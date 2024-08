Nové SUV Volkswagenu odhalil únik. Někde z něj bude nový Tiguan, u nás to může být skoro cokoli před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Tohle auto nevypadá zle a má šanci konečně zabodovat tam, kde se dosud Tiguanu moc nedařilo, protože bude citelně větší. Evropa svůj nový Tiguan už má, ale Allspace ne. A v Číně budou tomuto vozu říkat ještě jinak, bude to ten správný světoběžník v čínském stylu.

Vyznat se v nabídce čínských automobilek dá pěknou fušku. Mnohé z nich totiž prodávají i několik generací a provedení jednoho a toho samého modelu bok po boku. Zároveň nemají problém dát jednotlivým autům jiná jména jen proto, aby si s dřívějším či pozdějším provedením nelezla do zelí, a klidně je na pěti trzích prodávají pod pěti různými označeními, která se navíc vzájemně překrývají.

Portfolia Číňanů tak působí neskutečně květnatě, i když taková vůbec být nemusí. Reálně se často jedná o vozy používající pořád tutéž základní techniku jen s pár dílčími změnami, která je zabalena do různých kabátů. Představte si třeba, že by Škoda prodávala souběžně Octavie III i IV, obě navíc i v prodloužených verzích a obě v před- i pofaceliftových provedeních. Jedné pak říkala Favorit, druhé Felicia, třetí Octavia a čtvrté Octavia Ušlechtilý Hřebec. Vedle toho by prodloužené verze nesly jméno Superb. A když by třeba Ušlechtilý Hřebec na nějakém trhu nedělal Škodě dobré jméno, klidně by mu říkala Felicia. Tohle je Čína jako vyšitá.

U nás by to působilo zmatečně, Číňanům to ale nevadí, neboť tato strategie logicky vede k nízkým cenám. Pro Volkswagen je Čína stále jeho nejdůležitějším odbytištěm, navíc spolupracuje s několika tamními automobilkami. A tak by nás vlastně by nemělo překvapit, že začíná chytat jejich manýry a zkouší podobné věci. Patrné je to při pohledu na nový Tayron L, jehož podoba a základní specifikace tradičně unikly přes patentovou databázi čínského Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT).

Novinka totiž narostla do délky na 4 684 milimetrů a disponuje rozvorem 2 791 mm, načež je v obou ohledech delší než existující Tayron. Tayron L je v důsledku toho o 133 mm delší než v Evropě prodávaný Tiguan, zároveň je ovšem o 51 mm kratší než čínský Tiguan L. VW tak vykryl jedno z posledních bílých místeček na tamní mapě. Protože ale to by i při využití téže techniky nemuselo vést k výdělku, rozhodl se, že novinku nebude nabízet pouze v Říši středu. Místo toho Tayron L předznamenává nový Tiguan, ovšem ve verzi, která bude k mání primárně v Americe. Začínáte být zmateni? Nedivíme se.

Základem všech těchto SUV je platforma MQB, která v případě Tayronu L umožňuje i zástavbu tří řad sedadel. Americký Tiguan by přitom měl dorazit jen jako sedmimístný, zatímco na některých trzích chce VW pro změnu nabízet jen čistě pětimístnou verzi, u které bude důraz kladen na prostor cestujících vzadu a zavazadelník. Ten bude v USA oproti první generaci větší navzdory zachování stejného rozvoru, neboť nedošlo pouze na prodloužení délky, ale i zvednutí výšky.

Po stránce motorické bude moci Čína volit ze tří variant, přičemž ani jedna nemíří nijak zvlášť „zeleným” směrem. Základ nabídky totiž tvoří přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 160 koní, nad níž se postaví dvoulitr, kterému turbo dopomáhá ke 186 či 220 koním. Do USA by nicméně měl dorazit pouze druhý zmíněný agregát, navíc velmi pravděpodobně v mild-hybridní a plug-in hybridní formě. Zda u toho bude 272 koní a 19,7 kWh, jimiž disponuje Tiguan eHybrid, je otázkou.

Vizuálně je Tayron L do jisté míry inspirován elektrickou rodinou ID, což je patrné hlavně z čelní masky. Ale pořád nevypadá tak nemastně a neslaně. Vizáž přídě standardně doplní diodová světla, s nimiž je možné počítat rovněž vzadu. Uvnitř pak čekejme mix tradičních koncernových prvků, tedy digitální přístrojový kokpit pojený s 15palcovou obrazovkou multimédií. Fyzická tlačítka jsou pak přítomna hlavně na volantu, na sloupek řízení se přesunulo i ovládání automatické převodovky.

Premiéra obou verzí, tedy čínské i americké, se očekává ještě letos. Výroba a prodej nicméně odstartují až na úvod příštího roku. Co to bude znamenat pro Evropu, je těžké říci, ale „nic” nemusí být správná odpověď. Nový Tiguan totiž dorazil jen v základním a nikoli zvětšeném provedení Allspace. U toho Němci nyní vyprodávají sklady, a je tak možné, že se i na starém kontinentu tohle auto objeví jako nový Tigual Allspace, Tiguan L nebo úplně jinak pojmenovaný vůz. No prostě jako v Číně, tahle strategie se zdá být nakažlivá.

Nový Tayron L bude k mání i ve verzi R-Line, která se chlubí agresivnějšími nárazníky, jenž délku vozu protahují oproti základu na 4 695 mm. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: MIIT, Autohome China

