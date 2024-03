Nový čínský konkurent Škody Fabia zná své první ceny. I se 192 koňmi je levnější než skutečná Fabia v základu včera | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Ani tento stav nemění nic na našem přesvědčení, že vůz měl přijít s poněkud méně ambiciózním, a tedy levnějším pohonem. Přesto je třeba ocenit, že i s takovým výkonem stojí v Británii míň než základní tříválcová Fabia.

Druhá generace MG3 se na českém trhu neprodávala, v Británii nicméně šlo díky startovní ceně 14 320 liber (cca 422 tisíc Kč) o jedno z nejlevnějších nových aut. Níže se dostala už jen Dacia Sandero, která tak měla prodejně navrch. Momentálně se ovšem čínsko-rumunský souboj již opakovat nebude, neboť MG3 třetí generace dostalo do vínku hybridní pohon, tedy alespoň prozatím. Zákazníci tak sice mohou počítat s benzinovou jedna-pětkou, elektromotorem a menším paketem baterií, ovšem zároveň také s nemalým zdražením - 4 113 milimetrů dlouhý hatchback totiž startuje na 18 495 GBP (asi 545 tisíc Kč).

I přes tento posun ale David Allison, který má u MG na povel produktové plánování, předpokládá, že novinka osloví 10 tisíc britských zájemců ročně. To jsou třikrát vyšší registrace, než jakých dosáhla druhá generace v době největšího zájmu. Z velké části za tím stojí odchod Fordu Fiesta na věčnost, nemalý vliv ovšem bude mít i ona cena. Ve finále totiž není až tak vysoká, jak se při pohledu na danou cifru může zdát, tedy alespoň relativně. Renault Clio E-Tech totiž Brity stojí 21 295 GBP (cca 628 tisíc Kč), za Toyotu Yaris Hybrid pak musí dát dokonce 22 630 GBP (668 tisíc Kč).

Oproti této konkurenci přitom MG3 není jen levnější, za méně peněz toho zároveň také mnohem více nabídne. V případě Renaultu je totiž třeba počítat se 145 koňmi, u Toyoty dokonce jen se 116. Ve srovnání s tím nový čínský hatchback disponuje 192koňovým pohonem. To doprovází třístupňový automat, který může působit jako archaická převodovka. Jenže MG jej záměrně upřednostnilo před CVT, které protežuje Toyota, neboť napomáhá akceleraci. Takový Yaris totiž stovku zvládá za 9,6 sekundy, MG si ovšem akceleraci střihne za rovných 8 sekund.

Japonský hybrid pak má sice na kontě méně emisí, a tedy i příznivější spotřebu, v případě Francouze je ovšem třeba počítat s vyššími čísly. Ve finále tak dost možná bude Allisonův odhad ještě střízlivý. Nové MG3 lze totiž srovnat i s čistě benzinovými vozy, třeba se Škodou Fabia. A je nutné hned na úvod dodat, že pro český model to vážně dobře nevypadá - v Británii totiž startuje na 19 720 librách (asi 582 tisíc Kč). Za vyšší sumu přitom zákazníci mohou počítat jen s litrovým tříválcem bez turba a 80 koňmi, tedy s o 112 koní nižším výkonem než u MG.

Bude tedy zajímavé sledovat, za jakou sumu bude hybridní Číňan s britskými kořeny k dispozici u nás. Pokud by si české zastoupení vydupalo stejný odstup od Fabie, která u nás statuje na 369 900 Kč, pak by MG3 bylo k dispozici za zhruba 350 tisíc korun. V takové chvíli by se i Sandero jevilo jako velmi drahé zboží, a to přesto, že startuje na 296 400 Kč. Za tuto částku totiž dostáváte jen 65 koní, tedy dokonce třikrát nižší výkon než u MG. Tušíme, že tak až pozitivní realita nebude, i za 450 tisíc korun by se ale jednalo o konkurenceschopné zboží.

Nové MG3 už nevypadá zastarale, pod kapotou pak disponuje 192 koňmi a uvnitř lze již v základu očekávat slušnou výbavu. To vše si přitom Britové mohou koupit za méně peněz než méně výkonnou, méně vybavenou Škodu Fabia 1,0 MPI SE Comfort. Foto: MG Motor

Zdroje: Autocar, MG Motor, Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.