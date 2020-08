Po letech první moderní ruské auto míří do výroby, ani nízká cena ho ale asi nespasí před hodinou | Petr Prokopec

Rusko neproslulo jako automobilová velmoc, a to i proto, že vůz ušitý podle nejmodernějšího střihu abyste v něm pohledali. Zetta ale taková chce být, má elektrický pohon, má ujet 200 km a stát jen 136 tisíc.

Prakticky přesně před rokem prosákly navenek informace o chystaném levném ruském elektromobilu Zetta. Nová značka měla ještě loni přijít s první várkou deseti testovacích prototypů, na které mělo navazovat 15 tisíc sériových exemplářů ročně. To je vskutku ambiciózní cíl na zemi, která není tomuto modernímu způsobu pohonu zrovna zaslíbena. Většina lidí zde totiž měsíčně bere méně než 15 tisíc korun, přičemž teploty jen málokdy přesahují 20 stupňů Celsia.

Rusové nicméně hodlají své záměry skutečně dotáhnout do konce, jakkoliv přiznávají, že také jejich snahy nemalou měrou ovlivnil koronavirus. Jak ovšem přiznal ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov, do konce roku se montážní linky rozjedou. Značka totiž již získala prakticky veškeré potřebné certifikáty, stejně jako přišla s onou várkou předprodukčních aut. Nyní se tak může bez jakýchkoliv obstrukcí chystat na zahájení pilotní série produkčních vozů.

Je přitom třeba dodat, že ve srovnání se zavedenými výrobci měla Zetta na úřadech mnohem snazší práci. Nový elektromobil totiž odpovídá klasifikaci kategorie L7, do které mimo jiné spadají třeba i terénní čtyřkolky. Díky tomu není třeba homologace pro mnohé aktivní bezpečnostní systémy. Stejně tak Zetta nemusí odpovídat ani pasivně bezpečnostním standardům a nemusí ani mít povinně instalované automatické volání (ano, i v Rusku), na které přichází řada po haváriích.

Tento fakt se logicky projevil na ceně, jíž ovlivnila rovněž použitá technika. Zetta totiž sice využívá čtyři elektromotory opět velmi moderně integrované do nábojů kol, nicméně jejich celkový výkon dosahuje pouze 98 koní. Lithium-iontové baterie pak mají kapacitu jen 10 kWh, což by běžně nestačilo pomalu ani na cestu z domova do vzdálenějšího obchodu. Ovšem díky absenci mnoha kil, za čímž stojí slabá kapacita baterií i nižší výbava, byl dojezd vyčíslen na 200 km.

Jak na tom Zetta bude v reálném světě, zatím není jisté. I proto, že dle Manturova značka již potřebovala investici ve výši 100 milionů rublů (cca 30,2 milionu korun), aby zvládla pandemii překonat. A dalších 100 mil. RUB do ní ještě má být letos napěchováno, jinak se ony montážní linky nerozjedou. Veškeré tyto dodatečné investice jdou ale na konto zmiňovaného ministerstva průmyslu a obchodu, které nad celým projektem převzalo záštitu.

Aktuálně tak jen dodáme, že elektronická novinka dostala do vínku i elektronický omezovač rychlosti, který zasahuje při 120 km/h. Nízké ceně tedy byla podřízena nejen výbava či bezpečnostní standardy, ale také jízdní dynamika. Právě ona cena je ale nejzajímavějším aspektem Zetty - vůz bude k mání od 450 000 rublů, tedy asi 136 tisíc Kč. I tak ale máme pocit, že oněch 15 tisíc prodaných aut za rok bude obtížně splnitelný cíl - ruská zima s bateriovým pohonem prostě nejde moc dohromady a člověk se ji nevyhne ani v Moskvě s průměrnou roční teplotou 5,8° C.

Ruský elektromobil Zetta je jedním z mála ruských aut připravených podle nejmodernějších receptů. Do prodeje dorazí i s elektrickým pohonem s nízkou cenou, za ni toho ale mnoho nenabídne, zvláště v oblasti bezpečnosti. Homologován je totiž jako vozidlo kategorie L7, do níž spadají i čtyřkolky. Foto: Drom.ru

Zdroj: Drom.ru

Petr Prokopec