Nový vrchol sportovních silničních Porsche je tak brutální extrém, že mu sebrali i zadní okno včera | Petr Prokopec

Pokud chcete auto, se kterým pořád můžete na veřejné silnice, a přesto s ním budete excelovat na okruhu, patrně nelze zajít dál než sem. Porsche 911 GT3 RS s továrnou dodávaným kitem Manthey je vskutku mimořádná brutalita.

Svého času byla pomalu jediná auta, za jejichž volant jsem se opravdu těšil, ta sportovní. Nebylo to až tak překvapivé, neboť jsem neměl ani děti, ani hypotéku, načež pomalu veškeré vydělané peníze mohly končit v nádržích aut, do jejichž zavazadelníku se mi vešlo akorát tak oblíbené tričko. A jakkoli už příchod rodiny mé vnímání změnil, asi nejvíc ho ovlivnil týden strávený se zástupci Radicalu a ježděním s modely SR3 a SR4 na španělském okruhu Guadix. Od té doby hledím na sportovní auta jinak, vlastně je skoro odmítám.

Je mi jasné, že jsem teď řadu lidí zvednul ze židle. Jenže zkuste na chvíli potlačit emoce a podívat se na celý problém s jistým odstupem. Když totiž toužíte po nejvhodnějším dopravním prostředku do města, není nic vhodnějšího než malý hatchback. Potřebujete pravidelně nakládat nad zadní nápravu obří náklad, který následně musíte v krátkém čase přesunout stovky kilometrů daleko? Pak zvolte kombík, SUV či dodávku.

Co ale koupit, když se chcete pobavit? V takovém případě nemůžete zůstat na veřejných komunikacích, kde vás budou silniční sporťáky akorát týrat svou nepraktičností, hlukem, tvrdostí... Vyberte si. Musíte tedy vyrazit na okruh, kde vás nebude trápit ani stále hustější doprava, ani policie číhající za bukem, silniční sportovní automobil ale v takový moment začne ukazovat své limity. Neboť i když má na přídi logo Porsche, Ferrari nebo Lamborghini, vždy museli jeho tvůrci přistoupit k řadě kompromisů, které se na okruhu začnou projevovat. Účelově postavený závoďák nemá v tomto ohledu na kontě nemá jediný.

Dost tedy přemýšlím nad tím, pro koho je určeno Porsche 911 GT3 RS osazené novým kitem společnosti Manthey Racing. Je to úchvatné auto, o tom žádná, jakkoli ale došlo na úpravy podvozku, brzd či třeba aerodynamiky, stále zde máme vůz, který je oprávněn nosit registrační značky. Skutečně s ním ale bude chtít kdokoli vyrazit na okruh po vlastní ose? Asi ne. A bude pak na okruhu fungovat tak, jak by mohl? Také ne.

Neberte to špatně, pořád je to asi to nejlepší řešení, chcete-li auto, se kterým pořád můžete na veřejné silnice, a přesto s ním budete excelovat na okruhu. Stále to ale bude kompromis. Nechci vás ale dál zatěžovat svými pohledy na věc, a tak se raději pojďme podívat na samotnou novou 911 GT3 RS dekorovanou kitem Manthey. Ta vzbudilo patřičný rozruch už kvůli tomu, jak vypadá - úpravy vozu šly tak daleko, že místo zadního okna dostala karbonový dekl, který je o čtvrtinu lehčí než nejlehčí použitelné zadní okno. A z něj vyrostla vpravdě obří zadní ploutev.

Nejde pochopitelně zdaleka o jedinou aerodynamickou úpravu, která především zvyšuje stabilitu v zatáčkách. Nový je prakticky každý panel karoserie, ať už jde o čelní nárazník s větším splitterem či zadní s mohutnějším difuzorem. Ideálnímu obtékání vzduchu je pak uzpůsobena i nová kapota, blatníky, boční prahy či střecha. Vše pak završuje napevno uchycené zadní křídlo, přičemž paket zvedá přítlak na rovných tisíc kilogramů při rychlosti 285 km/h, která zřejmě bude i maximem.

S motorem si totiž Manthey nepohrálo, atmosférický čtyřlitrový šestiválec tedy nadále produkuje 525 koní. A jakkoli má díky karbonu na povel nižší hmotnost, vyšší přítlak zkrátka bude nejvyšší rychlost citelně redukovat. Což nejspíš na okruhu nikomu vadit nebude, ostatně více vhod vám přijdou nové pružiny, které jsou vpředu o 30 a vzadu o 14 procent tužší. Revizemi ovšem prošly také tlumiče, u nichž okruhový režim je třeba nastavit ručně.

Zmínit lze ještě brzdové destičky se závodní charakteristikou, které lze spojit i s karbon-keramickými kotouči, tím však modifikace končí. Jakkoli klientela si může dopřát třeba podsvícené dveřní prahy a LEDkový projektor, který vám po otevření dveří vysvítí na zem logo Manthey. Skutečně ale někdo něco takového potřebuje u stroje, který by měl teoreticky zvládnout Nordschleife za méně než 6 minut a 44 sekund?

Za doplňkový bodykit je přitom třeba zaplatit zhruba 1,95 milionu korun, za dalších 6,63 mil. Kč si ovšem napřed musíte pořídit samotné Porsche 911 GT3 RS. Když se ovšem rozhodnete pro koupi závodního GT3 Cup, stačí vám přibližně 7 milionů korun. V té chvíli ovšem budete krotit jen 1 250 kilogramů, tedy o 200 kg méně, jenž má na kontě výchozí GT3 RS. Finální volbu ale pochopitelně necháme na vás, tu moji si asi dokážete dovodit.

