Nová čínská Octavia Combi vypadá jako z Hvězdných válek, s cenou od 300 tisíc Kč to bude hit

Tohle auto má zřejmě všechno, co je potřeba pro úspěch na dnešním trhu. Je ještě větší než Škoda Octavia IV, je praktické, má zajímavý design, moderní kabinu a techniku, která mu bez potíží dovolí prosadit se i v Evropě. A navíc stojí polovinu ceny skutečné Octavie, co víc si přát?

Škoda přišla v Číně prakticky o všechno, to už si dnes můžeme říci bez vytáček. Za loňský rok prodala v zemi pouhých 15 230 aut, což je o dalších 22,6 procenta méně než v beztak nejhorším roce 2022. A je to tak málo, že české prodeje značky za 2 měsíce její celoroční čínský odbyt snadno překonají. Uvážíme-li, že pro škodovku byla Čína daleko největším trhem světa, na kterém ještě nedávno prodávala přes 350 tisíc aut za rok, tedy skoro třetinu své celkové produkce, je to obrovský sešup.

Důvody nejsou žádné mystérium, česká automobilka prostě přestala být konkurenceschopná. Její auta za výhodné vozy v poměru výkonu a ceny možná ještě pár lidí považuje v Evropě, v Číně jsou to předražené stroje nezajímavé značky. O vítr z plachet přišla hlavně Octavia, která bývala za velkou zdí českým bestsellerem. Čím je dnes? Když vám řekneme, že si ji loni vybralo jen 1 781 Číňanů a je nejhůř prodávaným modelem značky, tu správnou odpověď asi najdete sami.

Co Octavii v srdcích Číňanů nahradilo? Řada domácích modelů, které jsou někdy sedany, častěji ale - tak jako v případě Octavie - liftbacky. Anebo také kombíky, což je na Říši středu obzvlášť neobvyklá koncepce. Byl to trh prodloužených sedanů, dnes je to spíš trh velkých SUV, přesto se domácí automobilky čas od času rozhodnout šlápnout do toho také s kombíkem. A ten nejnovější od Wulingu, automobilky provázané s koncernem GM, vypadá znovu zajímavě.

Říká si Xingguang alias Starlight, česky přesněji řekněme Hvězdný paprsek. Pokud je vám toto jméno povědomé, vězte, že sedan stejného jména se představil už loni a na přelomu listopadu a prosince se dostal do prodeje. Jak moc úspěšný je, zatím nevíme, Wuling ale nemíní čekat na odpověď. Do nabídky tak rychle přidává verzi kombi, která vlastně ctí jméno auta.

Svým designovým pojetím s uzoučkými světly, vlastně jen světelnými pruhy vpředu i vzadu, vypadá velmi futuristicky, zejména jeho příď by zapadla do obsazení Hvězdných válek. Základní tvary jsou ale relativně přízemní, je to takové lifestylové kombi po vzoru Audi. Interiér je pak méně nápaditý, avšak pořád moderní.

Po stránce techniky je auto ušité tak, aby se dalo prodávat prakticky kdekoli (Evropu nevyjímaje), a zároveň neodrazovalo klientelu. Pohání jej tedy hybridní jednotka sestávající ze spalovacího motoru 1,5 bez turba a elektromotoru, což asi nikoho neuchvátí, ale asi též málokoho odradí. Maximální výkon 130 kW (177 koní) a točivý moment až 320 Nm jsou obstojné hodnoty, stejně jako spotřeba pod 4 litry při vybitém akumulátoru o kapacitě 9,5 kWh. Ten tedy jde i nabít, ale výkonem nanejvýš 3,3 kW, tedy v podstatě doma ze zásuvky, to pak nabíjení trvá 3,5 hodiny.

Znovu nic ohromujícího, ale přijít někdo s něčím takovým (bavíme se o velkém autě s rozměry 4 835 x 1 860 x 1 515 mm, to je i ona Octavia vedle něj malá) v Evropě, stojí to milion. V Číně? Sedan se i se spoustou výbavy prodává od 88 800 CNY (asi 288 tisíc Kč), kombík má stát od zatím nepotvrzených 93 800 CNY (cca 303 tisíc Kč). Vážně byste vedle takové nabídky dali přednost Octavii pomalu s ničím od 620 tisíc Kč? Takhle vypadá prohra v konkurenčním boji, víc za tím není. Wuling aktuálně plánuje prodat toto auto v 70 tisících exemplářích ročně, to by byl na čínské poměry podobných aut hit. Srovnejte si to s loňskou bilancí Octavie...

Vypadá odvážně, jmenuje se zvláštně a ne vším uchvátí. Ale tak velký moderní a vybavený kombík se slušnou technikou od nějakých 300 tisíc Kč? Čechovi to v roce 2024 nutně musí znít jako sen. Foto: Wuling

