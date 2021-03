Nové nejlevnější SUV Škody poprvé ukázalo interiér, je blízký dražším modelům před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Velmi blízko k původnímu konceptu má překvapivě i zevnitř auto, jež chce nabídnout všechny přednosti moderních Škod za ceny jen lehce přes čtvrt milionu Kč. Pro nás ale bohužel určeno není.

Škoda už loni odhalila vizi svého nového, malého SUV, které se mělo stát tím nejmenším a nejlevnějším v jejím portfoliu. Pokud vám slova jako „levný” nejdou dohromady s tím, co dnes Škody dělá, je třeba dodat, že auto je určeno pro indický trh, kde Škoda dostala na starosti vývoj čtyř novinek. Ty budou nabízeny nejen s logem Škody, ale i jako Volkswageny. O co půjde, pak nejlépe ukazuje právě prvotina s podivným jménem Kushaq, která se postupně odhaluje veřejnosti.

Prodávat se měla začít už loni, ale asi víte, co svět řešil místo vývoje aut - my to v České republice řešíme dodnes. Světová premiéra tedy vůz čeká až 18. března, po náznaku podoby zevnějšku ale česká automobilka už nyní ukazuje, co od vozu čekat i zevnitř.

Je třeba říci, že je to docela příjemné překvapení, neboť ač bude auto mnohem levnější, interiér se zdá blízký dražším modelům, jako je u nás Kamiq. S ním ostatně vůz sdílí technické základy včetně podvozku o rozvoru 2 651 milimetrů, staví na něm ale menší, nicméně přesto praktický vůz - v případě zavazadelníku nabídne 400 litrů v základu a 1 395 litrů po sklopení zadních sedadel.

Vnitřek jinak zaujme vcelku hravým, dvoubarevným pojetím s oranžovou (na přání možná i jinak zbarvenou) linkou rozdělující palubní desku na dvě poloviny. Tlačítek vidíme minimum a všechna jsou soustředěna pod relativně rozměrný displej uprostře palubní desky. Zbytek ve srovnání s ostatní mladoboleslavskou produkcí nepřekvapí, snad jen pojetí výdechů ventilace naznačuje snahy o invenci.

Pod kapotou se objeví jen benzínové agregáty, litrový tříválec a 1,5litrový čtyřválec. Ty bude možné spojit s šestistupňovým manuálem či sedmistupňovým automatem. Obě převodovky nicméně přenesou výkon pouze dopředu, pohon 4x4 nebude kvůli snaze o minimalizaci cen nabízen ani za příplatek. Do prodeje by se totiž nové SUV mělo dostat s cenou startující okolo 260 tisíc korun, což je částka, za kterou u nás nekoupíte ani Fabii. Že by se Kushaq mohl objevit v prodeji i u nás, ovšem nikdo ani nenaznačuje.

Škoda Kushaq poprvé ukázala interiér, na auto za čtvrt milionu dělá touto cestou dobrý dojem. Ilustrace: Škoda Auto



Podobu exteriéru nám automobilka naznačila už dříve. Ilustrace: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler