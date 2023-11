Nový Renault Master dál sází i na diesely, s elektrickým pohonem ostatně nemá šanci uspět před 2 hodinami | Petr Prokopec

K čemu je vám drahá dodávka, se kterou zvládnete reálně ujet zhruba 100 kilometrů? Odpovídat nemusíte, Francouzi to zjevně pochopili. Toto provedení tak vyvinuli spíše jen do počtu, většinu registrací obstarají jednotky Blue dCi naladěné na 105 až 170 koní.

Rozhodně si nemyslím, že bych měl patent na rozum, a tak se snažím vyjadřovat jen k věcem, kterým rozumím. Dnešní téma je mi blízké, neboť mám nemalé zkušenosti s řízením dodávek, však jen za volantem Fordu Transit jsem najel přes 1 milion kilometrů. A stejně tak vím, jak je na tom dnes většina drobných či středně velkých živnostníků. Ani v nejmenším nejde o boháče, kteří by si mohli dovolit každý týden nové Ferrari. Místo toho pomalu všichni pracují od rána do rána, často od pondělí do neděle, aby dokázali zajistit své rodiny.

Když tedy automobilky začaly mluvit o tom, kterak by dodávky začaly fasovat elektrické ústrojí, ťukal jsem si prstem na čelo. Z oné praxe totiž vím, že s tímto typem aut je třeba jezdit co nejefektivněji. Nemáte tedy čas na žádné zbytečné zastávky, místo toho musíte denně ujet i tisíce kilometrů. A aby toho nebylo málo, je třeba využít veškerý myslitelný prostor, jaký je s povětšinou hranatou karoserií spojen. Ideálem pro dodávky je tedy dieselový pohon, ne benzinový, elektrický či jakýkoli jiný.

Mysl vedoucích manažerů nicméně opanovala ideologie, proto došlo na rozhodnutí, která se naprosto příčila zdravému rozumu. Pročež vlastně bylo jen otázkou, než dotyční narazí na tvrdou realitu. Na něco takového zjevně již došlo, prodeje dodávek nabízených jen s elektrickým ústrojím totiž v zemích, kde scházela štědrá vládní dotační ruka, začaly rapidně klesat. A právě proto bylo zaveleno k obratu. Onen diesel tak již není zapovězenou věcí, nýbrž ústrojím, na jehož bedrech znovu leží případný úspěch.

Tím se můžeme přesunout k Renaultu, jenž po třinácti letech přichází se zcela novou generací dodávky Master. Ve srovnání s předchůdcem dostala do vínku kratší přední kapotu, jiný úhel sklonu čelního okna a zúženou záď. To vyústilo v nižší větrný odpor, což má pozitivní vliv i na efektivitu jednotlivých nabízených ústrojí. Mezi nimi nebudou chybět dieselové motory Blue dCi, jenž nabídnou 105, 130, 150 a 170 koní. Podle Renaultu přitom u těchto jednotek klesly emise CO2 v průměru o 39 g/km.

Vedle dieselů budou k mání také dvě elektrické varianty, z nichž ovšem ta níže postavená nedává žádný smysl. Její jednotka totiž sice produkuje 130 koní, spárována je však s paketem baterií o kapacitě 40 kWh. Teoretický dojezd tak činí 180 km, praktický se bude pohybovat okolo stovky. Proč by někdo měl něco takového pořizovat, je nad moje chápání - taková verze totiž nezaboduje ani u kurýrů či pošťáků. Ostatně se jen dá předpokládat, že dorazila proto, aby Renault mohl použit úsloví „cena od“.

V případě druhé elektrické varianty totiž zákazníci již budou muset sáhnout do kapsy hlouběji, a nikoli kvůli navýšení výkonu na 143 koní. Důvodem je paket baterií o kapacitě 87 kWh. S tím je spojeno již 410 km papírového dojezdu, což působí lépe, nicméně ve srovnání s diesely, které nebudou mít problém s dvojnásobnou vzdáleností, tu stále nemáme důvod k potlesku. Zvláště když je nad slunce jasné, že toto provedení bude dost možná stát dvakrát tolik co základní Master Blue dCi a reálný dojezd naloženého auta bude znovu zlomkový oproti tomu udávanému.

Francouzi dodávají, že dodávka je připravena i na vodíkový pohon. Kdy jej ovšem dostane, je v tuto chvíli ve hvězdách. Navíc ani v tomto případě nebude diesel překonán. A jakkoli ve srovnání s dobíjením baterií je třeba k doplnění nádrží méně času, problémem je horší infrastruktura. Renault tak ve finále neměl jedinou možnost, jak poslat diesely do důchodu - bez jejich přítomnosti by prodeje novinky mohl rovnou odpískat.

Abychom se však nezabývali jen samotným pohonem, můžeme zmínit, že zákazníci budou moci v rámci délky, výšky a nákladového prostoru volit z více než 40 různých konfigurací. Za sedadla přitom budou moci napěchovat 11 až 22 kubických metrů, případně pak až 4 tuny. Kabina samotná pak díky řadě přihrádek pojme 135 litrů, tedy o 25 procent více než dosud. Sázka na černé téma ji činí vizuálně hodnotnější, stejně jako vyšší standardní výbava.

Zajímavá je pak nabídka týkající se exteriéru. Běžná paleta barev totiž čítá jen 7 možností, ovšem v případě zájmu je na výběr přes 300 speciálních odstínů. Renault si je tak vědom nemalé konkurence, pročež se snažil udělat vše správně. Aktuálně tak už zbývá jen vyčkat na ceny, které by měly být oznámeny před zahájením prodejů na jaře příštího roku.

Nový Master bude nabízen ve více než 40 konfiguracích, stejně jako budou zákazníci moci volit z různých druhů pohonu. Smysl nicméně pořádá dává jen ten dieselový. Foto: Renault

