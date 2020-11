Nový Fiat 500 je zatím propadák, Italové si ale nechali otevřená zadní vrátka před 3 hodinami | Petr Prokopec

Bylo velmi odvážné vsadit u takto malého auta jen na elektrický pohon a soudě podle dosavadního zájmu o něj je reakce trhu bez překvapení vlažná. Dle šéfa značky ale auto ještě může dostat spalovací motor.

Pohled na letošní výsledky Fiatu musí fanouškům značky trhat srdce. Italská automobilka v Evropě prodala od začátku ledna do konce října 373 438 auto, což je oproti stejnému období loňského roku propad o 29 procent. Před Fiat se tak v prodejních statistikách dostaly i Audi, BMW či Mercedes, které sice vinou koronaviru také strádají, nicméně před příchodem pandemie byly v lepší formě. Problémy Fiatu totiž nestartují v letošním roce, nýbrž protínají celou uplynulou dekádu.

V roce 2009 Fiat stanovil svůj poslední rekord, kdy dosáhl na 2,2 milionu globálních prodejů. To byl zřejmě pro Italy signál, že mohou složit ruce do klína, jinak si následný úpadek nedovedeme vysvětlit. Automobilka totiž zcela rezignovala na stávající trendy a i v dnešní době má v nabídce pouze jedno jediné SUV. Konkurence je na tom přitom výrazně lépe, a to nemluvíme pouze o takovém Volkswagenu. Ostatně i dealeři Škody jsou aktuálně schopni vám nabídnout Kamiq, Karoq nebo Kodiaq.

Fiat se bůhvíproč pořádně nesoustředil ani na svá tradičně úspěšná mini. Punto postupně odpískal a z popularity pětistovky, kterou vrátil na světové trhy v roce 2007, žije bez velké modernizace už 13 let. Není tedy divu, že i její prodeje začaly povážlivě klesat. Fanoušci se dočkali až letos, dlouho očekávaný bonbonek jim však v ústech řádně zhořknul. Fiat totiž přišel pouze s elektrickou verzí, která se na trhu nemohla potkat s velkým úspěchem. Zájem dosavadní klientely o ni je tak téměř nulový.

Automobilka mohla s něčím podobným počítat, ovšem asi jí nedošlo, že mezi její stěžejní trhy patří také země jako Brazílie, kde elektrický pohon nebude nikoho zajímat ještě dlouho, pokud vůbec někdy. Rýsuje se tedy dokonalé fiasko? Ne nutně, Fiat si nechal otevřená jakási zadní vrátka.

Šéf automobilky Olivier Francois totiž naznačil, že novinka by se nakonec mohla dočkat i spalovacího motoru. Ačkoli něco takového Fiat zprvu zcela odmítal, podle Francoise je i nová pětistovka postavena na platformě, která umožňuje i zástavbu hybridního či benzinového nebo dokonce dieselového ústrojí, pokud to bude třeba. Francois opakuje, že Fiat s takovým aktuálně nepočítá, ovšem nemůže vyloučit, že by své rozhodnutí do budoucna nezměnil.

Jsme tedy zvědavi, jak to nakonec s novou pětistovkou dopadne. S ohledem na současné tendence nemusí sázka na elektrický pohon působit marně, v třídě nejmenšího Fiatu je ale obtížně ekonomicky ospravedlnitelný, cenu žene příliš vysoko. Přepřažení zpět na konvenční pohon by tak dávalo smysl, ať už se to příznivcům elektrické revoluce líbí, nebo ne. A to obzvláště na trzích, kde elektromobilita není a stěží v dohledné době bude bohatě subvencována.

Nový Fiat 500 by nakonec mohl dostat spalovací motory, platforma vozu to pro případ nezájmu o elektrický pohon kupodivu umožňuje. Foto: Fiat

