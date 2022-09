Nový vrchol korejského luxusu už se prodává v Evropě, s motorem 3,3 V6 stojí jen o málo víc než Škoda Superb před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Je nepochybně odvážné vydat se zrovna v této době na starý kontinent s takovým modelem, bohužel pro nás je ale třeba rozlišovat Evropu a Evropskou unii. V zemích EU takový model není vítán, v zemích CIS zjevně ano, i teď.

Kia u nás proslula jako výrobce mainstreamových aut nabízejících dobrý poměr kvality a ceny, v jiných částech světa ale míří i podstatně výš. Připomenout můžeme třeba velké a luxusní SUV Mohave, dnes si ale posvítíme na vrchol nabídky konvenčních modelů. Na přiložených fotkách můžete vidět mohutný, více jak pětimetrový sedan nabízený jen s motory o šesti a osmi válcích. Uvnitř se pak chlubí záplavou dotykových displejů, jež doplňuje kožené čalounění a kovové či dřevěné dekory - to má k mainstreamu daleko podobně jako Putin k Nobelově ceně za mír.

Dalším vrcholným modelem značky je tedy faceliftovaná Kia K9 zvaná jinde také K900 či Quoris. Korejská automobilka tento vůz nedávno zásadně překopala a sáhla po modifikacích přídě i zádě. Původní podoba slavného tygřího čumáku je tak nenávratně pryč a místo ní tu máme spíše unifikovanou masku známou z jiných modelů. Vzadu je K9 svébytnější, otázkou přitom je, zda pro dobro věci - sázka na poměrně buclatá světla propojená diodovou lištou spíše budí rozpaky. Ony lampy navíc tvarově neodpovídají těm předním, takže výsledek vypadá, jako by někdo spojil dvě různá auta do jednoho.

Design vozu ale posuďte sami, za nás dodáme, že kromě nové masky jsou jiné i světlomety, stejně jako kapota či nárazník. Vzadu pak došlo jen na změnu grafiky lamp, proto vlastně ona dvojakost charakteru celého vozu. Mimo se ještě přesunulo vykrojení pro poznávací značku z víka zavazadelníku na nárazník. To je ale v rámci venkovního přerodu vše.

Uvnitř stojí za pozornost nahrazení 12,3palcového displeje 14palcovým, kromě toho ovšem Kia K9 dostala do vínku i čtečku otisků prstů. Tato technologie systému oznámí, kdo právě usedl do sedačky, načež je upraveno jak její nastavení, tak i sklon zpětných zrcátek a klimatizace. Mimo to ovšem lze zmínit ještě vylepšenou zvukovou izolaci či přepracovaná multimédia, jež půjde modernizovat online.

Po stránce motorické je vůz vyráběn s 3,3litrovým přeplňovaným či 3,8litrovým atmosférickým šestiválcem, k dispozici je také přirozeně plněný osmiválec 5,0. Takové auto by člověk v Evropě nečekal, netroufne si ale jen do EU, kde by s trochou (ale opravdu jen trochou...) nadsázky většinu ceny tvořily pokuty za nadlimitní emise CO2. Mimo země Unie ale K9 měla být k mání a přesně to se nyní potvrdilo.

I když tomu okolnosti nenahrávají, prvním odbytištěm se staly země CIS neboli Společenství nezávislých států, zejména pak Rusko. Korejci na rozdíl od EU či USA nepřerušili s Ruskem obchodní styky, a tak tam jejich automobilky nadále působí, třebaže v poněkud omezeném režimu. Zjevně ale není tak omezený, aby se v zemi nemohl začít prodávat model K9, který by jako konkurent aut typu Mercedes třídy E mohl v době jejich nedostupnosti bodovat i více než za jiných okolností.

Korejci si do zemí CIS netroufnou s motorem V8, jediný motorem v nabídce je šestiválec. K dispozici bude dále pouze vrcholná výbava Premium zahrnující všechno, co si dokážete v této třídě aut představit. Dalo by na knihu všechny standardní prvky vyjmenovávat, za všechny ale řekněme, že pokud očekáváte věci jako masážní ventilovaná sedadla čalouněná jemnou kůží, multizónovou klimatizaci, výkonný audiosystém nebo LED lampy osvětlující jen tu část silnice, která zrovna osvětlena být může, pak to všechno tu je.

Jde tedy o zajímavý přídavek do nabídky, na jeho cenu se dá hledět lecjak. Suma 7,4 milionu rublů je v českých korunách absurdita, jde o více jak 3 miliony korun, kurs rublu je ale letos hodně uměle posílený. Více napoví cenové srovnání se Škodou Superb, která ve vrcholné verzi s motorem 2,0 TSI s 280 koňmi a pohonem 4x4 Laurin & Klement stojí přes 6 milionů rublů. K9 je auto je auto jiné třídy, koncepce, dostupné motory jsou též o úroveň výše, stejně jako výbava... S cenou vyšší jen asi o 23 procent tak nepůsobí jako špatná nabídka. Že by se za podobných podmínek tento vůz začal prodávat v Česku, je ovšem krajně nepravděpodobné.

Kia K9 se v novém začala prodávat v zemích CIS, zejména pak v Rusku. Absolutní optikou je drahá, relativně si drží úroveň očekávanou u vozů této značky. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

