Nissan i dnes prodává sympatické moderní SUV za 175 tisíc Kč. Vám ho ale nedodá, vlastně nevíme proč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Tohle auto není zastaralé v žádném slova smyslu - má moderní techniku, elektroniku i vzhled. A jen s menšími úpravami by obstálo před evropskými pravidly, takže s cenou 175 tisíc Kč by to drasticky nezahýbalo. Přesto tu k dispozici není a nebude.

Minulý týden jsem mohl otestovat Seat Arona. Španělský bratříček Škody Kamiq na trh dorazil v roce 2017 a čtyři léta na to prošel modernizací. Automobilka se během ní podívala hlavně na čelní partie, zatímco dovnitř zamířil volně stojící displej palubního systému. Svým způsobem to tedy byl facelift jemný, ovšem i přesto má Arona nadále co říct. Stojí za tím hlavně cena 4 138 milimetrů dlouhého SUV, která startuje na 499 tisících korunách. To je v současné Evropě docela láce, jakkoli nemile to zní.

Protože ale dnes má prakticky každý v mobilu či laptopu internet, snadno se může podívat, jak je tomu za hranicemi starého kontinentu. Možná bychom ale před takovou virtuální návštěvou měli varovat, neboť vám může řádně pocuchat nervy. Zvláště pokud během svých toulek zamíříte k indické nabídce Nissanu. Japonská automobilka totiž v nejlidnatější zemi světa nabízí již od roku 2020 SUV Magnite. To je o chlup kratší než Arona, délka 3 994 mm jej ovšem řadí do nižší daňové zátěže.

Magnite přitom aktuálně prošel faceliftem, který lze taktéž přirovnat k modernizaci španělského barda. Máme tu tedy nový přední nárazník a upravená čelní světla, stejně jako se zvětšení dočkala maska chladiče. Její výplet je navíc výraznější, aby působil třídimenzionálním dojmem. Odlišná je pak i grafika světel pro denní svícení, zatímco u vrcholných úrovní výbavy lze očekávat 16palcová litá kola s odlišným designem. To je ale v případě zevnějšku vše.

Přesunout se tak můžeme do kabiny, kde mezi novinky patří odlišná grafika digitálního přístrojového štítu a jiné dveřní panely. Klientela si pak v případě palubní desky a volantu může naporoučet různé barvičky některých detailů, tím ale facelift končí také uvnitř. Pod kapotou se ale již nezměnilo nic, litrový tříválec tak pokračuje v atmosférické i přeplňované formě (Arona na 1,0 TSI sází rovněž) a nabízí výkon 72 nebo 100 koní, jenž míří na přední kola.

Ani Nissan podobně jako Seat nenabízí pohon 4x4, jedinou volbou je tak převodovka CVT u silnější jednotky, kterou lze zaměnit za standardní pětistupňový manuál. Kde se nicméně obě značky těžce rozchází, to je ona avizovaná cena. Magnite lze totiž po modernizaci pořídit od 599 tisíc rupií, což je jen nějakých 165 tisíc korun. S takovými částkami ale Evropa není spojena už víc než dekádu, ostatně dnes za takovou sumu nemusíte pochodit ani v bazarech, pokud si vyhlídnete cokoli modernějšího.

Indie přitom v rámci tlaku na emise a bezpečnost nezaostává daleko za starým kontinentem, SUV Nissanu tak rozhodně nelze považovat za čoudící pojízdnou rakev. Zákazníci totiž mohou do výbavy dostat šest airbagů, ABS, EBD, kontrolu trakce, asistent rozjezdu do kopce, zadní kameru a parkovací senzory, detekci dopravního značení či úchyty Isofix. Magnite by tak mohl na evropské trhy zamířit jen s pár úpravami, které by cenu nafoukly, ale o kolik? Desítky tisíc na kus? Japonci by v té chvíli nestíhali vyrábět.

Nepřekvapivě ale máme smůlu, jakkoli Japonci s expanzí počítají. I když ale Magnite má být k dispozici v 65 zemích, půjde o trhy jako Afriku, Střední východ, Oceánii a zmiňovanou Indii. Jak jsme tedy naznačovali, někdy je vážně lepší o existenci některých aut raději nevědět. Zvláště když od nového roku bude novinka k dispozici i s levostranným řízením, načež se vlastně její dovoz přímo nabízí.

Magnite vypadá atraktivně, nově je také bezpečnější. Jeho pohonné ústrojí je hlavně v přeplňované formě plně vyhovující, Indie navíc v rámci emisních regulí za Evropou příliš nezaostává. SUV by tak z fleku na starý kontinent mohlo zamířit, přičemž s cenami od 165 tisíc korun by zbořilo bank. Jenže i když značka nově bude nabízet levostranné verze, do Evropy se nechystá. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.