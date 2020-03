Obdivuji BMW za to, že udělalo i3, ale je ošklivé, říká šéfdesignér Bentley 21.3.2020 | Mirek Mazal

Také britská automobilka by ráda rozšířila svou nabídku o elektrický model a přemýšlí, jakým směrem se vydat. Výsledek je otázkou, jedno je ale jisté už teď - BMW i3 se nebude podobat ani omylem.

Designéři Bentley aktuálně pilně vymýšlejí podobu připravovaného elektromobilu plánovaného do sériové výroby v horizontu pěti nadcházejících let. Šéfnávrhář Stefan Sielaff se v rozhovoru pro Autocar nerozpovídal jen o vlastních projektech, ale také o konkurenci. A její design zrovna nevychválil. „Když se podíváte na Taycan, je to stále Porsche. Když se zaměříte na Teslu, úmyslně nevypadá dramaticky. Jako designér obdivuji BMW za to, že udělalo model i3, ale pokud mluvíte se zákazníky, říkají, že je ošklivé.“

Kromě odvážného popichování Sielaff potvrdil, že v tuto chvíli experimentuje s podobou chystaného elektromobilu. Jeho instinkt prý velí vytvořit auto, které bude jako elektrické i vypadat. „Vždy to musí být Bentley, ale proporce elektromobilu budou vypadat jinak. Musíme se podívat z větší perspektivy a být stateční,“ dodal původem německý designér.

Generální ředitel Bentley Adrian Hallmark už dříve prozradil plánovaný termín uvedení elektromobilu na rok 2025. Konstrukční vývoj by mohlo ulehčit vypůjčení platformy Premium Platform Electric, kterou společně vyvinuly automobilky Porsche a Audi. Ověřený základ by slibně zajistil dobrou rovnováhu mezi správnou dynamikou jízdy, dojezdem, výkonem a pohodlím.

Britové z Crewe nepospíchali do segmentu alternativní techniky, ke vstupu na trh bateriových automobilů nechtěli použít vlastní okoukané modely. Inženýři si raději dali načas i kvůli inspiraci od ostatních značek koncernu VW, protože kompletní vývoj, testování a výroba stoprocentně originálního elektromobilu by vyžadovala hodně peněz. Navíc by se přičetly náklady za drahé baterie a výsledná prodejní cena novinky do zásuvky by přesáhla únosnou mez i u tak drahé značky.

Šéfdesignér Bentley ocenil BMW za odvahu při uvedení i3 na trh, nepřímo ale řekl, že je ošklivé

Zdroj: [https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/electric-bentley-will-have-%E2%80%98brave%E2%80%99-styling-says-design-boss Autocar]

Mirek Mazal