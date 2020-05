Němečtí dealeři drží neprodaná auta za 410 miliard, velké slevy jsou asi nevyhnutelné před 4 hodinami | Petr Miler

Budou auta po odeznění koronavirové krize levnější, nebo nikoli? To je otázka za milion, na kterou vám dnes nikdo nedá jednoznačnou odpověď. Dosavadní signály ale ukazují, že minimálně ta už vyrobená musí jít razantně dolů.

Je to jasně nejčastější otázka, kterou nám v posledních týdnech pokládáte: Kdy už zlevní auta? Je to logické očekávání vyvolané tím, co se odehrálo v uplynulých týdnech - prodeje nových vozů klesly na některých místech o více než 50, jinde až skoro o 100 procent a i přes zastavení výroby ve většině fabrik nabídka řady modelů pořád převyšuje poptávku. Nastalým očekáváním hodně pomohl také nejčastěji citovaný automobilový expert v Evropě, který už v dubnu radil s koupí nového auta počkat, neboť předpokládá příchod slev ve výši až 50 procent.

Musí se to ale stát? Pro automobilky současné váhání řady zákazníků s koupí nového vozu není zrovna vítané, stejně jako pro dealery. Svorně tak tvrdí, že velké slevy nepřijdou, neboť zejména legislativní požadavky na nové vozy jsou pořád vyšší, koruna zrovna nesílí a ceníky nových tomu odpovídají. I nová Octavia je o hodně dražší než ta předchozí, a to jde alespoň v nějaké míře o české auto, o novinkách z Německa, Francie nebo Španělska nemá smysl mluvit.

Žádnou jasnou odpověď vám bez křišťálové koule dát neumíme, dostupná vodítka ale naznačují, že už vyrobených aut je zkrátka příliš a převis nabídky nad poptávkou vede ke slevám nevyhnutelně. Už jsme viděli, jak vypadá situace v USA nebo ve Velké Británii a nyní můžeme přidat informace z Německa. Tamní asociace automobilového průmyslu ZDK konstatuje, že dealeři po více jak 60procentním propadu odbytu v dubnu sedí na skladových autech za 14,8 miliardy Eur, tedy asi 410 miliard Kč. Něco takového se v historii nikdy nestalo a ZDK říká, že nastalý stav ohrožuje řadu prodejců na existenci, neboť takové množství aut si zkrátka nemohou dovolit držet. Že jde o pnutí, které povede k razantním slevám, je nabíledni.

Přesto je třeba říci, že není auto jako auto a není dokonce ani nové auto jako nové auto. A také není trh jako trh. Šalamounským vyjádřením míříme k tomu, že hodně záleží na tom, na jaký vůz a kde máte políčeno. Některé automobilky vyrábí vozy primárně na základě individuální objednávek a dokáží se tak více přizpůsobovat aktuální poptávce. Jiné naopak vyrábí vozy spíše v několika předem daných specifikacích podle plánu, který nelze tak pružně měnit. A také na různých trzích je různě zvykem držet auta na skladě.

V Německu drží dealeři na evropské poměry docela hodně skladových aut, proto jich také mají nyní k dispozici tolik. A skutečně se nedá očekávat, že by je dokázali vyprodat tak rychle, jak si přejí, za obvyklé ceny. Zde měl tedy citovaný expert, profesor Dudenhoffer, nejspíše pravdu - nepříliš žádané specifikace skladových aut mohou jít v Německu dolů klidně až o 50 % v rámci boje dealerů o přežití. A mohou to klidně být Škody nebo VW, protože tahle auta tam prodejci na skladě drží hodně.

Německá praxe se ale nemusí zrcadlit v té české - držet kvanta skladových auta tu není tak obvyklé. A u některých značek naopak může být i problém nové auto objednat, protože dodavatelské řetězce jsou stále narušené, výroba přizpůsobena očekávané nižší poptávce a slabší koruna vám též nepomůže. Zcela specifická situace pak bude u ojetin, kde si netroufneme dávat žádné rady - nastalá situace, která donutí řadu lidí šetřit, může na trh ojetin dostat i ty, kteří by jinak chtěli nový vůz a vyšší poptávka zvlášť po některých modelech může držet ceny vysoko.

Pokud máte z výše zmíněných řádků pocit, že situace, je chaotická, pak ano, ale ne v našich hlavách - je chaotická na trhu. Změnilo se příliš mnoho věcí a nikdo v tuto chvíli neví, co z toho vypadne. Je ale racionální očekávat, že koupit levněji půjde auta skladová hlavně pak od značek, kde se specifikace podobají jako vejce vejci. U vozů objednaných z výroby pak rozhodnete vy, zákazníci - i když se automobilky tváří, že zlevňovat nebudou a nemohou, pokud během následujících týdnů nezačnou prodávat tolik aut, kolik potřebují, nic než zlevnit jim nezbude. A trh ojetin se zřejmě poveze za tím vším - například velké slevy skladovek jej jistě ovlivní negativně, držení vysokých cen naopak.

Kolega z redakce dává celkem jednoduchou radu: Pokud nové auto potřebujete, kupte si ho, dobrý obchod s trochou drzosti uděláte vždy. A pokud jen čekáte na dobrou koupi toho, co nutně nemusíte mít, buďte trpěliví a počkejte si na to, co přijde. Jedno je totiž jisté - i kdyby nová auta nezlevnila, zdražovat za současné situace opravdu nebudou.

Záplava neprodaných skladových aut na řadě míst jasně ukazuje, že aut je na trhu prostě moc. Slevy již vyrobených vozů jsou tak zřejmě nevyhnutelné, to ale neznamená, že zlevní všechno a všude. Některé modely jsou už naní nedostatkové zboží a stěží půjdou s cenou dolů

Zdroj: KFZ Betrieb

Petr Miler