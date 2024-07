Nový VW Transporter poprvé ukázal svůj interiér, uvnitř nabídne dosud nevídané věci před 5 hodinami | Petr Prokopec

Oblíbená dodávka znovu dorazí s klíčovým dieselovým pohonem, s ním však nebudou spojené dvě zásuvky schopné napájet i cirkulárku. Na druhou stranu vám zvládne odvézt tři europalety přes půlku Evropy bez jediné zastávky.

Už víc než půlrok láká Volkswagen na nový Transporter T7, na sklonku května dokonce začal přijímat objednávky. Slavnostní premiéra je ale naplánována až na zářiový IAA ve Frankfurtu, takže jsme dodnes neviděli vše. Němci proto dál posílají do světa nové a nové informace, díky kterým si můžeme celkový obrázek postupně domalovávat. A dnes tu máme další dílky do skládačky.

Než se k nim dostaneme, zrekapitulujme, že nový Transporter rychle je v podstatě ve všech ohledech vylepšenou předchozí generací téhož vozu. I novinka tedy bude k dispozici se standardním i prodlouženým rozvorem, načež se jeho délka bude pohybovat mezi 5 050 a 5 450 milimetry. V závislosti na normální či zvýšené střeše pak zavazadelník pobere 5,8 až 9 kubických metrů nákladu, přičemž druhý zmíněný údaj odpovídá třem europaletám. Zajímavé pak budou volby v případě pohonných jednotek, neboť ty nejsmysluplnější - tedy dieselové - nepochází od VW. Místo toho je měl dodat Ford, neboť Transporter stojí na platformě Transitu Custom.

Turbodiesely by měly produkovat 110, 150 a 170 koní, vedle nich ovšem ze skladů modrého oválu dorazí ještě plug-in hybridní ústrojí s 233 koňmi. VW pro změnu má plně stát za pohonem elektrické varianty, jejíž baterie o kapacitě 71 kWh v kombinaci s plně naloženým vozem povedou k velmi omezenému dojezdu. Ve finále tedy bude jedno, zda sáhnete po základu se 136 či vrcholu s 218 koňmi, neboť dodávka, která bude mít problém ujet s nákladem 200 km na jeden zátah, je opravdu holý nesmysl.

Co se interiéru týče, na těm se VW zaměřil se svými nově odhalenými fotografiemi. V kabině tedy majitele bude čekat kombinace 12palcového digitálního přístrojového štítu a 13palcové obrazovky multimédií. Dieselové verze pak značka osadila pouze jednou zásuvkou na 230 V, která je zasazena do rámu sedadla řidiče. Elektromobil a plug-in hybrid však mohou počítat se dvěma dalšími v oblasti koncového sloupku - zvládat napájet mají vše od laptopů až po cirkulárky.

Poslední zmíněné můžeme vnímat jako menší úlitbu alternativnímu pohonu, jakkoli lze rovněž souhlasit, že standardní startovací baterie dieselů na něco takového nemá dost šťávy. Kdyby ale Němci chtěli, rozhodně by ji mohli osadit jednou menší, která by napájela různé pracovní nářadí. O její dobíjení by se pak postaral specifický jízdní režim. Na druhou stranu, cena takového provedení by šla nahoru. A ani to si se smysluplným pracovním nástrojem moc netyká.

Transporter T7 nabídne plně digitální interiér, do zavazadelníku pak pobere až tři europalety. Napájet mnohé pracovní nářadí však zvládne jen elektrická a plug-in hybridní varianta. Foto: Volkswagen



Co se exteriéru týče, patrné jsou vlivy elektrické rodiny ID. Ty jsou nicméně naroubovány na klasickou krabicovou karoserii. Foto: Volkswagen

