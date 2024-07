Nové Audi A4 má falešné jméno, přesto chce upřímně přiznávat spalovací pohon. Pořádný motor má ale jediný před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Šestá generace A4 se musela vzdát svého jména a předat jej zatím neexistujícímu elektrickému modelu, přesto chce žít v pravdě. Je to první auto Audi na platformě PPC, která znovu začne používat skutečné výfuky, s falší je prý konec.

Automobilky ze všech nejlépe vidí, že zájem o elektrická auta není takový, jak si jej malovaly, detailněji jsme to dnes už jednou probírali. Do bateriového pohonu ale nainvestovaly příliš mnoho peněz i jakési podivné cti, a tak se mu navzdory zřetelnému odporu většiny trhu snaží umést cestičku. Audi tak kupříkladu již před časem oznámilo, že upraví své názvosloví a elektromobilům vyhradí tradiční sudá označení, zatímco benzinová a dieselová auta budou užívat ta méně populární lichá. Je to podle nás velmi hloupý a matoucí tah, který se pokusí dostat nové elektrické generace oblíbených modelů jako A4 či A6 do rukou klientely, která o nic takového nestojí. A ve výsledku tak poškodí pověst tradičních jmen i potenciál nových spalovacích vozů, které o svá jména přijdou.

Jedním z takových je nová generace Audi A4, jejíž fotky a dílčí specifikace unikly už včera. Říká si A5, ale je to prostě A4 šesté generace, neboť nabídka nepočítá s kupé či kabrioletem, nýbrž s kombíkem zvaným Avant a sedanem, který je ovšem ve skutečnosti liftbackem. Novinka tak zároveň nahradí dosavadní A5 Sportback s pěticí dveří včetně výklopné zádi jako u Škod Octavia či Superb.

I když Audi klientelu záměrně mate, zároveň se u své novinky rozhodlo jít jí částečně na ruku. Je to absurdní, když uvážíte, že Audi zcela ostentativně ignoruje preference kupců v případě pohonu aut, ale vychází jim vstříc v případě dílčích designových detailů, ale taková je doba. Automobilka tak už Auto Expressu potvrdila, že se po mocné kritice vrací od falešných ozdobných výfuků, kterými neprocházely žádné horké plyny (u A4 byl tedy ještě „aktivní” aspoň jeden výfuk ze dvou, u A6 už ani jeden), ve skutečné „trubky”, kterými spaliny vozu budou odcházet. Design je navíc celkově výraznější, „konkrétnější” a místo velmi umírněných linií sází na větší agresivitou. S tím jdou skutečné koncovky výfuků dobře dohromady.

Po technické stránce vůz stojí na nové platformě PPC (Premium Platform Combustion), která je vylepšenou verzí dosud užívané architektury MLB Evo, právě ta má být se skutečnými výfuky nově spojena vždy. Nová A5 díky ní profituje z natažení rozvoru o 76 milimetrů na 2 896 mm. Překonána tak je kupříkladu i první generace Audi A8 (!) z roku 1994, která měla na kontě o 14 mm méně. To jen dokládá, kterak snímky vozu matou tělem - auto působí drobně a asi jen málokdo by hádal, že obě karosářské verze mají na délku 4 835 mm (a také 1,86 metru na šířku a 1,4 metru na výšku).

Co se motorového prostoru týče, nabídka zatím není příliš široká a je otázkou, jak moc velkého rozšíření se dočká. V případě modelů A5 totiž klientela bude moci volit jen mezi dvoulitrovým benzinovým a dieselovým čtyřválcem. První zmíněný produkuje 150 či 204 koní, přičemž menší stádo míří pouze na přední kola, u většího lze zvolit i pohon quattro. Obě verze motoru páruje znovu s dvouspojkovou automatickou převodovkou, která je jedinou volbou také pro diesel a kupodivu také pro šestiválec. Ten dosud používal hydrodynamický měnič momentu.

Motor 2,0 TDI profituje z přítomnosti mild-hybridní techniky, která výchozích 204 koní doplňuje o dalších 24. Znovu je pak možné volit mezi pohonem předních či všech čtyř kol, zatímco s vrcholnou verzí S5 je spojena pouze druhá zmíněná možnost. A také aktuálně jediný, už zmíněný šestiválec v nabídce v podobě benzinového třílitru. I ten přitom počítá s mild-hybridní pomocí, k dispozici tak bude mít 367 koní, s nimiž liftback i kombík zvládají pokořit stovku za 4,5 sekundy.

Hybridní technika má vliv i na druhý konec vozu, tedy na zavazadelník. Liftback s čistě spalovacím ústrojím totiž zvládá pobrat 445 až 1 299 litrů, s tím mild-hybridním ale jen 417 až 1 271 l. U kombíku je pak možné počítat s 476 až 1 424 litry resp. s 448 až 1 396 l. Objem palivové nádrže pohybující se mezi 56 a 60 litry je skromný, nejúspornější dieselová předokolka ale díky průměru 4,7 l/100 km zvládne i tak na jeden zátah přes tisíc kilometrů.

V interiéru se Audi zaměřilo na digitalizaci, stejně jako na větší míru komfortu. Pryč je tak většina tlačítek, místo nich může být palubní deska poseta displeji - vedle standardního 11,9palcového přístrojového štítu a 14,5palcové obrazovky multimediálního systému MMI je totiž možné za příplatek sáhnout také po 10,9palcovém monitoru před spolujezdcem. Opomíjet pak nesmíme ani na head-up displej, s jehož pomocí lze držet oči téměř celou dobu na vozovce.

Audi spustí objednávky již tento měsíc, přičemž ceny na domácím trhu startují na 45 200 Eurech, tedy na 1 145 000 Kč. Svá auta si nicméně první zákazníci převezmou až v listopadu. Příští rok se pak očekává minimálně příchod plug-in hybridu, který by měl nabídnout dojezd alespoň 100 kilometrů čistě na elektřinu. To však bude „bezemisní“ vrchol nové A5, neboť čistě bateriovým směrem má kráčet chystaná nová generace Audi A4, která vlastně žádnou A4 nebude.

Nové Audi A4, pardon A5 bude k mání jako liftback a kombík... Foto: Audi



...stejně jako provedení S5, které je v současné době jediným, které disponuje šestiválcovým motorem. Foto: Audi

Zdroje: Audi, Auto Express

Petr Prokopec

