnou výbavu schovanou hlavně v paketu Technologie Plus (15 000 Kč), jste s cenou na 379 900 Kč. A to za opravdu slušně vybavené kompaktní auto s relativně moderní technikou a svěžím vzhledem nezní jako příliš.

Co na to Němci? Obecně vzato přitakávají, říkají, že auto je prakticky ve všech ohledech o něco lepší a přitom cena v podobné specifikaci není dramaticky jiná než dříve. Chválí o poznání kvalitnější interiér s klasickou architekturou, která je díky zachování fyzických ovladačů uživatelsky příjemná, snad jen příliš hluboko umístěné ovladače klimatizace nevychází řidiči moc vstříc. Chválen je též vnitřní prostor včetně zavazadelníku, vyšší pozice řidiče ve verzi Stepway (60 cm) i velikost sedadel. Jen jejich výplně by mohly být tvrdší, aby byly příjemné i při delším cestování.

Motor prochází bez větších výhrad, třebaže v nižších otáčkách mu k životu chybí více objemu. Horší je to s převodovkou, která zůstává nepřesná, podvozek je spíše měkčí a komfortnější, ale větší nerovnosti nezpracovává úplně s nadhledem. I proto se mu v terénu moc nelíbí, se zachovanou 17cm světlou výškou ale polní cesty zvládá s nadhledem, jako předchůdce.

Celkově vzato nabízí nové Sandero více prostoru, komfortu a výbavy při zachování nízké ceny a to se Němcům líbí. Nabídku Dacie srovnávají s VW Polo, které u nás začíná na 327 900 Kč s litrovým tříválcem bez turba, 80 koňmi a prakticky též bez výbavy. Alespoň 95koňový Comfortline s 1,0 TSI přijde nejméně na 380 900 Kč - vedle toho se „nabušené” Sandero Stepway za stejnou cenu jeví jako zajímavá alternativa.

Nové Sandero se v základu nejeví moc přesvědčivě, vrcholná verze Stepway s maximální výbavou ale nestojí zase o tolik víc. A jeví se podle Auto Bildu docela jinak. Ilustrační foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler