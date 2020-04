Nová čínská luxusní limuzína je jako Rolls-Royce, rudou vlajku nabízí naprosto všude před 5 hodinami | Petr Prokopec

Čínská novinka chce oslnit luxusem a komfortem, pod kapotou však nabízí pouze dvoulitr nebo třílitr. Spíše než dynamikou chce oslnit komunistickým symbolem.

Luxusní značka Hongqi je vůbec nejstarší čínskou automobilkou, velmi dlouho však sloužila pouze komunistickým pohlavárům. Tomu ostatně odpovídal i její název, který v překladu odkazuje na rudou vlajku. A jakkoliv se v mezičase poměry částečně změnily a vozy značky Hongqi jsou nyní k dispozici i bohatým lidem mimo komunistické struktury, o svůj symbol nepřišly. Vlastně právě naopak, jak dokazuje nový model H9. Rudá zástava se totiž v jeho případě objevuje prakticky naprosto všude.

Máte pocit, že přeháníme? Pak schválně podrobně prozkoumejte fotogalerii níže. Odkaz na rudou vlajku se objevuje naprosto všude, nikoliv pouze na čelní masce a kapotě. Najdeme jej rovněž na výdeších za předními koly, na volantu i uprostřed palubní desky. A aby toho nebylo málo, zdobí rovněž klíčky. Pokud tedy někdo pochyboval o tom, že jsou Číňané na své politické uspořádání málo hrdi, tento vůz mu dokáže, že tomu tak opravdu není. Stejně jako lze v jeho případě marně pátrat po originalitě.

Hongqi H9 rozhodně nevypadá odpudivě, nicméně jen stěží se člověk dokáže zbavit dojmu, že prakticky veškeré detaily již někde viděl. Čelní partie jsou tak jasným odkazem na Rolls-Royce, zatímco vzadu najdeme inspiraci Mercedesem či Cadillacem. Dvoubarevný lak pak rovněž odkazuje na britskou automobilku, stejně jako si mnohý vzpomene třeba na Maybach, když ještě nebyl přerostlou třídou S, nýbrž samostatnou značkou.

Toto podobenství ve výsledku není až tak překvapivé, šéfdesignérem čínské značky je totiž od roku 2018 Gilers Taylor, bývalý šéf designu dvojitého „R“. Hongqi H9 bylo narýsováno již před jeho příchodem, Taylor nicméně dolaďoval detaily tak, aby se skutečně jednalo o Rolls-Royce východu. Soudů kvůli ochraně duševního vlastnictví se v případě této automobilky rozhodně nemusel bát, nicméně k té britské se nejspíše již nikdy nebude moci vrátit.

H9 nemá konkurovat nejvyšší lize, ale spíše vozům jako Audi A6, BMW řady 5 či Mercedes-Benz třídy E. Vůči nim se však pyšní mnohem působivějšími rozměry, na délku mu totiž naměříme 5,2 metru a v rámci rozvoru přes tři metry. Uvnitř lze tedy stoprocentně očekávat dostatek místa, a to jak na předních, tak i na zadních sedadlech.

Novinka dostala do vínku rovněž čelní matricové LEDky či záplavu chromu, stejně jako si lze povšimnout výsuvných klik vylepšujících aerodynamiku. Boky zdobí rovněž 20palcová litá kola, která jsou na některých snímcích jakoby zapadlá do karoserie. Je tak více než jisté, že Hongqi H9 dostalo do vínku vzduchový podvozek s tzv. nástupním režimem, kdy se vůz přiblíží o pár milimetrů více k zemi. Během jízdy se automaticky opět zvedne.

Zamířit můžeme pod kapotu, kde toho ale není mnoho k vidění. Pohonná jednotka je zcela skryta pod plastovými kryty, což má nejspíše svůj účel v zamaskování kořenů vozu. Nové Hongqi H9 je založeno na čínské verzi Audi A6L, přičemž ze stejných skladů vychází i motory. Základem je přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s 252 koňmi a 380 Nm, nad ním pak trůní třílitrový šestiválec s 272 koňmi a 400 Nm.

Při pohledu na tyto parametry je zjevné, že jízdní dynamika nebyla pro tvůrce prioritou, místo toho byl důraz kladen na luxus a komfort. V interiéru by nás proto neměla překvapit záplava kůže, dřeva a chromu. Čtyřmístné provedení je přitom k mání za příplatek, standardem je totiž třímístná zadní lavice. Mimo to pak v základu najdete rovněž semi-autonomní systém úrovně SAE 2,5, jenž umožní řidiči sundat ruce z volantu.

V Číně byl zahájen prodej, ovšem za nezveřejněnou cenu. Ta ale rozhodně nebude nízká, i přes nedostatek originality a „západní“ kořeny. Stále zde máme všudypřítomnou rudou vlajku jako symbol národní hrdosti, za kterou budou zákazníci platit nemalé peníze. Dá se ale předpokládat, že nikomu to vadit nebude, neboť s tímto vozem lze prokázat příslušnost a věrnost straně, což je aktuálně v Číně k nezaplacení.

Nové Hongqi H9 není příliš originální, to ale movitým Číňanům jistě vadit nebude. Podstatné pro ně je, že prakticky každý detail odkazuje na komunistický režim

Zdroje: Autohome China

