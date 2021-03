Nová verze Škody Octavia do detailu i naživo, zachrání prodeje české značky? před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Odpověď v tuto chvíli pochopitelně nikdo nezná, sami ale můžete po prozkoumání nejnovější Octavia posoudit, jak moc je to pravděpodobné. Podle nás je to atraktivní auto, teď jen kolik bude stát.

Škoda včera po měsících oficiálních i neoficiálních dílčích odhalení konečně naplno představila svou asi nejdůležitější novinku posledních let. Na první pohled nám může přijít nepřevratná, pokud si ale zasadíme věci do kontextu, je naprosto klíčová.

Jde o nám už známou Octavii čtvrté generace, ovšem ve verzi PRO určené pro Čínu. Právě tam Škoda strádá jako nikde jinde na světě a Octavia v tomto smutném příběhu hraje bohužel hlavní roli. Ještě v roce 2016 si za velkou zdí našlo kupce přes 160 tisíc Octavií, loni jich ale bylo jen 33 tisíc a ani celkový odbyt všech modelů nevyrovnal pár let starý výsledek „oktávky”. To je ohromný ústup ze slávy a škodovka potřebuje nový hit, aby se v Číně postavila na nohy. A vzhledem k tomu, jaký podíl na jejím celkovém odbytu čínské prodeje hrají či mohou hrát (bavíme se o desítkách procent), to ovlivní i její fungování ve zbytku světa.

Pokud automobilka chtěla přijít s nějakou velkou ránou, Octavia PRO se zdá být tím pravým, skoro doslova. Jde na poměry nižší střední třídy o obří auto - je o 6,4 cm delší (4 753 mm) a má o 4,4 cm delší rozvor (2 730 mm). Místo přibylo hlavně na zadních sedadlech, delší jsou tedy i zadní dveře. Vůz se dále vyznačuje upraveným, agresivnějším vzhledem, který více připomíná verze RS, třebaže nic takového v Číně k mání není a nejspíše ani nebude.

Právě vzhled je zatím Číňany chválen s tím, že by svou dramatickou proměnou mohl bodovat u mladší klientely, jež Škodu opouští. Naopak ne úplně vřele byl přijat fakt, že auto bude dále nabízeno s motorem 1,4 TSI se 150 koňmi, z nějž výkon bude na přední kola mířit přes sedmistupňový automat DSG - to je technika dosavadního provedení, někteří by od nového modelu čekali i novou techniku.

My jsme vám včera mohli vůz ukázat jen na prvních třech fotkách, nyní můžeme přidat kompletní oficiální sadu a agenturní záběry z místní předpremiéry. Sami tak můžete posoudit, jak moc atraktivní modifikací verze PRO je, o jejím osudu ale podle nás i čínských kolegů rozhodnou hlavně ceny. Ty ale budou odhaleny až v druhé polovině dubna po veřejné premiéře vozu na autosalonu v Šanghaji.

Nová Škoda Octavia PRO se lépe ukázala na studiových fotkách... Foto: Škoda Auto



...i naživo. Přijata byla vesměs vřele, teď je otázkou, kolik bude stát. Foto: Xinhua News Agency

Zdroje: Škoda Auto, Xinhua News Agency

Petr Miler