Není C jako C, další novinka Mercedesu překvapí nabídkou motorů včetně velkého dieselu

Pokud Mercedes v poslední době překvapoval nabídkou motorů pro ten který nový model, pak leda negativně - také on rychle kráčí směrem od zákazníků vstříc regulátorům. V případě nového SUV spřízněného s třídou C ale dojde i na pozitivní překvapení.

V roce 2015 se Mercedes-Benz rozhodl upravit názvy některých svých modelů. Z GLK se tak stalo GLC, čímž měl být lépe deklarován příbuzenský vztah s třídou C. Pod tímto označením pak německá automobilka vyrábí kompaktní SUV dodnes, přičemž v mezičase nabídku rozšířila ještě o SUV-kupé. A přestože i díky faceliftu z roku 2019 obě verze stále lákají spoustu zákazníků, usínat na vavřínech se nevyplácí. Nemělo by nás proto překvapit, že třícípá hvězda již nějaký ten pátek pracuje na nástupci.

Co ovšem překvapením rozhodně je, to je skladba motorů, se kterou novinka dorazí na trh. Třída C je totiž k dispozici pouze se čtyřválci, což má dokonce platit i o variantách AMG. To je až brutální downsizing, dosavadní provedení bylo k mání nejen s šesti-, ale dokonce i s osmiválcovými motory. Leckdo by čekal, že GLC na tom bude stejně, ale ouha, novinka má dorazit také se šestiválcem, konkrétně s 2,9litrovou dieselovou jednotkou OM656. Tento agregát by přitom měl nabídnout minimálně 300 koní, přičemž se stejně jako čtyřválce dočká podpory od startéru-generátoru integrovaného do převodovky. Ten by měl dodat dalších 23 koní výkonu a 200 Nm točivého momentu.

Na detaily si budeme muset počkat necelé dva měsíce, premiéra by se totiž měla uskutečnit již 1. června. Zahájení prodeje je pak v Evropě naplánováno na září, Američané se nicméně budou muset obrnit daleko větší trpělivostí. Navíc je velmi pravděpodobné, že vrcholnou jednotku, tedy onen diesel, nedostanou. Stejně jako si nejspíše budou muset nechat zajít chuť také na čtyřválcové „producenty sazí“ s kódovým označením OM654, z nichž ten slabší by měl nabízet 194 a silnější 265 koní.

Jen u dieselů nicméně Mercedes nehodlá skončit, k mání proto budou dvě benzinové verze produkující 204 resp. 258 koní. Mimo to se nicméně na podzim ukáže ještě druhá vlna pohonných jednotek, přičemž tentokrát půjde o plug-in hybridy. Varianty 300e 4Matic, 400e 4Matic a 300de 4Matic by přitom měly nabídnout dojezd až 100 km čistě na elektřinu, přičemž jejich baterie bude možné dobíjet výkonem až 60 kW.

Tím nám informační pramen týkající se motorového prostoru vysychá. Zmínit tak již můžeme jen tolik, že GLC druhé generace ve srovnání s tou první naroste na 4,72 metru do délky. Zároveň bude užívat také o 15 milimetrů delší rozvor, díky čemuž zavazadelník pobere 600 litrů, tedy o padesát více než nyní. Němci jej zároveň hodlají osadit i řízením zadní nápravy (kola se budou moci natáčet v úhlu až 4,5 stupně), i když jistě ne ve standardu, což zredukuje průměr otáčení na 10,8 metru.

Kromě zavazadelníku se delší rozvor projeví pozitivně také na prostoru pro nohy zadních cestujících. Samotná kabina pak bude přejata ze zmiňované třídy C, nicméně dočkat bychom se měli několika unikátních prvků i jejího položení o trochu výše. Za volantem se přitom objeví 11,9palcový digitální přístrojový štít, jemuž bude dělat společnost 12,3palcová obrazovka multimediálního systému MBUX druhé generace.

Lze pak už jen dodat zmínku o asistenčních technologiích, kdy aktivní monitoring jízdních pruhů vás bude držet mezi čarami při rychlostech do 130 km/h, zatímco technologie reagující na statická vozidla má být aktivní do 60 km/h. Vylepšena pak bude i detekce dopravního značení, jenž by měla zvládat orientaci také na staveništi. Vše přitom Mercedes dělá hlavně proto, aby mohl nabídnout zodpovědnější autonomní jízdu než kdokoliv jiný.

Mercedes má vývoj nového GLC prakticky již ukončen, i když jej zatím ukázal jen v maskáčích. Za dva měsíce se dočkáme premiéry, od září si pak Evropané budou moci německé SUV koupit, na rozdíl od třídy C dokonce s šestiválcem pod kapotou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: MB Passion Blog

