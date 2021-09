Už 5. nejprodávanější auto Evropy zazářilo v divočině, jeho schopnosti ale Dacia přiohnula před 4 hodinami | Petr Prokopec

O schopnostech zrovna tohoto auta skutečně nepochybujeme, i proto není důvod je jakkoli zveličovat. Dacia přesto vše podává tak, že cestu šesti kajakářů do Laplandu zabezpečil jeden Duster, to ale reálně není možné.

Včera jsme si pořádně posvítili na srpnové prodeje aut na evropských trzích. Ukazují, že nad nimi pozvolna přebírá vládu Dacia, jejíž Sandero je už druhý měsíc v řadě nejžádanějším vozem starého kontinentu. A úspěch značky pátým místem potvrdil Duster. Oba modely přitom nemalou měrou těží ze změn, kterými branže během několika málo měsíců prošla. Výrobci totiž musí nemalou měrou investovat do elektromobility i anti-emisních systémů. Kromě toho však vyvíjí i často nesmyslné prvky, stejně jako jim vzrostlo sebevědomí.

Důsledkem jsou stále vyšší ceny, které mnohá auta činí pro většinu publika nedostupnými. Ostatně si jen stačí uvědomit, že třeba taková Škoda Kamiq startuje na 422 900 Kč, což opravdu není malá suma. Oproti tomu je Duster, který navíc nedávno prošel faceliftem, o podstatných 138 tisíc korun levnější. Je pak sice pravdou, že se u něj musíte obejít bez klimatizace, která je k mání až na úrovni Comfort, ovšem i s ní je podstatně levnější než české SUV, navíc v té chvíli již disponuje litými ráfky či 8palcovou obrazovkou multimédií. A když budete chtít pohon 4x4, můžete zamířit jen k Rumunům, Škoda jej nenabízí vůbec..

Zájmu publika se tedy nelze divit, stejně jako by nás nepřekvapilo, kdyby prodeje dále rostly. Pomoci tomu může i příběh šesti kajakářů z Francie, kteří se vydali sjíždět velmi náročné skandinávské řeky. Než ovšem do švédského Laplandu dorazili, museli ujet takřka 8 tisíc kilometrů. Pokud si přitom uvědomíme, že expedice zabrala pouze 11 dní, pak rozhodně nejde o malou porci. Navíc značnou část cesty Duster absolvoval po nezpevněných silnicích, které nemalou měrou prověřily jeho kvalitu.

Rumunské SUV se přitom nepopralo pouze s horším povrchem, ale také s velmi nízkými teplotami, jenž ve Skandinávii nepřekročily 5 stupňů Celsia. Zároveň se muselo vypořádat také s dodatečnou zátěží, ať už šlo o kajaky na střeše či zavazadla dobrodruhů v zavazadelníku. Vše ale ustálo bez sebemenšího zádrhelu, respektive o problémech Dacia ani nikdo z posádky nepromluvil. Nás ale nakonec na celé prezentaci nejvíce zaujalo ještě něco jiného.

Dacia se fotkami i textem snaží naznačit, že celou expedici zvládl pouze jeden exemplář Dusteru, to je ale nemožné. Jeden pětimístný vůz rozhodně nevystačil 6 kajakářům, fotografovi a ještě jejich vybavením, aut prostě muselo být víc. A nevíme, proč Dacia svou neupřímností vše halí do zbytečné kontroverze. I kdyby se totiž do Laplandu vydaly třeba tři kusy, na praktičnosti rumunského SUV, jehož zavazadelník zvládne pobrat 471 až 1 574 litrů, by to nic nezměnilo.

Snad si tedy marketingový tým značky dá napříště větší pozor, ostatně k tomu bude mít brzy příležitost. Dacia totiž nedávno představila nový model Jogger, který již zvládne pobrat i sedm osob. Ani tak by nestačil celé výpravě i s kajaky, dvojici aut bychom ale uvěřili snadno.

Na fotografiích mapujících náročnou expedici si můžeme prohlédnout pouze jeden exemplář Dacie Duster. S ohledem na pět míst v interiéru a sedm členů výpravy je ovšem jisté, že do Laplandu musela vyrazit minimálně dvě rumunská SUV. Proč to značka tají, je otázkou. Foto: Dacia

