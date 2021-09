Nový nejvýkonnější Mercedes je zklamání. Výkon má jen na chvíli, hmotnost na pořád před 4 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes se bohužel rozhodl ohromovat zajímavými papírovými parametry místo zajímavé reality. Výkon 843 koní dokáže udělat dojem, k dispozici je ale jen na 10 sekund. Raději nezveřejněná hmotnost je na stálo.

Jednu věc elektromobilům rozhodně nelze upřít, ve zrychlení se jim máloco vyrovná. Koneckonců stačí zmínit, že takový Rimac Nevera zvládá čtvrtmíli za pouhých 8,6 sekundy, což je nový světový rekord pro produkční vozy. Nesmíme ovšem zapomínat, že s elektrickým pohonem je zejména kvůli bateriím spojena vysoká hmotnost. U jednostranně zaměřeného chorvatského supersportu to až tak nevadí, automobilka totiž nemusela dělat tolik kompromisů. V případě běžnější produkce ale začíná kombinace vysokých výkonů a hmotnosti působit obavy.

Ilustruje to nový Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, který disponuje tímtéž přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem jako jeho příbuzní. Spalovací jednotka nicméně byla doplněna rovněž elektromotorem a paketem baterií. Elektromotor se nachází na zadní nápravě a je součástí dvoustupňové převodovky a elektronicky ovládaného samosvorného diferenciálu. Mimo to dostala novinka do vínku pochopitelně i klasický devítistupňový automat, takže o jednoduché řešení opravdu nejde.

Spalovací motor produkuje 651 koní, tedy více než ryze benzinové verze, a 900 Nm točivého momentu, k čemuž elektrická jednotka přihazuje dalších 204 koní. Ovšem pouze po dobu 10 sekund, poté se její potenciál redukuje na 94 koní. Jaká je v tu chvíli jízdní dynamika, značka neuvedla, nicméně při plném potenciálu 843 koní lze počítat se stovkou za 2,9 sekundy a maximálkou 316 km/h. To jsou opravdu působivé hodnoty, zvláště na vůz, který má čtvero dveří a prostorný zavazadelník. Jakkoliv s ním ale můžete vozit děti do školky, okruhu se možná raději vyhněte.

Důvodem je pochopitelně ona hmotnost, která už u ryze spalovacích variant startuje na nemalých 1 970 kilogramech. V případě osmiválcových verzí ovšem již šplhá nad dvě tuny. A v tomto případě bude ještě zásadně vyšší, neboť jen samotné baterie o kapacitě 6,1 kWh přihazují 89 kilo. Mimo to je třeba počítat s oním elektromotorem a převodovkou, stejně jako s integrovanou palubní nabíječkou, která při připojení na domácí 400 V zásuvku nabíjí výkonem 3,7 kW. Díky tomu můžete mít i na chatě baterie plné za přibližně dvě hodiny, urazit s nimi ovšem zvládnete jen 12 km. 2,5 tuny? Nedivili bychom se, ostatně Mercedes ví nejlépe, proč zrovna tento údaj nezveřejnil. A zatímco 843 koní je na chvíli, hmotnost je na pořád.

Elektrodojezd se přitom podílí na papírovém snížení spotřeby na 8,6 l/100 km, tomuto údaji ale snad nevěří ani vedení Mercedesu. S ohledem na výkon i hmotnost je třeba počítat s vyšší žíznivostí, tedy pokud nehodláte plynový pedál pouze lechtat. V té chvíli by ale koupě vrcholného AMG postrádala smysl. Cenu pak třícípá hvězda sice neoznámila, benzinové GT 63 S ale vychází na 4,5 milionu korun. Dá se tedy předpokládat, že s elektrotechnikou se zákazníci dostanou vysoko nad 5 milionů korun.

Kromě plug-in hybridního ústrojí za své peníze můžete počítat s karbon-keramickými brzdami, jež by si i díky velikosti předních kotoučů (420 mm) měly s onou hmotností poradit. Tedy alespoň na chvíli, na okruhu bychom je však raději dlouhodoběji netestovali, a to ani přesto, že jedním ze sedmi řidičských režimů je ten závodní. Zajímavý je nicméně mód Slippery, jenž je určen pro mokro a zimu a redukuje výkon. Zároveň je pro danou chvíli vyřazeno i regenerativní brzdění.

Tím se dostáváme prakticky na konec prezentace, zmínit již můžeme jen standardní podvozek AMG Ride Control+ se vzduchovými měchy a elektricky ovládanými tlumiči. Sportovní divize Mercedesu zároveň vyrukovala s novým designem 20- a 21palcových litých kol, stejně jako se specifickými obrazovkami palubního systému. Tím však odklon od standardu končí, načež se již nemůžeme dočkat srovnání novinky s jejím ryze benzinovým příbuzným, a to nikoliv pouze v přímém směru.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance je aktuálně nejvýkonnějším vozem třícípé hvězdy, díky kombinaci osmiválce a elektromotoru nabízí až 843 koní. Ovšem pouze na 10 sekund, poté se potenciál elektrické jednotky redukuje. Více než dvoutunová hmotnost je ovšem standardem po celou dobu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec