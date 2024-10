Německé státy prosí VW, aby nezavíral fabriky. Jsou zjevně mimo a nechápou situaci, ta v Osnabrücku už to má nejspíš spočítané před 10 hodinami | Petr Miler

Foto: Volkswagen

Že se z této věci stane jedno velké politikum, bylo jasné od počátku, nakonec ale odhaluje charaktery víc, než se dalo doufat. Státy nyní v reakci na zřetelné selhání pokusu řídit trh volají po ještě větším dirigismu.

Člověk by musel být v uplynulých letech přinejmenším v ekonomické rovině slepý a hluchý, aby neviděl, do jakého průšvihu se automobilový průmysl žene. S vidinou ještě větší moci nad tím, co bývalo trhem, se většina automobilek dala do holportu s politickou mocí a začala až násilně tlačit na nařízení elektrického pohonu coby jediného legálně povoleného technického řešení individuální automobilové dopravy. Nejprve skrze mechanismy postavené kolem flotilových emisí CO2, později skrze přímé zákazy.

Někteří se nyní jistě zastaví a budou říkat cosi o tom, že to byl přece politický nápad a automobilky jsou stejnou obětí socialistického plánováni jako my všichni. A jste si tím jistí? Obětí ve výsledku jsou, nebudeme ale věřit ani sekundu, že si tento plán sami neušily, popř. s ním tiše souhlasily s výše zmíněnou motivací. Však - až na výjimky - nebyly proti a dělaly to, co nedávno popsal ex-ředitel Porsche. Jejich léta opakovaná vyjádření, plány, zjevné potírání (mohli bychom vyprávět) všech, kteří se pokoušeli upozorňovat na zkázonosnost takového záměru... Proč by se tak chovaly, kdyby byly proti? Proč by se tak chovaly, kdyby si nemyslely, že je jim to vhod?

Jakékoli omezení volného trhu je vždy darem pro ty velké resp. etablované. A toto je pořádné omezení trhu svého druhu. Firmy si prostě řekly: „Wir schaffen das!” a pokusily se využít této situace k dalšímu zabetonování svých pozic. Až po letech přišly na to, že v takové míře vynechat ze svých úvah zákazníka prostě nejde a většina z nich dnes říká spíš něco jako: „Wir schaffen das nicht!” Tedy že to nezvládnou, dokonce i roky elektromobily posedlá Škoda najednou ústy svého obchodního šéfa volá po tom, aby devastující flotilové limity CO2 pro rok 2025 byly zrušeny. Jak absurdní to v kontextu veškerého předchozího dění je? Však přesně po tom jsme volali několik let. A byli jsme nejen pro Škodu třídním nepřítelem. Teď chceme to samé, ale třídním nepřítelem jsme stejně, protože ani škodovka po reálné dlouhodobé změně netouží, jen se chce vyhnout bezprostřední hrozbě postihů.

Tak či onak Evropu z elektrického snu probraly až problémy Volkswagenu, pro mnohé obrovské firmy, která přežije všechno. Není to pravda, nikdo nepřežije uměle vyvolanou, hlubokou ekonomickou nerovnováhu, o kterou se výše zmíněné pokusy řídit neřiditelné starají. V rámci EU by to možná ještě šlo, ale je to pro takové firmy EU? Čtvrtina světového trhu, když to dobře půjde? Místní automobilky potřebují být globálně konkurenceschopné, což se z prstu vycucanými drahými produkty najednou nejsou.

Až když tedy VW začal otevřeně mluvit o tom, že musí zavřít některé továrny, aby vůbec přežil a podnikl konkrétní kroky k tomu vedoucí, se mnozí chytili za nos a zjistili, že problém existuje. Nečekejte ale, že by ti samí lidé byli najednou schopni dopátrat se reálné příčiny a jednat v souladu s tím. Udělají všechno pro to, aby to dotáhli až do hořkého konce.

Nejlépe o tom svědčí společný krok spolkových zemí Dolní Sasko, Sasko, Hesensko a metropole Berlína, kterém informuje mj. Manager Magazine. Jejich ministři hospodářství (všichni socialisté z SPD) doslova prosí Volkswagen, aby továrny nezavíral, a jako jakýsi politický kartel deklarují své odhodlání nekonkurovat si ve snaze zavírání té které továrny nepředcházet lokálními zvýhodněními. Společný dopis čtyř ministrů dále uvádí, že všechny továrny v Německu prostě musí být zachovány a varují před dopady na zaměstnance Volkswagenu.

Dále mluví o bolestivé ztrátě kvalifikovaného personálu. Jakmile prý budou tito lidé a jejich znalosti a zkušenosti ztraceny, nebudou moci být obnoveny buď vůbec anebo jen za cenu vysokých nákladů. Proto by si VW měl sám vše ještě rozmyslet. Tím ale dotyční ukazují, jak absolutně nechápou situaci - tohle VW samozřejmě ví a sám by to nedělal, kdyby viděl v budoucnu něco lepšího, kdyby viděl šanci, že víc zaměstnanců bude ještě potřebovat. Jenže ji nevidí. V nastaveném klimatu nebude pro koho co vyrábět, tak k čemu by si držel nevyužitelné fabriky s kvalifikovaným personálem? Je mu k ničemu, je mu dokonce na obtíž. A je přesvědčen, že to tak zůstane na mnoho let, proto chce zavírat a propouštět.

Politici jsou zjevně opět mimo realitu, což jen dosvědčuje jejich volání po ještě větších zásazích do trhu, které nastalou situaci způsobily. Socialisté by chtěli znovu dotovat nekonkurenceschopná elektrická auta, to asi aby mrtvý kůň znovu zaržál. Cenu Komik dne ovšem v tomto kontextu získává Olaf Lies, ministr hospodářství Dolního Saska. Ten k věci doslova uvedl: „Často jsem říkal, že technologická otevřenost vede k dezorientaci. A to je přesně to, co v této fázi a v následujících letech nepotřebujeme.” Jasně, když dirigismus vedl ke zkáze, tak větší dirigismus jistě povede k nápravě, to dá rozum. „Víc stejně hloupého přístupu,” to je jejich jediné „řešení”.

Můžeme se tomu smát, můžeme nad tím plakat, situaci to ale tak jako tak stěží změní. A tak Volkswagen dál počítá s tím, z továren ve Wolfsburgu, Emdenu, Osnabrücku, Hannoveru, Cvikově, Drážďanech, Kasselu, Salzgitteru, Braunschweigu a Chemnitzu alias Saské Kamenici dvě až tři zavře a postupně propustí až 30 tisíc lidí ze 130 tisíc svých zaměstnanců v Německu. Tedy aspoň podle Manager Magazinu.

Mohu ovšem posloužit i vlastní rešerší. Na pracovních cestách z Česka do Nizozemska jezdím doslova kolem továrny Osnabrücku, kde pracuje jeden můj nizozemský známý, a tak jsem si spolu před pár dny sedli ke kávě. A nebylo to moc veselé povídání, podle něj už tamní zaměstnanci VW prakticky počítají s tím, že opona spadne a továrna bude uzavřena.

V této fabrice se vyráběla Porsche 718 Cayman a Boxster, která ale v Evropě až na pár verzí skončila a ve zbytku světa je čeká to samé. Oba vozy dostanou své elektrické nástupce, ty se ale podle mého známého na tomto místě vyrábět nebudou. Z linek tak dnes sjíždí hlavně VW T-Roc Cabrio, což je ale okrajový model, který má příští rok také skončit. Co dál? Nic.

A nic dalšího ani není v plánu, vedení se prý ani nepokouší utěšovat zaměstnance vyhlídkami na něco lepšího, a tak si většina z asi 2 300 lidí, kteří v Osnabrücku pracují, bude nejspíš muset najít jiné zaměstnání. Doby, kdy se na tomto místě vyráběla třeba i Porsche Cayenne nebo dokonce Škoda Karoq, jsou pryč. „Máme prakticky sbaleno,” říká můj známý s tím, že pár lidí se jistě chytí jinde ve strukturách VW, ale s ohledem na plošné snižování stavů to bude spíš výjimka, ne pravidlo.

Takže znovu: Proč by za této situace měl něco změnit dopis pár politiků? Tady se zdá být vymalováno. A je tomu stejně dost možná i v jiných fabrikách VW, o kterých se mluví, akorát nemáme přístup k nikomu, kdo by nám situaci v nich panující tak jasně popsal.

Elektrická expanze VW táhne firmu ke dnu, měla se zajímat víc o to, co umí, víc se soustředit na Čínu a její specifika, pokud chtěla dnes být „v pohodě”. Vsadila ale na hlavně evropskou politickou kartu a nevítězí, až nyní si zřejmě uvědomuje, s jakými lidmi se dala do holportu. Foto: Volkswagen

Zdroje: Manager Magazine, Autoforum.cz, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.