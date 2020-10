Nový Duster jako Renault natočen i v Evropě, start prodejů musí být na spadnutí 8.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Renault

Je otázkou, zda se vůbec sluší v případě druhé generace Dusteru používat slovo „nový”, neboť pro nás je to už tři roky staré auto. Ne tak pro jiné - v Jižní Americe jde o novinku a do Ruska dosud nedorazil vůbec.

Mnohé z vás mohlo před pár dny překvapit, že v Jižní Americe se teprve nyní začal naplno prodávat nový Duster, však my jej známe již od roku 2017. Jenže je to fakt daný mnoha okolnostmi, od jiné strategie automobilky až po letošní koronavirová omezení. Auto se totiž mimo Evropu prodává téměř všude jako Renault, navíc v trochu upravených verzích a je docela pravděpodobné, že Francouzi nechtěli spojovat své jméno přesně s tím, co nabízí Dacia. Přidejte si k tomu, že Renault Duster ve své první iteraci dorazil na většinu trhů o dost později a rázem je pozdější inovace pochopitelná lépe.

I v kontextu zmíněného ale může zarazit, že některé trhy nemají nový Duster ani teď. Například v Indii se dál prodává jeho první generace a stejně tak v Rusku. To je ostatně jediný velký evropský trh, kde dnes už ikonické rumunské SUV neznají jako Dacii, neboť Renault usoudil, že tato značka nemá v někdejším lůně Sovětského svazu dostatečně dobré renomé. A tak tam některé Dacie prodává jako Renaulty, jiné jako Lady, přímo rumunská značka tam nepůsobí vůbec.

Právě z Ruska, konkrétně z Toljatti pochází níže přiložené záběry, které zachycují nový Renault Duster při testech v běžném provozu. Jak už místo přistižení naznačuje, výrobu auta bude mít přes kosočtverec na přídi na starosti AvtoVAZ (i výrobce Lad dnes Renault prakticky ovládá) a zaskočit může snad jen fakt, že auto má volant na pravé straně. Že by tedy Rusové dostali novinku souběžně s Indy a vývoj obou verzí probíhal současně? Je to dost dobře možné.

Pokud k tomu dojde, dostane se Duster ve své nové či novější iteraci na všechny významné trhy, neboť po střední a západní Evropě a Jižní Americe jsou Rusko a Indie posledními dvěma obry, kam ještě nedorazil. Kdy by se tak mohlo stát, není v oficiální rovině jasné, naše informace z Renaultu ale hovoří ještě o letošním roce a nemáme důvod jim nevěřit. Ostatně i testy prováděné za bílého dne naznačují, že debut musí být na spadnutí.

Takto znají Rusové Renault Duster dnes, nic novějšího si stále nemohou koupit. Foto: Renault



Dočkat by se měli modifikace velmi podobné té Brazilské, v zásadě nového Dusteru s interiérem Renaultu Arkana. Foto: Renault

Zdroj: AvtoVAZ News@VKontakte

Petr Miler